Какие слова-паразиты бесят россиян

Российская Ассоциация учителей литературы и русского языка выступила с инициативой "стандартизации" норм русского языка, что, по мнению авторов идеи, поможет улучшить устные и письменные языковые навыки россиян. Стоит отметить, что речь наших сограждан действительно нельзя назвать идеальной. Особенно злоупотребляют они так называемыми словами-паразитами, многие из которых прочно вошли в нашу жизнь с развитием и распространением интернета.

Как заявил глава Ассоциации учителей литературы и русского языка Роман Дощинский, необходимо провести экспертизу всех представленных на рынке словарей, переработать перечень пособий Минобрнауки, а также расширить полномочия государства в вопросах языковой политики. По его словам, современные словари часто противоречат друг другу, что приводит к хаосу в языковых нормах.

Стоит отметить, что одной из главных составных частей нынешнего языкового хаоса являются так называемые слова-паразиты, которые в изобилии появились в языке за последние несколько десятков лет и, к сожалению, прочно вошли в нашу жизнь и языковую среду. Никого уже не удивляет, что их используют влиятельные политики, известные бизнесмены и даже представители культуры и искусства. Впрочем, распространение слов-паразитов еще не означает того, что люди готовы с ними мириться. Какие выражения вызывают наибольшее раздражение у наших сограждан?

Как и ожидалось, многие россияне (в особенности старшего возраста) крайне отрицательно относятся к так называемому "олбанскому" языку, который начал распространяться в русскоязычном сегменте интернета в начале нулевых годов и особенно пришелся по душе молодежи. И несмотря на то, что сейчас его популярность значительно снизилась, тем не менее многие слова из этого интернет-сленга продолжают употребляться как на просторах рунета, так и в реальной жизни. Наибольшее раздражение россиян вызывают такие выражения, как "превед", "посоны", "ржунимагу", "аццкий сотона" и другие "олбанские паразиты". Впрочем, за изучение феномена этого сленга уже взялись ученые лингвисты, которые задались целью понять, могут ли исковерканные слова оказать серьезное влияние на нормативный русский язык.

Отрицательно пользователи Сети относятся также к аббревиатуре ИМХО, которая оказалась наиболее живучей среди абсолютного большинства представителей "олбанского" сленга. Для тех, кто не в курсе, ИМХО происходит от английского IMHO – in my humble /honest opinion ("по моему скромному мнению"). Впрочем, в современном русскоязычном сленге это слово расшифровывается многими как "имею мнение, хр*н оспоришь".

Сильно раздражают наших сограждан также популярные ныне в офисных чатах и всевозможных мессенджерах такие выражения, как "спс" (спасибо), "нзчт" (не за что) и "пжлст" (пожалуйста). Впрочем, по мнению многих пользователей Сети, гораздо более неприятны для них "мя" (меня), "тя" (тебя) "лан" (ладно), "бушь" (будешь), "намана", "нормалян" и прочие исковерканные формы слова "нормально", а также "девочковое", "сконнектиться", "чмоке" и прочие новомодные словечки.

Конечно, сленговые слова-паразиты, пустившие корни в русский язык в некоторых социальных группах и слоях, занимают прочное место в активном лексиконе многих наших граждан. Однако от этого слова вроде "кавайный" (симпатичный), "сиги" (сигареты), "музло" (музыка) и им подобные раздражают не меньше. Кроме того, среди своих самых ненавистных слов многие пользователи Сети отмечают модные нынче "пис" (от английского peace – мир), "сорян" (sorry в английском – извиняться) а также "лук" (от английского look – вид, образ). Последнее слово стало особенно популярным в социальных сетях, особенно в Instagram.

Судя по отзывам, раздражает интернет-пользователей также употребление всевозможных уменьшительно-ласкательных форм. К примеру, "пацанчик", "маячок", "бложик", "жежешечка" и им подобные. Кроме того, довольно негативно воспринимаются "пивасик", "шампусик" и прочие искаженные формы слов.

У МЯ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС ЧТОБЫ ОПИСАТЬ ТО КАК НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ ТЯ ������������ pic.twitter.com/14Cev6IxEf — Полли любит Холличку (@__goth_claudia) 30 марта 2017 г.

Как отметил в комментарии на одном из форумов пользователь Сети с ником Владимир Акулов, который, по его словам, 25 лет проработал в школе учителем русского языка и литературы, чистота и правильность речи напрямую зависит от интеллектуального уровня человека. Он отметил, что слова-паразиты маскируют "сбой" в мышлении. "Конечно, развитый человек может специально вставлять в свою речь слова – паразиты и маты... Но умный может и красиво говорить... У кого ментальные дефекты в *репке*, может уродовать свою речь... Но никогда не заговорит , на совершенном русском литературном языке (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – считает он.

Впрочем, филологи и психологи отмечают, что слова-паразиты могут встречаться в речи не только из-за неграмотности. По мнению экспертов, они могут употребляться просто как дань моде и "прилипают к языку" только потому, что их произносят все вокруг. Кроме того, засоренность речи зависит от эмоционального состояния человека, считают они. К примеру, многозначительное слово "жесть" передает неимоверные впечатления от услышанной или прочитанной информации. По мнению психолога Льва Бойцова, слова-паразиты, к примеру, помогают человеку подумать пару секунд над заданным вопросом.

мя, тя, ся, ти, ми, лю.... Вы уверены, что это русский язык? по-моему, китайский.. — Ксения Щербакова (@rotdewhac92) 21 апреля 2017 г.

Для того, чтобы избавиться от слов-паразитов, эксперты советуют следовать нескольким простым правилам. Для начала нужно выявить ошибки в своей речи, к примеру, записать ее на диктофон или попросить своих знакомых ее проанализировать. Если вы заметили слова-паразиты, то нужно подумать, почему они появились. Возможно, причина в недостаточном словарном запасе. В этом случае поможет чтение классических произведений с богатой и насыщенной лексикой. Это поможет расширить словарный запас и заменить слова-паразиты в речи нормативными словами и выражениями.

В любом случае язык – это форма наших мыслей и отражение нашего сознания. От того, как мы общаемся с окружающими, во многом зависит восприятие нас другими людьми, а значит и успехи в карьере, личной жизни и других сферах жизнедеятельности. "Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык", – говорил писатель Константин Паустовский. Давайте пользоваться этим богатством и всячески его оберегать.

