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Олег Жамсараевич Яковлев

Музыкант
Олег Жамсараевич Яковлев
  • Дата рождения: 18 ноября 1969
  • Место рождения: Улан-Батор, Монголия
  • Знак зодиака: Скорпион

Родился в Улан-Баторе, где родители Олега находились в командировке. После окончания первого класса семья вернулась в СССР. Яковлев с детства тяготел к музыке. Учился в музыкальной школе по классу фортепиано и пел в хоре во Дворце пионеров.

Певец окончил Иркутское театральное училище с красным дипломом по профессии "актер театра кукол". Второстепенная роль кукловода не устраивала амбициозного молодого человека, поэтому он принял решение переехать в Москву, где успешно окончил ГИТИС.

Олег начал играть в театре Армена Джигарханяна и до сих пор считает актера своим вторым отцом. Сперва музыкант снялся в клипе "Кукла" группы "Иванушки International", а затем, после трагической кончины Игоря Сорина, занял его место в музыкальном трио.

В 2012 году Яковлев начал сольную карьеру. В 2013 году официально закончил выступать в группе и презентовал клип на песню "Танцуй закрытыми глазами".

Родственники нанесут ответный удар любовнице покойного солиста "Иванушек International"

Родственники нанесут ответный удар любовнице покойного солиста "Иванушек International"
Солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в 2017 году. Борьба за наследство звезды продолжается до сих пор. Основным яблоком раздора стала квартира знаменитости в столице.

Сбежавшая из жилья покойного Олега Яковлева любовница заговорила

Сбежавшая из жилья покойного Олега Яковлева любовница заговорила
Гражданская жена Олега Яковлева Саша Куцевол поведала о своем состоянии после того, как ее вынудили покинуть московское жилье солиста группы "Иванушки International". Ходили слухи, что девушка проживала в квартире известного певца незаконно.

Сбежавшая вдова и исчезновение ценностей: новый поворот в битве за наследство покойного "Иванушки" Яковлева

Сбежавшая вдова и исчезновение ценностей: новый поворот в битве за наследство покойного "Иванушки" Яковлева
Споры из-за имущества певца Олега Яковлева никак не утихнут. Гражданская жена покойного солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева четыре года боролась за столичную недвижимость.

Григорьев-Апполонов о наследстве покойного "Иванушки": Никто не знал про завещание

Григорьев-Апполонов о наследстве покойного "Иванушки": Никто не знал про завещание
Олег Яковлев скоропостижно скончался летом 2017 года, однако до сих пор идут споры о том, кому должно достаться наследство артиста. Андрей Григорьев-Апполонов, зять рыжего из "Иванушек International" и его полный тезка, рассказал, что думает по этому поводу. По словам артиста, он познакомился с солистом популярной группы нулевых, когда ему было лет 15.

Любовница покойного "Иванушки" Яковлева заперлась в квартире и гонит законных наследников

Любовница покойного "Иванушки" Яковлева заперлась в квартире и гонит законных наследников
Солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в 2017 году от пневмонии. После себя артист оставил пять квартир, и за них развернулся настоящий бой. Любовница музыканта Александра Куцевол, с которой он был в отношениях с 2011 года и до самой смерти, осталась ни с чем.

Желтые белки глаз и кожа: предсмертное видео солиста группы "Иванушки International" шокировало Малахова

Желтые белки глаз и кожа: предсмертное видео солиста группы "Иванушки International" шокировало Малахова
Солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в июне 2017 года. Последние дни своей жизни артист провел в больнице из-за диагноза "двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени". Как выглядел певец незадолго до смерти, показали в эфире телеканала "Россия 1". Последний выпуск ток-шоу "Андрей Малахов.

Помешалась в борьбе за наследство: любовница забаррикадировалась в квартире Яковлева из "Иванушек"

Помешалась в борьбе за наследство: любовница забаррикадировалась в квартире Яковлева из "Иванушек"
Александра Куцевол была возлюбленной солиста группы "Иванушки". Девушка находилась рядом с Олегом Яковлевым до дня его кончины в 2017 году. С тех пор Александра отказывается покидать квартиру, которая осталась от певца. Скандал вокруг наследства Олега Яковлева тянется уже три года.

Вдову солиста "Иванушек International" выгоняют жить на улицу из-за наследства

Вдову солиста "Иванушек International" выгоняют жить на улицу из-за наследства
Солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер в 2017 году. Но до сих пор продолжаются тяжбы из-за его наследства. Родственники звезды не могут поделить имущество. Олег Яковлев родился 18 ноября 1969 года в монгольском городе Чойбалсан, хотя в паспорте местом рождения указан Улан-Батор.

Банк забрал квартиру у наследников умершего Яковлева из "Иванушек"

Банк забрал квартиру у наследников умершего Яковлева из "Иванушек"
Известно, что Олег Яковлев завещал недвижимое имущество другу и племяннику, а возлюбленную оставил ни с чем. Но в конечном итоге квартира не досталась никому. Банк отсудил жилплощадь у наследников. Как сообщалось ранее, гражданская жена солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева Александра Куцевол была возмущена тем, что квартира певца досталась его племяннику и другу.

"Будут ломать дверь": любовницу выгоняют из дома после смерти певца Яковлева

"Будут ломать дверь": любовницу выгоняют из дома после смерти певца Яковлева
Три года прошло с тех пор, как умер солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев. До сих пор близкие борются за его имущество. Согласно завещанию, все свое имущество и счета Олег Яковлев оставил не давней возлюбленной Александре Куцевол, а другу детства Роману Радову и племяннице Татьяне Яковлевой.

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