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Культура

Артисты со слезами на глазах прощаются с Шаинским

Владимир Шаинский. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Коллеги буквально со слезами на глазах высказываются о смерти легендарного композитора Владимира Шаинского. Память знаменитого деятеля культуры могут увековечить в Москве.

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Одним из первых о трагедии высказался композитор Виктор Дробыш. "Это очень огромная потеря, это потеря для мировой музыки, потому что более веселых, жизнерадостных детских песен, гениальных детских песен не писал никто", – заявил он. По словам деятеля культуры, Шаинский ушел непобежденным.

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Прокомментировал смерть композитора и певец Лев Лещенко. "Это очень большая, глубокая утрата для всех, кто его знал – как музыканта, как композитора, как великолепного человека", – отметил артист. Исполнитель добавил, что у него сохранилось много теплых воспоминаний о Шаинском.

Настоящей трагедией кончина деятеля искусств стала и для поэтессы Ларисы Рубальской. По ее словам, такие одаренные люди рождаются крайне редко. "Шаинский – он был гением. Такое было счастье с ним общаться, песенку с ним написать", – цитирует ее РЕН ТВ.

С горечью о произошедшем высказался Максим Дунаевский. "При всей печали, он унес с собой свое тело, но оставил нам всю свою душу – радостную и оптимистичную", – отметил он.

По поводу кончины Шаинского сделали заявление и столичные власти. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о намерении увековечить память артиста в форме монумента.

Напомним, что Владимир Шаинский скончался в ночь на 25 декабря. Он умер после тяжелой операции: хирургическое вмешательство потребовалось из-за онкологического заболевания.

Композитор страдал от рака последние шесть лет. Он жил в США и там же проходил лечение. Возможно, деятель искусств будет похоронен не в России.

Автор: Евгений Мышко26 декабря 2017, 17:23

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