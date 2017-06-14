Триумф Паулины Андреевой в Сочи

На фестивале "Кинотавр" Паулина Андреева получила бриллиантовую брошь в качестве награды за роль в картине режиссера Александра Молочникова "Мифы о Москве". Продюсеру ленты Федору Бондарчуку вручили ценный приз в честь 50-летия.

Премьера последней конкурсной картины "Мифы о Москве" прошла в сочинском Зимнем театре. После показа состоялась традиционная вечеринка, организованная журналом L'Officiel. Ее ведущими были Ксения Собчак и Виктория Исакова.

Паулина Андреева стала воплощением женственности и элегантности, выбрав белоснежный брючный костюм. Ее спутник Федор Бондарчук предпочел демократичный наряд – простую белую рубашку и черные брюки. Вместе актриса и режиссер смотрелись великолепно.

В "Мифах о Москве" Андреева сыграла сестер-близнецов. L'Officiel наградил артистку бриллиантовой брошью, передает РИА Новости.

"Уже второй год на фестивале мы делаем свой выбор – выбираем самую красивую и талантливую актрису. Мы продолжаем эту традицию и награждаем бриллиантовой брошью актрису, в которой сочетаются и красота, и талант. Мы счастливы быть причастными к этому!" – заявила Собчак, вызывая Андрееву на сцену.

Кинотавр 2017. Традиционная вечеринка журнала L'Officiel в нашем отеле. Official Kinotavr festival after party. Публикация от Hyatt Regency Sochi (@hyatt_regency_sochi) Июн 13 2017 в 10:54 PDT

В свою очередь та поблагодарила организаторов за приз и поздравила Молочникова с премьерой. "Саша, ты сейчас очень нервничаешь – это твой день, я тебя поздравляю. Ты безумный! Только ты мог собрать всех этих людей в одном фильме", – отметила Андреева.

Бондарчук, который сыграл режиссера, продвигающего российское кино, в честь 50-летия тоже получил ценный подарок – бриллиантовый браслет. "Федор, мы помним о юбилее, очень тебя любим, поздравляем и хотим тебе сделать небольшой подарок", – сказала со сцены Собчак.

Комедия "Мифы о Москве" – кинодебют 25-летнего актера и режиссера Александра Молочникова. Картину отличает впечатляющий звездный состав: Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова.

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