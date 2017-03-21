Ректор Института русского языка будет отстаивать интересы москвичей

Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая будет представлять российскую столицу в федеральной Общественной палате. Об этом стало известно по итогам голосования членов ОП Москвы.

Как говорится на сайте Общественной палате Москвы, представители этого совещательного органа выбрали своего представителя в федеральной ОП. По итогам голосования стало известно, что представлять интересы москвичей будет Маргарита Русецкая.



Она совмещает руководство Институтом русского языка с должностью зампреда Общественной палаты Москвы. Русецкая, как отмечается в сообщении, получила по итогам процедуры тайного альтернативного голосования большинство голосов.

"Москва и москвичи являются примером создания и развития множества гражданских инициатив и проектов, подчеркнула она. – Общественная палата Москвы постоянно работает с горожанами, мы умеем находить общий язык с разными людьми, представлять их интересы на дискуссионных площадках разного уровня. Уверена, что этот опыт будет нужным и я смогу достойно представлять интересы москвичей на федеральном уровне".



Напомним, 20 марта был опубликован указ президента Владимира Путина о формировании первой части состава ОП из 40 человек. Вторую часть сформируют общественные палаты регионов, делегировав по одному представителю. Третья часть палаты в составе 43 человек будет сформирована путем конкурсного отбора из кандидатур, предложенных общественными организациями.

Всего в Общественной палате будет 168 человек. В обновленный состав ОП по президентской квоте вошли, в частности, академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, кинорежиссер Владимир Хотиненко, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин.