Съемки Пугачевой в новогоднем огоньке засекретили как спецоперацию
Съемки "Главной новогодней ночи" на Первом канале подошли к концу и телевизионщики начали монтировать программу, которая уже через неделю выйдет в эфир. Как вдруг "сверху" пришла команда: срочно готовиться к дополнительной смене. Алла Пугачева решилась-таки! Певица долго думала, прикидывала, на какой из кнопок ей предложат лучшие условия. Победил Первый канал.
Запись проходила глубокой ночью в режиме повышенной секретности возле отеля "Арарат Парк Хаятт" (в нем, кстати, когда-то жила Мадонна) в центре Москвы – чтобы зеваки не мешали. Была и еще одна точка съемок – артистка прогулялась около Большого театра.
Все происходящее напоминало спецоперацию! Как говорят, даже технический персонал до последнего не знал, кого именно предстоит снимать. Съемки хотя и проходили на улице, но Пугачева стойко держалась. Она сделала несколько дублей и осталась довольна работой. А еще больше – солидным гонораром.
На огоньке Примадонна исполнила новую песню на слова Олега Влади "Я летала". "Специально для новогоднего огонька на Первом по просьбам поклонников", – пояснила Примадонна выбор.
С этим 34-летним автором из Новосибирска певица сотрудинает уже давно. В "Рождественских встречах-2013", например, прозвучало сразу четыре его композиции, в том числе и "Вот и все", которую спела сама Пугачева. Влади считается одним из главных росийских хитмейкеров, который пишет хиты для Лободы, Эмина, Орбакайте и Лорак.
Пугачева с его новой песней станет самой взрослой участницей новогоднего огонька на Первом. В основном же развлекать россиян будут полсотни молодых артистов родом с Украины – группы Artik & Asti, "Грибы", певец Alekseev, Ани Лорак, Светлана Лобода. Вера Брежнева. Снимали их не в павильне, как прежде, а на городских улицах на фоне московких новогодних красот.
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