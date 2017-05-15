88-летний Баталов сломал ногу в двух местах

Сегодня, 15 мая, стало известно, что народный артист Алексей Баталов в тяжелом состоянии доставлен в одну из столичных клиник. Друг семьи Баталовых Владимир Иванов частично опроверг эти слухи.

Как рассказал Владимир в интервью Национальной службе новостей (НСН), в настоящее время Алексей Владимирович чувствует себя хорошо. "Мы давно уже в больнице, ему протез поставили, он сейчас реабилитируется. Ничего страшного нет. Мы пока на реабилитации, потому что он должен уверенно ходить. Возраст все это затягивает, но он кушает прекрасно, настроение хорошее, все отлично", – прокомментировал ситуацию друг народного артиста.

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В начале этого года 88-летний Баталов перенес серьезную операцию по протезированию сустава. Необходимость оперативного вмешательства возникла 22 января, после того как артист получил перелом шейки бедра со смещением. Подобные переломы считаются одними из самых опасных. Однако при своевременно и грамотно проведенной операции самочувствие пациентов в скором времени улучшается, через несколько месяцев восстанавливается способность к самостоятельному передвижению.

Спустя месяц, 23 февраля, ряд СМИ сообщили об очередной госпитализации артиста. Оказалось, что в результате перенесенной операции возникли определенные осложнения. Как рассказала репортерам супруга Баталова Гитана Леонтенко, артист действительно провел в больнице две недели, все это время он находился в сознании, врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести.