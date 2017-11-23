Умер Петруха из "Белого солнца пустыни"

В Санкт-Петербурге на 68-м году жизни скончался знаменитый актер Николай Годовиков. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Тело Годовикова обнаружил его тесть, сообщает EG.ru. "Николай Львович умер у себя в квартире, сейчас ждем полицию и скорую", – заявил он в беседе с близким другом актера.

О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно, передает "Комсомольская правда". Близкие займутся решением этого вопроса в течение суток.

Николай Годовиков запомнился зрителю по роли Петрухи в ленте "Белое солнце пустыни". Также артист снимался в таких известных фильмах, как "Республика ШКИД", "Женя, Женечка и "катюша" и "Без мундира".





Отметим, что Годовиков был трижды осужден. В первый раз его приговорили за тунеядство, затем – за кражи. В общей сложности актер должен был пробыть за решеткой 7,5 года.

Артист трижды женился. От этих браков у него осталось двое детей: Мария и Артем.