Фильм "Время первых" провалился в прокате

Космическая драма продюсера Тимура Бекмамбетова "Время первых" серьезно разочаровала владельцев киносетей. За первые несколько дней проката фильм собрал сумму, почти вдвое меньше прогнозируемой.

В связи с тем, что у фильма "Время первых" в эти дни даже не было конкурентов в прокате, кинотеатры не получили ожидаемой прибыли. Как сообщает "Коммерсантъ", фильм с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях не возымел успеха из-за несвоевременно проведенной рекламной кампании.

По данным Бюллетеня кинопрокатчика, в общей сложности картина режиссера Дмитрия Киселева собрала 151,2 миллиона рублей. Ранее и создатели, и издание прогнозировали сборы порядка 280-300 миллионов в первые дни проката.

Как писали Dni.Ru, на прошлой неделе владельцы кинотеатров по-настоящему ополчились на создателей картины "Время первых". Из-за Дня космонавтики предлагалось сдвинуть долгожданную премьеру фильма "Форсаж-8" с 13 на 20 апреля. Однако представители киносетей обратились в Минкульт. Некоторые даже пригрозили снять с проката творение Бекмамбетова и компании Bazelevs.

В итоге было принято решение "почистить" прокатное время на две недели, предоставив российскому фильму 35% времени всех сеансов. Взамен в ведомстве пообещали не сдвигать дату премьеры культовой картины с Вином Дизелем в главной роли.

"Мы договорились на 35% сеансов, но фильм в полтора раза длиннее среднего – два часа 20 минут, и по факту эти сеансы превращаются в половину экранного времени, так что общая касса кинотеатров оказалась просто провальная", – цитирует "Коммерсантъ" генерального директора компании "Формула кино". Неужели космическая драма не заинтересует российских зрителей даже в День космонавтики? Ответ на этот вопрос мы скоро узнаем.