Чем заменят "Давай поженимся!"

Глобальные перемены в эфире "Первого канала" связаны с политикой. Хотя зрители грозят переключиться на другие кнопки.

Новость о том, что самые топовые развлекательные программы "Первого канала" – "Давай поженимся!" и "Наедине со всеми" – меняют привычное место в эфирной сетке, расстроили поклонников. "Это просто отвратительно, теперь "Первый канал" вообще не смотрю, он явно "сдулся", с работы прихожу в 19, и что – смотреть политику? Ну уж нет, есть каналы поинтереснее", "Очень жаль, что теперь нет возможности смотреть любимую программу", "Очень неудобное время сделали, только для неработающих", – возмущаются телезрители в социальных сетях. Там полюбившиеся им ведущие уже сообщили, что место встречи прежнее, а вот время меняется. Теперь "Наедине со всеми" будет выходить в 12:15, а "Давай поженимся!" – в 17:00.

Что же произошло? Лучше всего перемены можно описать словами из песни Филиппа Киркорова: "Страна моя, тебе не до концертов, // Сегодня словно в огненном кольце ты. // Душа твоя полна тоской и болью, // И в небе ни просвета над тобою". Судя по телепрограмме, теперь основной упор будет сделан на политические передачи. С 13:20 до 16:00 с перерывом на выпуски новостей "Первый канал" будет транслировать общественно-политическое ток-шоу "Время покажет". Его ведущие Екатерина Стриженова и Анатолий Кузичев в прямом эфире обсуждают с гостями в студии и экспертами ситуацию на Украине, санкции в отношении России, проблему домашнего насилия, потребительские кредиты, цены на лекарства и другие злободневные темы.

А вечером на протяжении двух часов в эфире будет новый прямой информационный канал "Первая студия". Артем Шейнин обсудит с политиками и политологами главные события дня. Учитывая непростое положение в мире, это кажется логичным. Ведь зрители должны разбираться, что и почему происходит вокруг. Функция телевидения – не только и не столько развлечение, сколько информирование людей об экономических, политических, социальных и культурных процессах и явлениях. Поэтому информационные программы являются опорными точками сетки вещания любой крупной телекомпании мира, а все остальные передачи – это своего рода "гарнир".

Безусловно, руководство "Первого канала" понимает, что изменение привычного времени выхода программ может негативно сказаться на зрительском интересе. И, как следствие, доля и рейтинг, за которые все так ратуют, снизятся. Но штатное движение по сетке в связи с появлением новой программы – обычное явление, так что поднятая сейчас волна недовольства скоро схлынет.