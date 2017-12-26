Масляков поделился болью из-за тяжелой утраты

Телеведущий Александр Масляков назвал смерть знаменитого композитора Владимира Шаинского утратой для КВН. Музыка покойного была очень популярна на играх Клуба.

"Это утрата для Клуба (веселых и находчивых) и тех миллионов ребят, которые под его музыку выходят на кавээновскую сцену и состязаются. Именно музыка Шаинского дает заряд на начало. Очень жалко и грустно", - приводит телеканал RT слова Александра Маслякова.

Смерть Шаинского прокомментировал и знаменитый певец Иосиф Кобзон. "Мне жаль и как обывателю, и как исполнителю. У меня растут внуки, мне так хотелось, чтобы мои внуки пели такие замечательные песни. Много песен написал Владимир Яковлевич. Очень жаль, что он захлопнул свою страницу. Конечно, его песни будут звучать, но уже не будет его, такого взрывного и эпатажного, не похожего ни на кого", – сказал Иосиф Давыдович.

"Мы с ним много раз путешествовали, много раз бывали в различных странах. Мне всегда было приятно с ним общаться. Он был человеком с юмором, коммуникабельным. Таких у нас мало людей. Жаль, что на одного знакового гражданина Советского союза и России стало меньше", – вспомнил Кобзон.

Рассказал о композиторе и актер Михаил Боярский. "Шаинский – даже если его нет, все равно звучит музыка – вечная, необходимая, любимая, светлая, талантливая. И поэтому это еще лишний раз дает понять, что мы потеряли, потому что он ушел, а самое лучшее, музыка, осталось на века. Спасибо ему за то, что он сделал для людей", – отметил он.

Не остался в стороне и знаменитый артист Василий Ливанов. "Я могу сказать, что это, конечно, очень тяжелая утрата для нашего искусства, потому что Володя Шаинский был человеком очень яркой индивидуальности с невероятно положительной жизненной энергией, он просто излучал эту энергию. Был общителен с людьми, очень контактен и потом очень успешен как композитор. Он замечательно чувствовал жанровость своих вещей, они всегда имели огромный успех и большую популярность", – приводит слова актера телеканал "Звезда".