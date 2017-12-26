Владимир Шаинский умер от рака
Сообщение о смерти великого композитора появилось на сайте телеканала "Культура". О кончине артиста сообщили его близкие.
Информацию о трагедии подтвердил сын Шаинского, передает НСН. Он заявил, что композитор скончался после тяжелой операции, связанной с онкологическим заболеванием, отмечает РЕН ТВ.
Напомним, что Шаинский в течение шести лет страдал от рака. Первую опухоль артисту удалили в 2011 году. В очередной раз страшная болезнь дала о себе знать спустя четыре года: тогда у композитора обнаружили рак желудка. Ему пришлось пережить еще одну операцию.
Как писали Dni.Ru, последние годы жизни Шаинский провел в США. Дата прощания и похорон будет объявлена позднее.
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