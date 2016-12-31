Секреты новогоднего телевидения

Что покажут по телевизору в самую волшебную ночь года. Специальных выпусков программ и премьер будет с избытком.

Первый канал: Пугачева станет ведущей

31 декабря все звезды соберутся в Новогодней ночи на Первом. Ведущих будет несколько – к звездам эфира Первого канала Андрею Малахову, Ивану Урганту, Максиму Галкину, Юлии Меньшовой и Дмитрию Нагиеву присоединится сама Алла Пугачева. Кроме того, в новогоднюю ночь Примадонна исполнит сразу две песни, появившиеся в ее репертуаре в году уходящем. Она собирается вернуться на сцену, так что лучшего времени, чем новогодняя ночь, для пиара не придумать. Александр Малинин исполнит с дочерью Устиньей песню "Шоу". Им тоже важно засветиться – впереди у певца традиционный Бал. Не обойдется и без "мелодий и ритмов" западной эстрады – нетленку исполнят Ricci e Poveri, Zodiac, Сандра и Secret Servise. Ну а тост доверили сказать Елене Малышевой, Александру Маслякову, Дмитрию Крылову, Эвелине Хромченко и Екатерине Стриженовой. Не трудно догадаться, что желать они будут здоровья, веселья, открытий, хорошего вкуса и добрых новостей.

"Россия": неожиданные дуэты

Здесь ставка на неожиданные дуэты – вечно соперничающих Филиппа Киркорова и Николая Баскова, Лолиты и колоритного участника проекта "Кривое зеркало" Александра Морозова. Станислав Дужников и Наталья Медведева предстанут в образе елочных игрушек, подвешенных на елку. Наташа Королева и Ефим Шифрин отправятся на "Новогодний шопинг". Владимир Соловьев. Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов и в Новый год не могут отказаться от "Поединка". "Новые русские бабки" вместе с Владимиром Моисеенко и Владимиром Данелец устроят гастрольный тур группы "АББА". Игорь Маменко и Сосо Павлиашвили приготовят праздничный ужин для участников "Новогоднего парада звезд". Николай Валуев в компании все тех же Филиппа Киркорова и Николая Баскова вспомнят о любимой всеми передаче "Спокойной ночи, малыши!"

НТВ: не стареют душой ветераны

За несколько часов до Нового года, в 20 на канале стартует самый масштабный розыгрыш в истории российских лотерей – суперприз "Гослото "4 из 20" составит 2 миллиарда рублей! А потом в программе "Живой Новый год" Вадим Такменев свяжется с теми, кто по разным причинам встречает Новый год вне дома – в московском аэропорту или поезде дальнего следования, на безостановочном производстве или на военной службе. Корреспонденты НТВ выйдут на связь из роддома Владивостока, где родится первый ребенок года и из Калининграда, встречающего 2017 последним, с ялтинской набережной и из скайпарка в Сочи, из центра Грозного и старой части Дербента, с Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. А потом канал пригласит зрителей в Кремль на главную елку страны. Там выступят: группировка "Ленинград" и "Иван-царевич" Сергей Шнуров, "Жар-птица" Надежда Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо", "Король" Филипп Киркоров и "Восточный принц" Эмин, "Снежная королева" Лайма Вайкуле, "Лиса Алиса". Ближе к утру в эфир выйдет телеверсия музыкального фестиваля "Дискотека 80-х", который в конце ноября прошел в столичном спорткомпексе "Олимпийский". Телезрителям предлагают открывать шампанское под музыку регги-группы UB40, Тото Кутуньо, Сандры, группы "Чингисхан". Кроме того, всех любителей ностальгировать ждет целое созвездие артистов из бывших союзных республик: София Ротару, "Песняры", Zodiac, "Ялла". Не обойдется и без бессмертных "Белых роз" Юры Шатунова и вечной "Морячки" Олега Газманова.

Культура: эстетство и благородство

Праздничный новогодний концерт для "Культуры" сняли еще в середине октября в павильоне "Мосфильма", изменив традиционному Дому музыки. Поздравлять зрителей будут известные артисты оперы, балета и драматических театров и два знаменитых коллектива Владимира Спивакова – Национальный филармонический оркестр России и камерный оркестр "Виртуозы Москвы". Среди гостей – Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Василий Ладюк, Игорь Цвирко, группа "Кватро".

ТВ-3: новогодние чудеса

С самого утра 31 декабря на телеканале начнут показывать цикл документальных программ "Новогодние чудеса", в которых расскажут, как правильно одеваться, украшать дом и загадывать желания праздничную ночь. Почему Анна Семенович рада, что осталась "на бобах"? Как Ляйсан Утяшева с боем курантов превращается в елку? Чем Анастасия Волочкова кормит своего домового? Какой длины лапша у Аниты Цой? И у каких девушек есть шанс завоевать сердце Алексей Воробьева? Ответы на все эти вопросы можно будет узнать до полуночи. А в 21 час, когда шампанское остывает, а оливье – уже возвышается на столе, ТВ-3 покажет "Праздничный киноконцерт". В многочасовом марафоне в режиме нон-стоп будут звучать песни из советских фильмов. Беспроигрышный вариант, когда хочется душевно попеть, а на всех каналах одна попса. А в 6 утра самых стойких и самых ранних встретят герои "Союзмультфильма".

СТС: салюты "Басков" и "КлинТрамп"

В праздничном выпуске программы "Успеть за 24 часа", который выйдет в эфир 31 декабря, ведущий и стилист Александр Рогов соберет вместе героинь прошлых программ, чтобы узнать, как изменилась их жизнь и подготовить к новогодней ночи. А заодно и расскажет, в чем лучше встретить 2017 год и как сделать праздничную укладку на коротких и длинных волосах. За час до полуночи в эфир выйдет шоу "Уральских пельменей" под названием "Оливьеды". Его участники встретят еврейский Новый год, продадут салюты "Басков" и "КлинТрамп" и превратят рояль в дрова, а любимый автомобиль в елку: "Вот пусть ваша машина и станет елкой: она у вас зеленая и хороводы водите зимой вокруг нее, пока не заведете". Гостями программы станут девятикратная чемпионка мира гимнастка Светлана Хоркина, певица Катя Лель, пародист Александр Песков, телеведущий Тимур Кизяков, музыканты Андрей Державин и Евгений Маргулис, экс-солист группы "Дискотека Авария" Николай Тимофеев.

Dомашний: секреты и предсказания

Неожиданные прогнозы, ответы на сокровенные вопросы и секреты 2017 года – с 20 часов все это ждет телезрителей в документальном цикле "Предсказания 2017". Сразу после боя курантов на телеканале начнется караоке-шоу с культовыми хитами.

СТС-LOVE: все секреты M-BAND

Неизвестные факты, пикантные признания, комментарии звездных друзей и продюсера Константина Меладзе – весь праздничный эфир на канале посвящен модной молодежной группе M-BAND. Зрители узнают, какой фетиш у Анатолия Цоя, почему у Никиты Киоссе не было девушки в школе, и когда у Артема Пиндюры был первый секс. А за полтора часа до полуночи на канале покажут концерт этого популярного трио.

МУЗ-ТВ: Кобзон против молодежи

Сразу после боя Курантов на канале начнется концерт "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!" Если на центральных каналах бал правят ветераны сцены, то здесь акцент на кумиров молодежи. До утра будут петь и плясать Serebro, MBAND, Глюк'oZa, Natan, Вика Дайнеко, LOBODA, Градусы, Катя Лель, A-Dessa, Фабрика и еще почти 70 артистов! Даже скандальная телеведущая Ольга Бузова запела ради такого случая. Правда, ее наряд – черный купальник, колготки в сеточку и красная шуба больше напоминал униформу работниц любви, но праздничного настроения это не испортило. Во время съемок этого концерта в модном столичном клубе собралось более пяти тысяч гостей. И вот парадокс: больше всего они хлопали… Иосифу Кобзону, специальному гостю новогодней вечеринки молодежи.

ТНТ: Антиевровидение

За час до наступления Нового года на канале начнется праздничный Comedy Club с конкурсом. "Караоке-стар". Главный приз победителю – поездка в Лас-Вегас. Никаких профессиональных, прилизанных певцов и певиц, написанных под копирку шлягеров и голосований за своих. В вокальном баттле сойдутся звезды "Дома-2", шоу "ТАНЦЫ", актеры комедийных проектов "Импровизация", "Однажды в России", Comedy Woman, ситкомов "Ольга" и "Универ", а также комики из Stand Up. Оценивать исполнительское мастерство участников будут Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Участники называют этот смешной музыкальный проект "антиевровидением".

ТНТ4: слово женщинам

Вечером 31 декабря в эфир выйдет специальный праздничный выпуск Comedy Woman Classic. Его актрисы загадают самые дикие желания, докажут, что одна Снегурочка лучше, чем два Деда Мороза, поделятся секретом, как найти своего Ипполита, если ты совсем не Наденька из "Иронии судьбы". В 23.55 женщины из Comedy Woman Classic сделают то, что им совсем не свойственно – дадут мужчине слово. Но ровно на 5 минут и потому, что он – Президент.