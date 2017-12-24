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Культура

Актриса Пересильд грязно выругалась со сцены

Юлия Пересильд. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В Центре имени Мейерхольда показали спектакль "Солнечная линия" с актерами Юлией Пересильд и Андреем Бурковским в главных ролях. Перед началом представления постановщик Виктор Рыжаков честно предупредил публику, что со сцены будут звучать непечатные выражения.
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Несмотря на то, что Виктор Рыжаков предложил всем, кого матерные слова могут шокировать, покинуть зал до начала спектакля и вернуть деньги за билеты, все зрители остались на своих местах, передает корреспондент "Комсомольской правды". В награду они смогли стать свидетелями непростых взаимоотношений между героями пьесы Барбарой и Вернером.

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История "Солнечной линии" повествует о супругах, проживших вместе семь лет и оказавшихся на грани разрыва. Отношения они выясняют едва ли не при помощи рукоприкладства, а свою речь щедро усыпают нецензурной бранью. Зрителям такая натуралистичность, по всей видимости, пришлась по вкусу. Когда с грязной руганью со сцены обращается Юлия Пересильд, многие с трудом удерживаются от оваций.

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Впрочем, привередливые критики отмечают, что бранные слова Юлии Пересильд не идут. Однако автору пьесы Ивану Вырыпаеву такое изобразительное средство как русский мат необходим для выражения более тонких материй.

В противовес цветистым выражениям постановщик крайне минималистично обставил сцену. Напоминающий подиум помост обернут бумагой бежевого цвета. В одежде того же оттенка и оба героя. Причем бежевое на них даже нижнее белье.

Иван Вырыпаев давно живет в Польше, где встретить русский мат в кино – обычное дело. Причем там его никак не заглушают. Впрочем, сам автор ставит перед собой задачу не просто ввернуть крепкое словцо в текст, но показать механизм возникновения непонимания между людьми. Вдобавок ко всему, свои тексты он пишет как музыкальную мелодию, из которой невозможно убрать ни единой ноты, в том числе и не самой привычной для театральной публики.

Автор: Геннадий Куприянов24 декабря 2017, 17:47
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Нескромное фото Юлии Пересильд в свадебном платье

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