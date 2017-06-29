Лучшие клипы Олега Яковлева

29 июня умер экс-солист популярной музыкальной группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Dni.Ru вспоминают самые известные клипы с участием певца.

Олег Яковлев стал участником группы "Иванушки International" в марте 1998 года, заменив Игоря Сорина. В 2013-м певец официально покинул коллектив и начал сольную карьеру. В начале июня этого года Яковлев представил свою новую песню "Джинсы", однако большинство фанатов больше помнят и любят хиты, которые он исполнял в составе "Иванушек".

"Тополиный пух" (1998)

Это был один из первых хитов, который группа записала с участием Олега Яковлева. Съемки клипа проходили на берегу моря, возможно поэтому ролик получился таким ярким и по-настоящему летним.

"Снегири" (1999)

В этом клипе Олегу Яковлеву досталась непростая роль. Он предстает в образе солдата, который в перестрелке получает тяжелое ранение. Отличная игра Олега и эффектная композиция сделали свое дело: после выхода клипа поклонники группы наконец-то приняли нового солиста.

"Реви" (2000)

"Реви" – еще один хит "Иванушек" из альбома "Подожди меня". Клип на эту песню получился добрым и милым, а ребята в нем кажутся родными и близкими. Поклонники от композиции пришли в восторг.

"Золотые облака" (2002)

Клип на песню "Золотые облака" получился стильным и ярким. По сюжету ребята пытаются очаровать длинноногую блондинку.

"Билетик в кино" (2003)

В 2003 году популярность "Иванушек" пошла на спад, однако веселая и беззаботная песня "Билетик в кино" вновь вернула группе внимание аудитории.

"Я люблю" (2004)

Пожалуй, эта композиция стала одним из последних хитов "Иванушек". Романтичный текст и проникновенная музыка сделали "Я люблю" песней на все времена.