Вышел трейлер сериала "Мгла" Стивена Кинга
Знаменитое произведение в любимом Кингом жанре психологического ужаса впервые было издано в далеком 1980 году. Повесть ожидаемо возымела успех среди ценителей страшных историй. Кинг был удостоен литературной премии "Локус" за лучший роман в жанре фэнтези.
В 2007 году режиссер Фрэнк Дарабонт уже выпускал полнометражную экранизацию "Тумана". Фильм "Мгла" с Томасом Джейном и Лори Холден в главных ролях имел небывалый успех в прокате.
Неудивительно, что в конце концов продюсеры задумали перенести "Туман" в многосерийный формат. В качестве режиссеров выступили сразу восемь мэтров кинематографа, среди которых – и Ричард Лэкстон, и сам Адам Бернштейн.
Художник Дэвид Дрейтон ведет размеренную и спокойную жизнь, проводя большую часть времени в загородном доме. Но все меняется, когда он с сыном отправляется в местный супермаркет. После сильного шторма небольшой городок настигает жуткий туман...
Первый трейлер сериала опубликован на портале YouTube и уже собрал более 300 тысяч просмотров. Мировая премьера сериала ожидается уже 22 июня.
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