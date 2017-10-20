Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской

Сонник Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Еда

Самое читаемое

Дианы Шурыгиной больше нет
Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
партнеры
Пятница 20 октября
Лента новостей
12:44
Дана Борисова: Мне оставалось жить несколько дней
12:36
Россиянки назвали самые сексуальные хобби мужчин
12:27
Трансгендер изнасиловала малолетнюю дочь друзей
12:22
Как в небо Европы попал радиоактивный рутений-106
11:49
Подарок Ксюше: бывший любовник Собчак впервые станет отцом
11:40
Пассажиры платят стюардессам за секс в полете
11:15
Главные события Москвы с 20 по 26 октября
11:13
Путин – чернокожему студенту: Ущипни меня
11:10
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
10:58
Подельница Серебренникова сбежала на автобусе в Латвию
10:48
Детская игра стала рассадником педофилов
10:33
Мертвецы оказались способными слышать и видеть
09:53
Казаченко стало плохо после внезапного появления дочери
09:45
20-метровый факел: жуткое видео прорыва газопровода под Москвой
09:44
Звезда шоу "Голос" погибла от рук бывшего мужа
09:41
В Уфе крупному бизнесмену прострелили голову
09:35
Как взломать iPhone за две минуты (видео)
09:16
Оральный секс грозит мужчинам раком
09:10
Ургант высмеял предвыборный ролик Собчак (видео)
09:10
Радимов объявил сенсационную новость о Булановой
09:03
В Москве прохожие спугнули горе-насильника
08:41
Путин открыл тайну встречи с красоткой-президентом
08:41
Под Москвой произошел крупный пожар
08:32
Самые сексуальные фото будущего президента Украины
08:12
Жизнь российских водителей кардинально изменится
07:47
Под Москвой сотрудник МВД сбил ребенка
22:38
Жена Джигарханяна удивила внезапным бегством из театра
22:09
Ведущая Первого канала пожаловалась на домогательства
21:49
Путин ответил анекдотом на вопрос о выборах
21:42
На северо-востоке Москвы эвакуировали бизнес-центр
21:36
Постаревшая Ума Турман испугала нездоровой худобой
21:24
Модель-трансгендер стала звездой Playboy
21:18
Авербух нашел применение округлившейся Липницкой
20:33
Бузова сбрасывает с трона надоевшую Собчак
20:24
На Курском направлении МЖД произошел сбой
20:08
Россия становится аграрной сверхдержавой
20:06
Пригожин: Ксюша может поднять хайп
19:51
Полицейские стали свидетелями страшной драки кенгуру (видео)
19:44
Москвич при разделке мяса вогнал себе нож в пах
19:25
Директор лечебницы для наркоманов о проблемах Марьянова
19:24
На шоу "Дом-2" новая ведущая
19:17
Бывшего футболиста московского "Спартака" ограбили в Греции
18:54
Безумные регионы: расчлененную женщину нашли в выгребной яме
18:47
Путин отчитал Европу за глупые ошибки
18:42
Зарвавшуюся жену Джигарханяна взашей погнали из театра
18:35
Ветер Собчак
18:29
Исполнение обязательств структурами Алексея Хотина подтверждены в трех банках
18:23
Штурм оставила Осина "без штанов"
18:03
Экс-владелец "Югры" отреагировал на давление со стороны Альфа-банка
17:54
Резким изменениям погоды в Москве нашли объяснение
17:21
Влюбленных посадили в тюрьму за секс в машине
17:18
Кто не будет голосовать за Собчак
17:15
Жена Джигарханяна не выдержала страшных обвинений в воровстве
17:10
Комплекс "Любовь" начал строить тоннель к "Лефортово"
16:51
Белоруссия выдвинула Каннабис на конкурс красоты
16:49
Аферист отнял у Этуша 28 миллионов рублей
16:43
Елена Яковлева осталась без семьи
16:24
Янукович перестал выходить на связь
16:24
Марьянова отправили в могилу за полмиллиона
16:09
Российские санкции обанкротили короля пельменей
16:08
Алла Сигалова рассказала о побоях
16:01
Тверскую улицу на три дня закроют для автомобилей
15:57
Путин понизил Медведеву зарплату
15:37
Соловьев грязно обругал Дудя в прямом эфире
15:37
Ягудин неожиданно женился во второй раз
15:35
РПЦ забрала здание студии "Союзмультфильм"
15:34
Суд разрешил Украине арестовать имущество "Газпрома"
15:15
Бузова изменила отношение к Собчак после шокирующих известий
15:04
Московский таксист-клофелинщик брал пример с отца
14:56
Разгадана тайна возникновения рака кожи
14:49
Режиссер Владимир Меньшов: От сына не отказываюсь
14:36
Маленькие гиганты большой политики
14:22
Сыроеды рискуют подцепить паразитов
14:22
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
14:22
Госдума проведет парламентские слушания по НКО
14:12
Очевидцы сняли пожар на юго-востоке Москвы
14:03
Смертельная авария с детьми в ХМАО попала на видео
14:02
США испугались мести России за Макфола
13:58
Володин призвал создавать условия для женщин в политике
13:55
В Москве 11-летний мальчик покалечил одноклассницу
13:47
Создано эффективное лекарство от ожирения
13:41
Ирина Дубцова откровенно об отеках и тирании мужа
13:28
Почему важно дозировать использование соцсетей
13:23
Во Франции умерла 100-летняя актриса
13:14
ДТП 20-летней мажорки с шестью жертвами попало на видео
13:08
Новое устройство Apple попало в Сеть
12:54
Известная певица довела невменяемого Василия Степанова
12:51
"Путин против Пэрис Хилтон": Запад удивлен заявлением Собчак
12:31
Семьи жертв теракта на A321 оценили свою скорбь в 93 миллиарда
12:23
Педофилам грозит пожизненное
12:18
Галкин без штанов высмеял Собчак
12:17
Юный рэпер убил продюсера-педофила
11:51
Трамп появился на публике с двойником жены
11:51
Приезжий из Таджикистана избил полицейского в Москве
11:39
Изменившая внешность Сотникова вышла в свет
11:35
Борисова резко поседела из-за адских таблеток
11:33
"ЕР" урегулирует межбюджетные отношения
11:22
Трусливый Порошенко оказался глупее Януковича
11:00
Озвучена главная версия пожара в ТЦ "Синдика"
10:59
Умерла известная российская актриса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Терпение Шурыгиной лопнуло после свадьбы
Убитая горем вдова Марьянова еле держалась на ногах на прощании с актером
Марьянова отправили в могилу за полмиллиона
Жена Джигарханяна удивила внезапным бегством из театра
За гроб Марьянова заплатили сумасшедшие деньги
У располневшей Шурыгиной обнаружили беременность
Культура

Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской

Станислав Садальский. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Знаменитый артист прокомментировал внезапный уход из жизни своей 45-летней коллеги. Звезду "Ленкома" и сериала "Дворцовые перевороты" похоронят в Москве 21 октября.
прочитано 4706 раз

Станислав Садальский считает, что Марьяна Цареградская не была настоящей актрисой. При этом он поставил под сомнение не только ее профессиональные качества, но и фамилию.

ПО ТЕМЕ

Российская актриса умерла в 45 лет

"По-моему, она такая же Цареградская, как Жорж Милославский. Красивая и совершенно бездарная, на съемочной площадке над ней все посмеивались", – написал Садальский в Livejournal. Привлекательность актрисы россияне могли оценить не только на экранах и сцене. "Многие помнят, как в то время вся Москва была увешена плакатами "Привет, Марьяна", и сверху, в левом углу, – "Лицо-2000", – поясняет артист.

Имеет свою точку зрения Станислав Юрьевич и по поводу неожиданной смерти актрисы. "Причина гибели Марьяны Цареградской пока не ясна, и, уверен, правды никто не узнает. Одни говорят об онкологии, другие – о насильственной смерти, врачи пока утверждают, что женщина умерла во сне. А я вспоминаю ту "чудовищную аварию", после которой ее "собирали по частям", - прокомментировал Садальский.

Марьяна Цареградская. Кадр из фильма "Тайны дворцовых переворотов"

По словам артиста, после ДТП Марьяне был поставлен диагноз "перелом ключицы и сотрясение мозга средней степени тяжести". Он напомнил: следствие пришло к выводу, что в аварии виновата сама Цареградская, и дело закрыли, но спустя три года возобновили и арестовали виновника происшествия Максима Кочеткова-Богаткова. 

"Прокурор в заключительной речи слово в слово повторил требования адвоката Цареградской "О максимальном сроке лишения свободы и миллионе долларов компенсации", – вспоминает артист. Через месяц Максим попал под амнистию и вскоре переехал с семьей в США.

Напомним, о смерти Марьяны Цареградской сообщила писательница и журналистка Марина Юденич. Она также добавила, что пока нет информации, почему актриса умерла в столь молодом возрасте. По слухам, у нее был рак, однако эти сведения пока не подтвердились. В последние годы знаменитость жила в Соединенных Штатах.

Автор: Людмила Фоканова20 октября 2017, 08:17

комментарии

Политика

Путин открыл тайну встречи с красоткой-президентом
Янукович перестал выходить на связь
США испугались мести России за Макфола
Малахов отказался помогать Собчак

Шоу-бизнес

Божена Рынска с мужем покидает Россию
Подарок Ксюше: бывший любовник Собчак впервые станет отцом
Похоронившая Марьянова Толкалина попала в секс-скандал
Казаченко стало плохо после внезапного появления дочери

Проишествия

Полицейские стали свидетелями страшной драки кенгуру (видео)
Влюбленных посадили в тюрьму за секс в машине
Московский таксист-клофелинщик брал пример с отца
ДТП 20-летней мажорки с шестью жертвами попало на видео

Lifestyle

Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
Звезда "Жесткого романса" находится при смерти
"Папа, сдохни": сын Улюкаева получил 25 млн из бюджета
Приходько отругала коллег за концерты в России
Культура

Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской

Звезду сериала "Дворцовые перевороты" похоронят в Москве 21 октября

Здоровье

Оральный секс грозит мужчинам раком

Важную роль играет число партнеров
Шоу-бизнес

Радимов объявил сенсационную новость о Булановой

Бывший спортсмен дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Казаченко стало плохо после внезапного появления дочери

В жизни артиста происходят драматические события

Гороскоп

Супруга Марьянова выйдет замуж после его похорон
Жена Меньщикова зачала ребенка без романтики
Гороскоп с 16 по 22 октября 2017 года
Прилучный и Муцениеце используют друг друга

Фоторепортажи

Модель-трансгендер стала звездой Playboy
Изменившая внешность Сотникова вышла в свет
Лепс напоил скромного Киркорова в ресторане
Чем удивляла Собчак

Спорт

Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать
Шарапова опозорилась в Москве

Регионы

Безумные регионы: расчлененную женщину нашли в выгребной яме
Юный рэпер убил продюсера-педофила
Пытавшийся взорвать школу Гриб остался за решеткой
Под Москвой мужчина из ревности отрезал ухо бывшей жене
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru