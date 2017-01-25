Глобальные перемены в жизни ведущей "Давай поженимся!"

В Сети активно обсуждают ситуацию вокруг шоу "Давай поженимся!". Первый канал изменил время выхода передачи в эфир, что не на шутку возмутило и даже расстроило преданных телезрителей.

Фанаты проекта привыкли включать телевизор в 18:45, аккурат к началу "Давай поженимся!". Рейтинговое шоу, в котором одиноким молодым людям помогают найти любовь, показывают на главном канале страны с 28 июля 2008 года. И впервые за все время передачу перенесли на 17:00.

Для зрителей, не ожидавших изменений в сетке вещания, это стало неприятным сюрпризом. Последний (или, как говорят суеверные телевизионщики, крайний) выпуск многие почитатели телесвах Ларисы Гузеевой, Розы Сябитовой, Василисы Володиной и Тамары Глобы пропустили не по своей воле и рассердились.

Россияне буквально атаковали аккаунты программы, канала и ведущих гневными комментариями.

"Очень плохо, что теперь в другое время, теперь не смогу смотреть, работа с 9-00 до 18-00", "В пять часов?! За что?!", "Почему прайм-тайм забрали? Такая рейтинговая передача!", "Почему? Это неудобно для работающих!", "Как жалко. Так было удобно. Теперь, как я понимаю, в ваше бывшее время будет политическая программа. А так было интересно, но теперь вас смотреть смогут далеко не все", "Почемуууу?! Я только в 6 часов домой приезжаю. Иногда в седьмом часу. Это жестоко в 17:00 смотреть "Давай поженимся!", – горюют телезрители, лишившиеся любимого зрелища.

Видео опубликовано Давай Поженимся! (@_davay_pozhenimsya_) Янв 13 2017 в 4:20 PST

На место любовной передачи встала более злободневная программа. Теперь в 18:00, сразу после "Давай поженимся!", на Первом канале показывают ток-шоу "Первая студия". В нем эксперты, политики и политологи обсуждают главные события, произошедшие в стране и мире.