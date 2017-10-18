Российская актриса умерла в 45 лет

Известная российская актриса театра и кино Марьяна Цареградская скончалась на 46-м году жизни. Точная причина смерти женщины пока не сообщается.

О трагедии сообщила писательница и журналистка Марина Юденич. Она также добавила, что пока нет никакой определенной информации о том, почему Марьяна Цареградская умерла в столь молодом возрасте.

По слухам, у актрисы был рак, однако эта информация пока не подтвердилась. Несмотря на то, что в последние годы Цареградская жила в США, похороны состоятся в Москве, передает телеканал "360".

Марьяна Цареградская закончила ВГИК. Работала в московском театре "Ленком" и снималась в кино. Особенно актриса запомнилась зрителям по спектаклю "Жестокие игры" и исторической картине Светланы Дружининой "Тайны дворцовых переворотов", где она сыграла Екатерину Долгорукую.

Личная жизнь Цареградской складывалась не просто. В юности, во время поступления в ГИТИС актриса познакомилась со своим первым мужем. Однако этот брак вскоре распался.

В 1994 году Цареградская познакомилась с тогдашним заместителем министра финансов Андреем Вавиловым, который начал красиво ухаживать за актрисой.

Возлюбленный подарил ей автомобиль, на котором Цареградская попала в жуткую аварию. Актрису собирали буквально по частям. Вавилов тщательно следил за ходом лечения, выбирая для возлюбленной только лучших врачей.

После выписки из больницы Цареградская вышла замуж за своего ухажера. В последние годы жизни актриса вместе со своей семьей жила в США.

Там актриса занималась рекламой эксклюзивных драгоценностей и благотворительностью. У Цареградской остались двое детей – дочь Гоя-Вивьен и сын Дантэ-Гэбриэл.