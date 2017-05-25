Олег Басилашвили серьезно болен
Москвичи немало времени ждали премьеры легендарной постановки петербургского БДТ. им. Товстоногова "Лето одного года", но, к сожалению, в этом году насладиться спектаклем им не удастся. Что же стало причиной резкого недомогания Басилашвили?
Как сообщает издание Women's Day, сам Олег Валерианович заявил, что чувствует себя прекрасно. "А вот спектакль в Москве действительно пришлось отменить. И не один, а два. Скорее всего, и показ в Петербурге тоже придется отменить. Хотя не знаю, может быть, придется играть", – рассказал 83-летний артист журналистам.
Басилашвили признался, что причиной его недомогания стала хроническая обструктивная болезнь легких. Диагноз был поставлен актеру еще несколько лет назад.
"Лето одного года" – одна из самых популярный театральных постановок не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России. Билеты на спектакль с участием Олега Басилашвили, Алисы Фрейндлих и Варвары Владимировой всегда раскупают за считанные часы.
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