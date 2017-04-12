Вышел трейлер сериала "Мгла" Стивена Кинга

В Сети появился трейлер нового сериала, снятого по повести "Туман" легендарного Стивена Кинга. Телепроект обещает стать одним из самых захватывающих многосерийных фильмов весны.

Знаменитое произведение в любимом Кингом жанре психологического ужаса впервые было издано в далеком 1980 году. Повесть ожидаемо возымела успех среди ценителей страшных историй. Кинг был удостоен литературной премии "Локус" за лучший роман в жанре фэнтези.

В 2007 году режиссер Фрэнк Дарабонт уже выпускал полнометражную экранизацию "Тумана". Фильм "Мгла" с Томасом Джейном и Лори Холден в главных ролях имел небывалый успех в прокате.

Неудивительно, что в конце концов продюсеры задумали перенести "Туман" в многосерийный формат. В качестве режиссеров выступили сразу восемь мэтров кинематографа, среди которых – и Ричард Лэкстон, и сам Адам Бернштейн.

Художник Дэвид Дрейтон ведет размеренную и спокойную жизнь, проводя большую часть времени в загородном доме. Но все меняется, когда он с сыном отправляется в местный супермаркет. После сильного шторма небольшой городок настигает жуткий туман...

Первый трейлер сериала опубликован на портале YouTube и уже собрал более 300 тысяч просмотров. Мировая премьера сериала ожидается уже 22 июня.