Почему Депардье требует от россиянки 7 миллионов

Скандал вокруг Жерара Депардье продолжается. Недавно прессе стало известно о судебных исках, которые актер единовременно подал в арбитражный суд. Как выяснилось, звезда "Невезучих" и ряда других культовых фильмов намерена взыскать с российской предпринимательницы порядка семи миллионов рублей.

Судя по списку судей, указанному в документах, дело не имеет никакого отношения к авторскому праву, сообщает "Московский Комсомолец" со ссылкой на комментарий эксперта. Дескать, все члены судейского состава числятся в коллегии по рассмотрению споров исключительно в сфере гражданских правоотношений.

Что не поделил Депардье с московской предпринимательницей Еленой Лазаревой и почему подал три иска в суд, пока неизвестно. Но, судя по данным в открытых базах, женщина руководит сразу несколькими мелкими фирмами, оказывающими услуги по бухгалтерскому учету и аудиту.

Также "МК" сообщает, что на Елену Евлампьевну зарегистрирована компания, специализирующаяся на продаже... пива. Поначалу пресса сразу же связала этот факт со спорами об авторском праве – мол, Елена, скорее всего, без согласования использовала фото актера в одной из своих точек продаж, но состав судей противоречит этой догадке.

Больше всего вопросов вызывает фирма Лазаревой ООО "Главбухаудит". Возможно, в результате деятельности именно этой компании и произошел конфликт ее руководительницы с актером. Эксперты отмечают, что предметом спора могло стать "все что угодно": например, договор купли-продажи, мены или дарения. Как пишет Life.ru, Депардье обратил внимание на исчезновение со своих счетов семи миллионов рублей. В тоже самое время счет Лазаревой был пополнен ровно на эту же сумму.

Что из всех этих предположений правда и почему агенты актера не дают комментарии СМИ? Пока это остается загадкой.