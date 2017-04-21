Кто получит Букеровскую премию

Хорошая новость для тех, кто следит за новостями в мире литературы. В Лондоне объявлен долгожданный шорт-лист претендентов на получение Букеровской премии.

Одна из самых престижных наград в области английской литературы с 1969 года ежегодно вручается лучшему автору. Интересно, что вплоть до 2005-го жюри обращало внимание исключительно на произведения английских писателей. К счастью, сегодня все изменилось. Теперь получить Букеровскую премию может любой талантливый литератор, чья книга была переведена на английский язык и "доступна в широкой продаже".

В этом году в лонг-лист номинантов вошло немало претендентов на победу из Великобритании, однако никто из них не попал в "короткий" список. На получение премии претендуют четыре писателя из Европы и двое – из Израиля.

Француз Энар Матьяс уже не первое десятилетие покоряет жюри всех самых престижных литературных фестивалей. Произведения писателя публикуются в 22 странах и переведены практически на все языки мира.

Дорти Норс из Дании уже рассказал в интервью журналистам, что нисколько не сомневается в своей победе. Его часто называют "русским Пелевиным", потому что биография этого автора издавна держится в строжайшей тайне.

Норвежец Рой Якобсен ранее был известен лишь узкому кругу своих почитателей. Но все изменилось в 2007 году, когда вышел его нашумевший роман The Burnt-Out Town of Miracles, мгновенно ставший бестселлером во всем мире.

Давид Гроссман и Амос Оз на сегодняшний день являются самыми популярными и талантливыми писателями Израиля. К слову, они неплохо общаются между собой и даже дружат.

Пожалуй, предстоящая Букеровская премия станет одним из самых громких событий в мире литературы. Имя победителя будет объявлено уже через пару месяцев, а именно – 14 июня.