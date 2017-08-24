Обожженная Юлия Пересильд показала свое истинное лицо
Накануне, 23 августа, многие представители творческой интеллигенции пришли к зданию Басманного суда в Москве, чтобы поддержать задержанного днями ранее известного режиссера Кирилла Серебренникова. Среди них оказалась и актриса Юлия Пересильд. Актриса, которая считается одной из самых привлекательных представительниц артистической среды, появилась на публике без грамма косметики, в простой белой футболке и с убранными то ли в в хвостик, то ли в пучок волосами.
Представители СМИ, которые дежурили тут же, немедленно воспользовались случаем запечатлеть "истинное лицо" Пересильд. Любой желающий может оценить Юлию без макияжа и красивого наряда – в Сети множество фото знаменитости.
Кстати, и не только ее. Среди собравшихся отметились другие известные актрисы – Виктория Исакова, Марина Александрова, Светлана Устинова, Юлия Ауг. И все абсолютно без пафосного вида.
Отметим, что для Пересильд это оказался первый выход в свет после несчастного случая, который с ней произошел на днях. Юлия обварила ноги кипятком, о чем сообщила многочисленным подписчикам на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
"Пролила на себя кипяток! Провела день в ожоговом центре. В общем как любим. Сижу на обезболивании и каждые 3-4 часа добавляю. Ибо орать и плакать стыдно и не хочется детей пугать, а терпеть молча сложно", – написала артистка, указав хэштегами информацию, что у нее ожоги 2-3 степени.
Подписчики немедленно отреагировали на известие и кинулись помогать любимице в меру своих возможностей. Кто-то из поклонников просто пожелал актрисе скорейшего выздоровления, а кто-то дал конкретные советы по лечению.
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