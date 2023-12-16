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Суббота 16 декабря

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5 аудиокниг для уютных вечеров

5 аудиокниг для уютных вечеров

Зима создана для того, чтобы проводить уютные темные вечера дома. Желательно в компании хорошего друга. Приятелем, который поможет провести время, может стать увлекательная аудиокнига. Вместе с книжным сервисом Литрес собрали пять произведений, с которыми никакая вьюга за окном не страшна.

Дина Рубина, "Не вычеркивай меня из списка…"

Фото: Литрес

Одна из самых известных и ярких представительниц современной отечественной прозы — Дина Рубина. Она мастерски владеет языком, легко закручивает сюжеты, а характер каждого ее персонажа продуман до мелочей — всё это объясняет, почему у писательницы так много литературных наград. "Не вычеркивай меня из списка" — трогательный аудиосборник рассказов о самом главном — семье. В него вошли как уже знакомые произведения, так и совсем новые рассказы о родне Рубиной. Повести наполнены самыми разными эмоциями: слушатель посмеется, а где-то даже поплачет над историями о муже, родителях, бабушке Рахиль и любимом питомце Кондрате. Книга откликнется в сердце каждого, ведь известно, что "детство не подлежит уценке". Особую ценность произведению добавляет озвучка самой Дины Рубиной.

Оскар Уайльд, "Портрет Дориана Грея"

Фото: Литрес

Имя ирландского писателя и поэта Оскара Уайльда не нуждается в особом представлении — он давно "вписал" себя в ряды мировых классиков. Тем удивительнее, что книге "Портрет Дориана Грея" было суждено стать его единственным крупным произведением. В момент выхода в 1890 году роман наделал много шума и едва не довел своего создателя до судебного наказания. Но истории о порочном прекрасном юноше, чью молодость и красоту сохраняет его портрет, было суждено пережить всех современников. Сегодня роман многократно переиздавали и более тридцати раз экранизировали. Эта аудиоверсия — особенная. Ее озвучил талантливый актер театра и кино, кинорежиссер Юрий Колокольников. Погружение в мрачную атмосферу и непростую судьбу Дориана Грея слушателям гарантировано.

Анна Берсенева, "Слабости сильной женщины"

Фото: Литрес

Анна Берсенева — псевдоним писательницы Татьяны Сотниковой. Ее книги послужили основой для многих популярных сериалов, включая "Ермоловы", "Гадание при свечах" и "Капитанские дети", а совокупный тираж проданных произведений превысил три миллиона экземпляров. Эта аудиокнига автора издательской платформы для digital-авторов Литрес Самиздат — первая часть трилогии, по которой в 2006 году был снят одноименный многосерийный фильм. Главная героиня — жизнерадостная и энергичная Лера Вологдина. Девушка учится на истфаке, любит своего мужа и без ума от венецианских художников. Но на дворе — суровые 90-е, которые не пощадили Леру. Когда жизнь становится тяжелее, а в аптеках исчезает мамино лекарство, у неё остаётся один выход — бросить учебу, стать "челночницей" и начать бороться за место под солнцем в мире сурового бизнеса и полной неопределённости.

Коллектив авторов, "До встречи в книжном"

Фото: Литрес

В снежные зимние вечера, когда за окном так рано темнеет, хочется добавить в свою жизнь немного уюта и теплоты. Аудиокнига "До встречи в книжном" — как раз об этом. Это сборник трогательных и жизнерадостных рассказов, в которых каждый может найти что-то свое. Восемь современных авторов попытались ответить на вопросы о том, что такое книга, какое значение она имеет в жизни человека и для чего вообще нужно чтение. Но здесь вы не найдете нравоучений или скучных лекций: герои восьми рассказов встречают "свою" книгу в абсолютно разных местах и при разных обстоятельствах. Кто-то — в книжном магазине, кто-то — на скамейке в парке, но объединяет их одно — все обстоятельства доказывают, что в мире еще есть место для добра и счастливых моментов.

Мэри Эллен Тейлор, "Сад нашей памяти"

Фото: Литрес

А эта аудиокнига скорее для тех, кто хочет немного погрустить, окунуться в тайны прошлого и провести несколько меланхоличных вечеров с хорошим романом. Главная героиня книги "Сад нашей памяти" переживает непростые времена. За плечами у Либби сложный брак, неудачные беременности и смерть отца. Несмотря на престижную работу свадебного фотографа, она все равно чувствует гнетущее одиночество. Именно поэтому она хватается за новый проект — организацию съемки реконструкции старинного поместья Вудмонт. Его владелица Элейн надеется вернуть былую славу своему дому. Работая в особняке, Либби находит заброшенную оранжерею, увитую жимолостью. Это старое место дает ей смелость и надежду посмотреть в глаза своему прошлому и наконец-то навести порядок в настоящем.

16 декабря 2023, 10:22
Фото: pixabay.com/EliFrancis
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Фоторепортаж

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Фото: ЭКСМО
Фото: ЭКСМО
Фото: ЭКСМО
Фото: ЭКСМО
Фото: ЭКСМО
Фото: ЭКСМО

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