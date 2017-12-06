Лоза высказался об умершем от рака музыканте

Певец Юрий Лоза прокомментировал смерть французского коллеги Джонни Холлидея. Он назвал последнего выдающимся музыкантом и актером.

"Уходит эпоха…. Ровесник Beatles, Холлидей – один из первых, кто принял во Франции рок-культуру, начал ее развивать, продвигать, но он всегда оставался французом, что удивительно даже с таким псевдонимом", – цитирует Лозу РИА Новости.

"Он был не только талантливым музыкантом, но и талантливым артистом. Я видел его в нескольких ролях, и Холлидей играл абсолютно на уровне профессионалов. Он долго прожил, пройдя такой серьезный роковый путь. Это достижение. Из его ровесников мало кто дожил до наших дней. Царствие небесное", – добавил российский музыкант.

Не только Лоза опечален смертью Холлидея. Вся Франция скорбит об одном из самых ярких представителей мировой рок-сцены. "В каждом из нас есть что-то от Джонни Холлидея. Все поклонники и фанаты музыканта сейчас в слезах. Мы не забудем его имя и голос. Он всегда будет жить в наших сердцах вместе с мировыми легендами рока и блюза", – написал президент Франции Эммануэль Макрон в своем официальном аккаунте в Twitter.

Dni.Ru писали, что Жан-Филипп Сме, более известный под сценическим псевдонимом Джонни Холлидей, скончался от рака в ночь на 6 декабря на 75-м году жизни. О кончине легенды рока рассказала его вдова. "Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них, но это правда. Моего мужчины больше нет с нами", – цитирует Латицию Ura.ru. "Он покинул нас этой ночью так же, как и прожил свою жизнь – с мужеством и достоинством", – приводит ее слова РИА ФАН.

Жан-Филипп Сме родился 15 июня 1943 года в Париже. Заниматься музыкой начал в школьном возрасте. Холлидей сочинил сотни композиций. Его диски разошлись в мире общим тиражом 110 миллионов экземпляров.