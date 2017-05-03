Мультфильм "Маша и медведь" спас ребенка после трагедии

Режиссер-аниматор Наталья Малыгина рассказала о том, как создается культовый анимационный сериал "Маша и медведь". По словам одного из авторов, мультфильм точно просуществует около полутора лет.

По словам Натальи Малыгиной, над сериалом работают срезу четыре режиссера – они параллельно готовят четыре серии. "Режиссеры сидят в одной комнате. Мы варимся в одном котле, видим, что у кого происходит, так что это не корпоративная тайна. Единственное – мы стараемся не рассказывать сюжеты серий во внешний мир", – цитирует аниматора НСН.

По словам Малыгиной, в начале работы над сериалом "голосу" Маши было всего шесть лет. Теперь озвучивающая главную героиню актриса повзрослела, и с третьего сезона у подруги медведя будет новый "голос". "Но Алиса помогает сделать именно такие интонации в голосе, чтобы у нас не потерялся характер. То есть они работают в тандеме", – отметила режиссер.

Аниматор старается не читать критические замечания, которые так любят отпускать мамы в Сети по поводу хулиганистого характера главной героини. "Маша разная: она бывает и хулиганкой, и положительной, и доброй, и грустной, и веселой. В общем, как любой ребенок", – сказала режиссер.

И хотя сериал у некоторых взрослых вызывает вопросы, детей он приводит в восторг. Малыгина рассказала, что однажды мультфильм "Маша и медведь" помог ребенку оправиться после серьезного происшествия.

"Недавно пришло письмо от девушки из Америки. У них случилась трагедия: ребенок получил 20% ожогов. Они лежали в больнице, она достала планшет и показала ребенку мультик. Это был первый раз, когда ребенок рассмеялся. Она писала: "Спасибо Вам, потому что нас это спасло". И это не первое такое письмо", – отметила режиссер.

Что касается продолжительности жизни сериала, его планируется снимать еще полтора года. Малыгина успокоила зрителей, пообещав, что очаровательная Маша не повзрослеет к концу сезона. Она останется в возрасте четырех-шести лет.