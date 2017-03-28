Киносети ополчились на актера Миронова

Бизнесмены не на шутку опасаются, что на картине Дмитрия Киселева "Время первых" с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях заработать не получится. Представители крупнейших киносетей уже обратились в Минкульт с просьбой не двигать новый фильм "Форсаж 8" в угоду российской драме о космонавтах.

"Время первых" выходит в прокат 6 апреля. В связи с этим премьера американского боевика "Форсаж 8" может быть перенесена ровно на неделю – с 13 на 20 апреля. Однако владельцев киносетей такой расклад не устраивает. Большинство из них считает, что показ "космической" драмы не принесет им коммерческой выгоды.

Как сообщает газета "Ведомости, об обращении в Минкульт рассказали работники кинотеатров, пожелавшие сохранить анонимность, а также руководитель сети "Киномакс" Дмитрий Нартов. Ситуация дошла до того, что кинотеатры грозятся снять с проката творение Бекмамбетова и Киселева уже через неделю после премьеры, а именно – 13 апреля.

Рейтинг ожидания у приключенческого триллера о космонавтах действительно существенно ниже, чем у культового "Форсажа". В то же время биография Алексея Леонова и история его выхода в открытый космос издавна привлекает многих обывателей, а потому у картины есть шансы "выстрелить" в кинопрокате.

"Ведомости" отмечают, что переносу премьеры "Форсажа" пытаются поспособствовать продюсеры "Времени первых" Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов. Таким образом они якобы стремятся свести на нет какую-либо конкуренцию. "Премьер других блокбастеров в апреле просто нет, а "Время первых" вряд ли соберет больше нескольких сотен миллионов рублей", – заявил один из анонимных источников издания.