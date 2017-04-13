Сухоруков пожалел о роли в "Физруке"
В интервью изданию РИА Новости актер рассказал, почему его редко можно увидеть в "громких" сериалах. "Большие мэтры меня не зовут, а те мэтры, к которым я просился, меня не взяли", – признался Сухоруков.
В "Физруке" актеру досталась роль отца главного героя, но работа на съемочной площадке популярного сериала его не впечатлила. Он заявил, что многосерийная индустрия не для него. "Мне там скучно", – сказал артист.
"Там конвейер, пластмассовая посуда. Там все одноразовое: нет личности, нет души, нет чистых человеческих отношений", – подытожил Сухоруков.
Известно, что он – один из любимых актеров легендарного режиссера Алексея Балабанова. Конечно, съемки в таких проектах, как "Брат", "Брат 2" и "Жмурки" наложили определенный отпечаток на творчество актера. Менее значительные проекты ему попросту не интересны.
Одна из последних киноработ Сухорукова – роль Генриха Миллера в нашумевшей картине Андрея Кончаловского "Рай". Интересно, что вплоть до 2002 года артисту доставались исключительно роли отрицательных персонажей. "Рай" заставил Виктора вспомнить былой опыт.
Настя Кудри решила помочь отчаявшемуся артисту
Певица сообщила, что она находится в ожидании чуда
Юным исследователем заинтересовались ученые
О заболевании коллеги сообщил Филипп Киркоров