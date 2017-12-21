Названы самые популярные в России актеры

Названы самые популярные актеры года. ВЦИОМ провел опрос среди россиян.

На первом месте в рейтинге расположились сразу две звезды кино: Константин Хабенский и Сергей Безруков. Оба набрали по 5% голосов. При этом, музыкантом года россияне признали скончавшегося от рака Дмитрия Хворостовского. Составители рейтинга так же отметили, что что уже несколько лет не могут определить лучшего писателя: все кандидаты набирают ничтожно малое количество голосов: Дарья Донцова 2%, Борис Акунин 2%, Захар Прилепин 2%, остальные – 1% и менее.

Как отмечается на сайте ВЦИОМа, самой популярной телепередачей россияне признали проект Первого канала – шоу "Пусть говорят". Программа набрала 13% голосов. В рейтинге сериалов традиционно лидируют детективы: "Ментовские войны" (5%), "Тайны следствия" (4%), "След" (4%). С фильмами все не так однозначно: первую строчку рейтинга делят сразу три отечественные ленты. Каждая из них набрала 4% голосов: "Салют 7", "Последний богатырь" и "Легенда о Коловрате".

Событием года в третий раз стали боевые действия в Сирии. В 2017 38% россиян признали контртеррористическую операцию главным международным событием. Внутри страны, по мнению опрошенных, самым важным стало строительство Крымского моста – так решили 6% респондентов.

Главными скандалами уходящего года стала дисквалификация сборной России от участия в Олимпиаде-2018 и судебный процесс над экс-министром Улюкаевым. Эти варианты набрали 12% и 11% соответственно.

Политиком года уже традиционно стал Владимир Путин. За президента проголосовали 58% опрошенных. Следом за ним расположился Министр иностранных дел Сергей Лавров, набравший 18% симпатий россиян. Третье место занял бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский – за него проголосовало 13% россиян. Министр обороны Сергей Шойгу отстал от парламентария всего на 3%.