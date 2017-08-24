Обожженная Юлия Пересильд показала свое истинное лицо

Юлия Пересильд отметилась на мероприятии по случаю задержания режиссера Кирилла Серебренникова. Известная актриса появилась на публике после того, как на днях обварила себя кипятком.

Накануне, 23 августа, многие представители творческой интеллигенции пришли к зданию Басманного суда в Москве, чтобы поддержать задержанного днями ранее известного режиссера Кирилла Серебренникова. Среди них оказалась и актриса Юлия Пересильд. Актриса, которая считается одной из самых привлекательных представительниц артистической среды, появилась на публике без грамма косметики, в простой белой футболке и с убранными то ли в в хвостик, то ли в пучок волосами.

Представители СМИ, которые дежурили тут же, немедленно воспользовались случаем запечатлеть "истинное лицо" Пересильд. Любой желающий может оценить Юлию без макияжа и красивого наряда – в Сети множество фото знаменитости.

Кстати, и не только ее. Среди собравшихся отметились другие известные актрисы – Виктория Исакова, Марина Александрова, Светлана Устинова, Юлия Ауг. И все абсолютно без пафосного вида.

Отметим, что для Пересильд это оказался первый выход в свет после несчастного случая, который с ней произошел на днях. Юлия обварила ноги кипятком, о чем сообщила многочисленным подписчикам на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Пролила на себя кипяток! Провела день в ожоговом центре. В общем как любим. Сижу на обезболивании и каждые 3-4 часа добавляю. Ибо орать и плакать стыдно и не хочется детей пугать, а терпеть молча сложно", – написала артистка, указав хэштегами информацию, что у нее ожоги 2-3 степени.

Подписчики немедленно отреагировали на известие и кинулись помогать любимице в меру своих возможностей. Кто-то из поклонников просто пожелал актрисе скорейшего выздоровления, а кто-то дал конкретные советы по лечению.

