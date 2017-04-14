Эксперты в Москве обсудили актуальные вопросы образования

В российской столице продолжает свою работу "Московский международный салон образования". Ключевым событием мероприятия стала прошедшая в пятницу, 14 апреля, панельная дискуссия "Всемирный фестиваль молодежи и студентов: формирование драйверов глобального развития".

Во время обсуждения были представлены основные направления дискуссий и научно-образовательных программ XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Среди них "Проектирование будущего: архитектура и дизайн", "Будущее науки и глобального развития", "Технологии будущего", "Индустрии 2035", "Глобальная политика и международная безопасность. Вызовы будущего", "Экономика и предпринимательство. Драйверы будущего".

В посвященной мероприятию "Полгода до старта" дискуссии приняли активное участие представители общественности: ученые, педагоги, члены волонтерских организаций. Среди них представители ФГБОУ ВО "Московский архитектурный институт (государственная академия)", Ассоциации волонтерских центров, ФГБОУ ВПО "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана", ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", ФГАОУ "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации" и других организаций.







Спикерами мероприятия стали заместитель директора Европейского института, программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов, руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, проректор НИУ ВШЭ Игорь Чириков и другие представители общественности. В своем выступлении они затронули такие актуальные темы, как глобальная политика и международная безопасность, вопросы экономики и предпринимательства, развитие гражданского общества, технологии будущего, градостроительство и урбанистика.





14 апреля – полгода до старта XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября и соберет более 20 тысяч молодых профессионалов из более чем 150 стран. Помогать в проведении фестиваля будет добровольческий корпус #ВолонтёрыМира. В его состав войдут пять тысяч добровольцев как из России, так и из ряда других стран. Обучение волонтерской команды будет проходить в 20 специализированных центрах по всей стране, а 21-м станет центр в Сочи, где будет реализована программа "Городские волонтеры".

Старт Всемирному фестивалю молодежи и студентов 2017 даст международный парад-карнавал, который состоится 14 октября в Москве. Стоит отметить, что рабочими языками ВФМС стали английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. При этом любой желающий может следить за подготовкой фестиваля в России и за рубежом в социальных сетях по официальным тематическим хештегам #ЯФестиваль (#ImFest) и #мыбудущее (#wearefuture).

