Зеленский бросился на помощь тонущему Порошенко

Украинский телеведущий и юморист Владимир Зеленский, отметившийся в свое время рядом антироссийских заявлений, вполне может претендовать на роль политического деятеля, пишут СМИ Незалежной. Однако эксперты утверждают, что если он все-таки решится попробовать себя в таком амплуа, это сыграет на руку президенту Петру Порошенко.

Недавнее видео Владимира Зеленского с критикой Службы безопасности Украины (СБУ) из-за сериала "Сваты" произвело настоящий фурор в Незалежной. Многие заговорили о политических амбициях артиста и его потенциальной возможности возглавить оппозиционное движение в стране. Действительно, Зеленский – весьма популярная и узнаваемая персона, к тому же украинскому политическому полю явно не хватает новых лиц и свежих идей.

Актер неоднократно отмечался выпадами, хотя и ироничными, в адрес президента Петра Порошенко. Однажды, комментируя намерения ввести визовый режим с Россией, он в шутку предложил исключить из него Липецк – ведь именно там находится кондитерская фабрика принадлежащей украинскому лидеру компании Roshen. Кроме того, артист привлек внимание к своей персоне сравнением Украины с актрисой немецких фильмов для взрослых.

Как отмечает украинское издание "Вести", перед предстоящими в 2019 году очередными президентскими выборами власти готовятся создать искусственную оппозицию, в ряды которой и можно будет записать Зеленского. Смысл подобных кандидатов – быть "спойлерами", то есть ухудшать рейтинг возможных оппонентов Порошенко.





Скорее всего, уверяют политтехнологи, Зеленский и ему подобные потенциальные кандидаты будут "топить" главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Она лишь немногим уступает по рейтингу действующему украинскому лидеру.

Напомним, ранее четыре социологические компании Украины ("Социс", КМИС, "Рейтинг" и Центр Разумкова) провели исследование электорального рейтинга местных политиков. Первое место – за президентом Петром Порошенко: 16,1% голосов избирателей в случае, если бы выборы главы государства состоялись в самое ближайшее время.

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 14,4% дышит в спину украинскому лидеру. А вот партию активно рвущегося к власти Михаила Саакашвили "Рух новых сил" поддерживают лишь 2% граждан страны.