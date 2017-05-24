Турецкий рассказал о поющем Путине

Глава знаменитого хора Михаил Турецкий оценил вокальные данные президента России Владимира Путина. Он рассказал, что в прошлом он пел вместе с главой государства.

По словам Михаила Турецкого, он знает, что Владимир Путин "поет". "Мы пели вместе на творческой встрече, у нас это получается здорово. Пели любимые песни нескольких поколений: "С чего начинается Родина", "Надежда, наш компас земной", – рассказал лидер ансамбля.

Глава хора призвал российского президента вновь исполнить с ним несколько песен. "Мечтаем, чтобы Владимир Владимирович пришел и спел с нами, на Дворцовой площади в Питере 30 июля будет праздник", – рассказал Михаил Турецкий.

Между тем руководитель ансамбля после вручения ему ордена "За заслуги перед Отечеством" передал Владимиру Путину флешку с минутной видеозаписью о проекте "Народное караоке". "В ролике все города: Берлин, Петербург, Владивосток, Нижний Новгород. Вся Россия охвачена, десятки тысяч человек поют вместе с нами", – пояснил он.

Также Михаил Турецкий рассказал, что недавно его хор выступил в центре Берлина с концертом "Песни Победы". "Мы мечтаем и ведем переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы сделать это еще в США и в Лондоне в следующем году", – заключил глава ансамбля.

Напомним, российский президент неоднократно демонстрировал публике свои вокальные данные и навыки игры на музыкальных инструментах. В частности, в декабре 2010 года на благотворительном вечере в Санкт-Петербурге в поддержку больных онкологическими заболеваниями детей он сыграл на рояле мелодию "С чего начинается Родина" и спел на английском языке песню Blueberry Hill.