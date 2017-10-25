Русофоба Зеленского попросили заменить Порошенко

Комедийного актера Владимира Зеленского прочат в лидеры Украины. Озвучившая заманчивое предложение нардеп Надежда Савченко подчеркнула, что он ничем не хуже Рональда Рейгана, который был "неплохим президентом США".

Владимир Зеленский обладает необходимыми для президентства данными и опытом. Он набрался всего этого, снимаясь в сериале "Слуга народа", уверена Надежда Савченко.

"А почему бы Зеленскому не пойти в президенты? Чем черт не шутит? Идти и противопоставить себя этому парламенту, навести порядок", – заявила она в эфире телеканала NewsOne. В программе обсуждали предстоящие в 2019 году президентские выборы на Украине.

По мнению скандально известного нардепа, Владимир Зеленский справится с заданием не хуже Рональда Рейгана. 40-й президент США от Республиканской партии занимал пост в 1981-1989 годах. До избрания главой государства был губернатором штата Калифорния, а еще раньше – звездой голливудских вестернов и руководителем Гильдии киноактеров Америки.

Зеленский – личность не менее скандальная, чем Савченко. Он активно поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе и обвинял Москву в "аннексии" Крыма, но в то же время продолжал сниматься в России ("Любовь в большом городе", "Служебный роман. Наше время", "Восемь лучших свиданий").

Позже стало известно, что заработанные на съемках деньги актер переводит на нужды так называемой АТО – карательной операции украинской армии против населения Донбасса. Россияне, узнав об этом, призвали бойкотировать фильмы с его участием и даже отказаться от их показа. Теперь же Зеленский стал заядлым критиком украинской власти.

Реальность на Украине – особенно в том, что касается выборов – может оказаться гораздо увлекательнее сериалов. В кампании 2019 года планируют участвовать такие интересные личности, как глава Радикальной партии Олег Ляшко и экс-премьер Юлия Тимошенко.

На высший пост претендует и Надежда Савченко. Примечательно, что она не только активно готовится к президентской гонке, но и находит время для отдыха. В Сети появилось видео, на котором нардеп "отжигает" на вечеринке, посвященной 50-летию телеведущего Дмитрия Гордона.