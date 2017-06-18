Родился в Улан-Баторе, где родители Олега находились в командировке. После окончания первого класса семья вернулась в СССР. Яковлев с детства тяготел к музыке. Учился в музыкальной школе по классу фортепиано и пел в хоре во Дворце пионеров.
Певец окончил Иркутское театральное училище с красным дипломом по профессии "актер театра кукол". Второстепенная роль кукловода не устраивала амбициозного молодого человека, поэтому он принял решение переехать в Москву, где успешно окончил ГИТИС.
Олег начал играть в театре Армена Джигарханяна и до сих пор считает актера своим вторым отцом. Сперва музыкант снялся в клипе "Кукла" группы "Иванушки International", а затем, после трагической кончины Игоря Сорина, занял его место в музыкальном трио.
В 2012 году Яковлев начал сольную карьеру. В 2013 году официально закончил выступать в группе и презентовал клип на песню "Танцуй закрытыми глазами".
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