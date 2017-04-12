Путин посмотрел "Время первых" с Терешковой

За день до дня космонавтики президент Владимир Путин пригласил в Кремль Валентину Терешкову и Алексея Леонова. Вместе с легендарными космонавтами президент посмотрел космическую драму Дмитрия Киселева "Время первых".

Помимо Леонова и Терешковой в мероприятии также участвовали дочь организатора советского производства ракетно-ядерной техники Сергея Королева Наталия, а также дочь Юрия Гагарина Елена. Как сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, на просмотре присутствовал и министр культуры России Владимир Мединский.

Разумеется, Кремль посетили продюсер фильма Тимур Бекмамбетов, исполнитель роли космонавта Леонова Евгений Миронов, глава Роскосмоса Игорь Комаров и начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков, сообщают РИА Новости. Перед просмотров Владимир Владимирович поздравил всех собравшихся с Днем космонавтики и напомнил, что "достижениями в этой области Россия по праву гордится". Дмитрий Песков заявил, чтофильм президенту понравился.

"Алексей Леонов много рассказывал о своем полете, который лег в основу сценария картины", – добавил пресс-секретарь Кремля.



Космическая драма "Время первых" основана на реальных событиях и посвящена знаменитой космической гонке конца 1960-ых годов. Фильм вышел в прокат 6 апреля и уже собрал более 150 тысяч рублей.