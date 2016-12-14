Депардье требует от россиянки 7 миллионов рублей

Жерар Депардье подал в суд на российскую предпринимательницу. По данным СМИ, он требует взыскать с женщины порядка семи миллионов рублей.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", известный француз подал три иска в суд к некой Елене Лазаревой. Каждый из них – о взыскании определенной суммы: 500 тысяч рублей, 1,5 и почти пяти миллионов. В чем выражаются претензии актера, на данный момент не ясно. Известно, что Лазарева руководит собственным небольшим бизнесом, оказывает бухгалтерские и кадровые услуги.

Напомним, в январе 2013 года Депардье получил российское гражданство. Актер не раз заявлял, что "очень любит Россию" и даже "готов умереть за эту страну", но жить, тем не менее, предпочитает в Бельгии. В том же 2013-м Жерар стал почетным гражданином бельгийской коммуны Эстампуи.

"Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей"



Актер легендарных французских комедий зарегистрирован в городе Саранске. Там же, в Республике Мордовия, он встал на налоговый учет. Чем могла насолить звезде "Невезучих" российская предпринимательница? Пока неизвестно.