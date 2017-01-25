Куда исчезла программа "Давай поженимся!"

Шоу сдвигается в эфирной сетке и будет выходить теперь значительно раньше. При этом мотивы руководства "Первого канала" ведущие не комментируют.

Каждый будний день Роза Сябитова в программе "Первого канала" "Давай поженимся!" помогает одиноким людям встретить свое счастье. Ее точные остроумные комментарии и мудрые советы придают передаче особый смак.

Однако каково же было удивление телезрителей, когда в привычное время они не увидели на голубых экранах свою любимцу. Специально для Dni.Ru Сябитова высказалась о том, что передача "Давай поженимся!" сдвигается в эфирной сетке и будет выходить теперь значительно раньше.

"Я не знаю мотивов руководства "Первого канала", не могу комментировать его решения, но надеюсь, что уход от привычного всем времени выхода программы – явление временное", – успокоила всех главная сваха страны. Она также рассказала, как какой ценой дается ей участие в этом проекте.

"Работа у нас очень тяжелая, – призналась корреспонденту Dni.Ru главная сваха страны. – Программа снимается пулами, по 3-4 выпуска в сутки на протяжении нескольких дней. Все это время мы находимся в душном пыльном помещении без окон, практически не двигаясь. А это чревато тромбозами и проблемами с позвоночником, поэтому я подкладываю себе на стул подушечку, встаю и хожу при первой же возможности. По окончании блока съемок я целый день сижу дома – от усталости и опустошения. У меня поднимается давление, нахожусь словно в какой-то прострации, могу просто не доехать куда-то, если соберусь".

Идеальный внешний вид ведущих на экране – прическа, макияж и платье – плод тяжелого труда и жертв. "Для съемок на лицо накладывается по 3-4 миллиметра телевизионного грима, – рассказала Сябитова. – По сути, это маска, которая не пропускает кислород и не дает коже дышать, закупоривает поры – из-за этого лицо очень портится. Грим подбирается с учетом анатомических особенностей лица и возраста. Профессиональные гримеры знают, что камера всегда визуально человека старит и полнит килограммов на десять".

"А одевают нас те же стилисты, которые работают в программе "Модный приговор". Поскольку наша передача топовая, то и наряды всегда у нас разные, со вкусом подобранные. Надо понимать, что телевизионная одежда отличается от той, которую мы носим в обычной жизни – на экране не допустим, например, черный цвет, ткани в полосочку, клеточку. Но и после съемок я не могу выйти на улицу в кроссовках, джинсах, простой кофточке. Даже для того, чтобы просто погулять с собакой, мне приходится тщательно собираться, ведь люди узнают меня, подходят, и я просто не имею права разочаровать их – это часть публичной профессии", – говорит Роза.