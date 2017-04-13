Сухоруков пожалел о роли в "Физруке"

Звезда "Брата" и "Бумера" Виктор Сухоруков очень придирчиво выбирает проекты. Об участии в съемках знаменитого "Физрука" он искренне пожалел.

В интервью изданию РИА Новости актер рассказал, почему его редко можно увидеть в "громких" сериалах. "Большие мэтры меня не зовут, а те мэтры, к которым я просился, меня не взяли", – признался Сухоруков.

В "Физруке" актеру досталась роль отца главного героя, но работа на съемочной площадке популярного сериала его не впечатлила. Он заявил, что многосерийная индустрия не для него. "Мне там скучно", – сказал артист.

"Там конвейер, пластмассовая посуда. Там все одноразовое: нет личности, нет души, нет чистых человеческих отношений", – подытожил Сухоруков.

Известно, что он – один из любимых актеров легендарного режиссера Алексея Балабанова. Конечно, съемки в таких проектах, как "Брат", "Брат 2" и "Жмурки" наложили определенный отпечаток на творчество актера. Менее значительные проекты ему попросту не интересны.

Одна из последних киноработ Сухорукова – роль Генриха Миллера в нашумевшей картине Андрея Кончаловского "Рай". Интересно, что вплоть до 2002 года артисту доставались исключительно роли отрицательных персонажей. "Рай" заставил Виктора вспомнить былой опыт.