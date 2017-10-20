Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской

Знаменитый артист прокомментировал внезапный уход из жизни своей 45-летней коллеги. Звезду "Ленкома" и сериала "Дворцовые перевороты" похоронят в Москве 21 октября.

Станислав Садальский считает, что Марьяна Цареградская не была настоящей актрисой. При этом он поставил под сомнение не только ее профессиональные качества, но и фамилию.

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"По-моему, она такая же Цареградская, как Жорж Милославский. Красивая и совершенно бездарная, на съемочной площадке над ней все посмеивались", – написал Садальский в Livejournal. Привлекательность актрисы россияне могли оценить не только на экранах и сцене. "Многие помнят, как в то время вся Москва была увешена плакатами "Привет, Марьяна", и сверху, в левом углу, – "Лицо-2000", – поясняет артист.

Имеет свою точку зрения Станислав Юрьевич и по поводу неожиданной смерти актрисы. "Причина гибели Марьяны Цареградской пока не ясна, и, уверен, правды никто не узнает. Одни говорят об онкологии, другие – о насильственной смерти, врачи пока утверждают, что женщина умерла во сне. А я вспоминаю ту "чудовищную аварию", после которой ее "собирали по частям", - прокомментировал Садальский.

По словам артиста, после ДТП Марьяне был поставлен диагноз "перелом ключицы и сотрясение мозга средней степени тяжести". Он напомнил: следствие пришло к выводу, что в аварии виновата сама Цареградская, и дело закрыли, но спустя три года возобновили и арестовали виновника происшествия Максима Кочеткова-Богаткова.

"Прокурор в заключительной речи слово в слово повторил требования адвоката Цареградской "О максимальном сроке лишения свободы и миллионе долларов компенсации", – вспоминает артист. Через месяц Максим попал под амнистию и вскоре переехал с семьей в США.

Напомним, о смерти Марьяны Цареградской сообщила писательница и журналистка Марина Юденич. Она также добавила, что пока нет информации, почему актриса умерла в столь молодом возрасте. По слухам, у нее был рак, однако эти сведения пока не подтвердились. В последние годы знаменитость жила в Соединенных Штатах.