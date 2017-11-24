Восстание русофоба Зеленского против Украины произвело фурор

Видео комедийного актера Владимира Зеленского с критикой Службы безопасности Украины из-за сериала "Сваты" набрало уже 1,5 миллиона просмотров в Facebook. А поделились записью более 78 тысяч человек.

Многие пользователи соцсети поддержали известного актера, который не выдержал обсуждения возможного запрета сериала "Сваты". "Браво, Владимир! Вы – смелый и очень талантливый человек. И команда у Вас уникальная, и авторский цех (любого Вашего проекта) восхищает. Держитесь!", "Мы вас любим и поддерживаем, Владимир! Удачи вам в дальнейших начинаниях!", "Отличнейший сериал, что ж такое творится, полностью согласна с Владимиром! Больше проблем нет, как прицепиться к реально качественному продукту, сколько шлака по телевизору, а тут уровень и запрещать – уму непостижимо", – пишут комментаторы.

Как заявил в своем видео Зеленский, если российский актер Федор Добронравов нарушил украинский закон, то обязан не въезжать на территорию страны. "Но связи между товарищем Добронравовым и тысячей людей, которая работала над этим проектом последние 15 лет, связи, извините меня, никакой нет", – отметил артист.

По мнению Владимира Зеленского, сериал "Сваты" любят миллионы, и если в настоящее время задача СБУ и всех комитетов, инстанций – отобрать его у людей, то об этом нужно сказать прямо, не придумывая различные поводы. Также актер добавил, что может понять, если кому-то не нравится слово "сваты" и ближе слово "кумы". Однако сначала надо, по его словам, побороть свое "кумовство", а потом бороться "с нашими "Сватами".

Ранее появилась информация, что звезде "Сватов" Федору Добронравову СБУ запретила въезд на Украину из-за незаконного, по мнению Киева, посещения Крыма. В связи с этим обсуждается запрет показа сериала.

В Службе безопасности Украины уже ответили Зеленскому, сообщает "Обозреватель". По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, ведомство не имеет полномочий запрещать фильмы или сериалы, так как это является исключительной компетенцией Министерства культуры. "Могу лично от себя согласиться с возмущениями известного шоумена. К сожалению, сегодня наибольший интерес прессы составляют именно вопросы запрета въезда российских певцов и актеров", – написала она в соцсетях.

"Сваты" – комедийный сериал студии "Квартал 95". Премьера ленты состоялась на канале "Россия 1". В июле 2017 года стартовали съемки седьмого сезона "Сватов".