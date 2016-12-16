Почему Лазарева должна Депардье 7 миллионов рублей

Последние дни представители СМИ терялись в догадках: почему известный актер Жерар Депардье требует от некой Елены Лазаревой сумму в семь миллионов рублей. Что не поделили звезда "Невезучих" и московская бизнес-вумен?

Вскоре после получения российского гражданства французский актер зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, сообщает Газета.Ru. Юридическое лицо обозначено в документах как занимающееся "творческой деятельностью и организацией развлечений". Издание пишет, что юридическое лицо ИП Депардьё Жерар Ксавие было официально зарегистрировано в мае 2013 года по месту регистрации актера в России, а именно – в Саранске. Попутно он открыл счет в одном из российских банков.

Недавно юристы Депардье заметили, что с банковского счета ИП регулярно списываются средства "на юридическую помощь", за которой ни актер, ни его представители ни разу не обращались. "Особенно удивила графа "услуги по обеспечению подписания контрактов, составления договоров и налоговых деклараций" – заявил Газете.Ru закрытый источник. Средства списывались в пользу той самой предпринимательницы – Елены Лазаревой.

Как ранее писали Dni.Ru, Елена Евлампьевна Лазарева является владелицей нескольких фирм. Одна из которых – ООО "Главбухаудит", занимающаяся оказанием бухгалтерских, юридических и аудиторских услуг. Предпринимательница и ее сообщники по всей видимости не учли, что Депардье зарегистрировал юридическое лицо исключительно для творческих целей. Так, со счета были списаны деньги "за услуги по проведению переговоров и подписанию договора с Саранским ликероводочным заводом". Но актер, как выяснилось, даже не был знаком с руководством этого учреждения.

Источник также сообщил изданию, что в общей сложности со счета индивидуального предпринимателя "Депардьё" было списано более семи миллионов рублей. Договориться с Еленой Евлампьевной "по-хорошему" без суда у юристов не получилось.

"После того как выяснилось, куда ушли деньги со счета, в адрес предпринимательницы было направлено несколько претензионных писем. Но она их проигнорировала"

Интересно, что в настоящее время никто не знает, где находится сама Лазарева. По юридическому адресу всех ее пяти фирм офис давно ликвидирован ("рабочие просто приехали и вывезли вещи", сообщает Life.Ru), а по месту прописки она не появлялась уже много лет.

В интервью корреспонденту РБК агент актера и его официальный представитель Арно Фрилли решительно ответил репортеру, что он "вообще не в курсе" какого-либо судебного иска. "Не могу прокомментировать, поскольку нет никаких исков, никаких претензий" – заявил француз.

В курсе ли своих финансовых потерь сам Жерар, в настоящее время неясно. Не заставит ли это актера разлюбить Россию, к которой он, по своим многочисленным заявлениям, так прикипел? Покажет время.