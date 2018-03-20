Олег Жамсараевич Яковлев Музыкант

Родился в Улан-Баторе, где родители Олега находились в командировке. После окончания первого класса семья вернулась в СССР. Яковлев с детства тяготел к музыке. Учился в музыкальной школе по классу фортепиано и пел в хоре во Дворце пионеров.

Певец окончил Иркутское театральное училище с красным дипломом по профессии "актер театра кукол". Второстепенная роль кукловода не устраивала амбициозного молодого человека, поэтому он принял решение переехать в Москву, где успешно окончил ГИТИС.

Олег начал играть в театре Армена Джигарханяна и до сих пор считает актера своим вторым отцом. Сперва музыкант снялся в клипе "Кукла" группы "Иванушки International", а затем, после трагической кончины Игоря Сорина, занял его место в музыкальном трио.

В 2012 году Яковлев начал сольную карьеру. В 2013 году официально закончил выступать в группе и презентовал клип на песню "Танцуй закрытыми глазами".