Баталова в тяжелом состоянии привезли в больницу

Алексей Баталов доставлен в одну из столичных клиник. Народный артист находится в тяжелом состоянии.

О госпитализации 88-летнего актера сообщает Telegram-канал Mash. В феврале 2017 года Алексей Баталов проходил курс лечения в больнице. Тогда у него диагностировали серьезные осложнения после операции по протезированию сустава. Жена артиста Гитана Леонтьевна рассказала, что врачи оценили его состояние как средней тяжести. Баталов провел в клинике около двух недель и все это время находился в сознании.

Точная причина госпитализации актера пока не известна. Специалисты назначили ему курс длительного лечения и ограничили посещения родственников. Представитель артиста подтвердил информацию в интервью агентству городских новостей "Москва". "Алексей Баталов доставлен в одну из столичных больниц на процедуру. У него повысилось давление. Врачи ничего конкретного не говорят, о состоянии говорить пока рано", – заявил он.

Баталов известен по ролям в таких культовых фильмах, как "Москва слезам не верит", "Мать", "Летят журавли" и многих других. Является неоднократным лауреатом ряда престижных отечественных и иностранных премий, в 2007-2013 годах занимал пост президента Российской академии кинематографических искусств "Ника".