"Наедине со всеми" постигла печальная участь "Давай поженимся!"

Передачу "Наедине со всеми" постигла печальная участь шоу "Давай поженимся!". Телеведущая Юлия Меньшова обратилась к общественности с официальным заявлением.

Несколькими часами ранее стало известно, что Первый канал меняет сетку вещания. Некогда популярный проект "Давай поженимся!", выходящий в эфир с 2008 года, передвинули из прайм-тайма на неудобное для многих работающих россиян время – 17.00. Поклонники шоу, в котором Лариса Гузеева и Роза Сябитова помогали одиноким людям обрести свою любовь, не на шутку расстроились и возмутились.

А теперь выясняется, что любимая многими зрителями передача "Наедине со всеми", которую ведет блестящий интервьюер Юлия Меньшова, тоже не осталась на своем месте. Шоу, в котором дочке Веры Алентовой изливают душу звезды первой величины, с вечера передвинули на полдень, что тоже является большим неудобством для вынужденных ходить на работу карьеристов.

Чтобы избежать кривотолков и успокоить взбудораженных поклонников передачи, Меньшова разъяснила ситуацию в своем Instagram. Некоторые зрители, включив телевизор в привычное время и не увидев там Юлии, запаниковали.

"Выношу в отдельный пост информацию. Программа НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ жива-здорова, но изменила время своего выхода. Теперь ее можно смотреть с понедельника по пятницу (еще один день даже добавился!👆🏻) в 12.15 утра на 1 канале!!!!!!" – сообщила телеведущая.

Как-либо повлиять на решение телебоссов Меньшова не в состоянии. "Изменить время выхода, вернуть прежнее время, а также совершить любые другие манипуляции с этой программой, связанные с вашим удобством, я, к сожалению, не могу. Программа является собственностью 1 канала, – напомнила подписчикам Юлия, – и он имеет полное право распоряжаться своей собственностью так, как ему кажется стратегически верным в любой момент времени".

Позаботилась телеведущая и о тех, кто не может быть у телевизора в 12.15. "Зато программу можно смотреть на сайте 1 канала в наиболее удобное лично для вас время! Имейте это в виду! Всех обнимаю. Всем хорошего дня!😘 #объявление #вниманиевнимание #ничегострашного #ненервничайте😀", – резюмировала Меньшова.

Фото опубликовано Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Дек 22 2016 в 8:43 PST

К слову, в Сети активно обсуждают ситуацию вокруг другого популярного шоу Первого канала "Давай поженимся!". Телебоссы изменили время выхода передачи в эфир, что категорически не понравилось зрителям. Фанаты проекта привыкли включать телевизор в 18:45, аккурат к началу "Давай поженимся!", а теперь эту программу перенесли на 17:00.

Для зрителей, не ожидавших изменений в сетке вещания, это стало неприятным сюрпризом. Последний (или, как говорят суеверные телевизионщики, крайний) выпуск многие почитатели телесвах Ларисы Гузеевой, Розы Сябитовой, Василисы Володиной и Тамары Глобы пропустили не по своей воле и рассердились. Россияне буквально атаковали аккаунты программы, канала и ведущих гневными комментариями.

На место любовной передачи встала более злободневная программа. Теперь в 18:00, сразу после "Давай поженимся!", на Первом канале показывают ток-шоу "Первая студия". В нем эксперты, политики и политологи обсуждают главные события, произошедшие в стране и мире.