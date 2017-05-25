Олег Басилашвили серьезно болен

Спектакль "Лето одного года" был отменен из-за болезни Олега Басилашвили. Соответствующее объявление размещено на сайте театра.

Москвичи немало времени ждали премьеры легендарной постановки петербургского БДТ. им. Товстоногова "Лето одного года", но, к сожалению, в этом году насладиться спектаклем им не удастся. Что же стало причиной резкого недомогания Басилашвили?

ПО ТЕМЕ Красавицы-партнерши Олега Басилашвили

Как сообщает издание Women's Day, сам Олег Валерианович заявил, что чувствует себя прекрасно. "А вот спектакль в Москве действительно пришлось отменить. И не один, а два. Скорее всего, и показ в Петербурге тоже придется отменить. Хотя не знаю, может быть, придется играть", – рассказал 83-летний артист журналистам.

Басилашвили признался, что причиной его недомогания стала хроническая обструктивная болезнь легких. Диагноз был поставлен актеру еще несколько лет назад.

"Лето одного года" – одна из самых популярный театральных постановок не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России. Билеты на спектакль с участием Олега Басилашвили, Алисы Фрейндлих и Варвары Владимировой всегда раскупают за считанные часы.