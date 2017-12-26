У известного актера обнаружили рак

Неутешительный диагноз поставили врачи молодому популярному грузинскому актеру Георгию Махарадзе. Медики обнаружили у него злокачественную опухоль.

Георгий Махарадзе сыграл свои главные роли на сцене Тбилисского государственного драматического театра имени Котэ Марджанишвили. В последнее время актер много снимался в кино. Особенную популярность Махарадзе принесли роли в сериалах "Тифлис" и "Подруги моей жены". У Георгия есть дочь Элене от первого брака с певицей Мариам Роинишвили.

После того как стало известно о страшном диагнозе, выяснилось, что у семьи актера нет средств на дорогостоящее лечение. В связи с этим в социальных сетях друзья и коллеги артиста просят о финансовой помощи, сообщает радио Sputnik.

"Очень прошу, сегодня Георгий как никогда нуждается в нашей помощи и поддержке, чтобы победить эту коварную болезнь и вернуться к привычному образу жизни", – пишет в Facebook режиссер Мариам Кацарава.

Как писали Dni.Ru, после гибели в 2017 году Дмитрия Хворостовского и Михаила Задорнова, проигравших неравную борьбу с опухолью мозга, в российском обществе опять пробудился страх перед страшным диагнозом. Злокачественные новообразования в мозгу являются третьим по распространенности типом онкологии у мужчин и четвертым у женщин. При этом самый опасный тип таких опухолей – глиобластома – встречается крайне редко. Согласно статистике, этот тип онкологии диагностируют всего у четырех человек из 100 тысяч.

Однако именно эта редкая разновидность опухоли мозга является самой смертоносной – она прогрессирует с невероятной скоростью. С момента ее образования до наступления последней стадии проходит всего три месяца.