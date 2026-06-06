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Суббота 6 июня

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Истории, которые затягивают с первых страниц: подборка для любителей острых ощущений

Истории, которые затягивают с первых страниц: подборка для любителей острых ощущений
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От уютных детективов и атмосферных триллеров до историй о любви, выживании и семейных тайнах – в этой подборке "Эксмо" собраны книги, с которыми хочется провести последние вечера мая и встретить начало лета.

«Ведьмины тропы», Элеонора Гильм

Фото: "Эксмо"

В новой книге цикла Элеоноры Гильм Аксинье Ветер предстоит пройти через предательство, одиночество и страх. Пока Степан Строганов отправляется за невестой, сама Аксинья оказывается в центре слухов о колдовстве и душегубстве. История переносит читателя в суровый мир XVII века, где женщине слишком легко стать чужой и опасной. Атмосферный роман о силе характера, материнской любви и борьбе за право жить по-своему.

«Очень плохие вдовы», Сью Хинсенбергс

Фото: "Эксмо"

Три подруги, неудачные браки, потерянные пенсионные накопления и идея, которая явно зашла слишком далеко. В романе Сью Хинсенбергс женщины решают, что страховые выплаты за мужей выглядят куда привлекательнее совместной бедной старости. Так начинается безумная история с киллером-парикмахером, семейными интригами и черным юмором. Идеальный cozy-crime для поклонников детективов с иронией, харизматичными героинями и неожиданными сюжетными поворотами.

«Бог в запертой комнате», Томоюки Сираи

Фото: "Эксмо"

Японский детектив Томоюки Сираи сочетает атмосферу секты, интеллектуальную загадку и тревожный психологический триллер. В закрытой религиозной общине в джунглях Гайаны происходит невозможное убийство: человек погибает в комнате, запертой изнутри. Расследование приводит героев к опасным тайнам секты и вопросам, где заканчивается вера и начинается манипуляция. Напряженный роман для любителей сложных головоломок и необычных детективных историй.

«Сердце Аушвица. Невероятная история любви и выживания в лагере смерти», Дарси Ли

Фото: "Эксмо"

Основанная на реальных событиях история Джини и Феликса — это рассказ о любви, пережившей Холокост. Разлученные войной, они оказываются в разных концлагерях, но продолжают искать способ сохранить связь друг с другом. Маленькое кожаное сердце с фотографией и запиской становится символом надежды и желания выжить вопреки всему. Трогательная семейная хроника, восстановленная их внучкой спустя десятилетия, напоминает о том, насколько важны человеческая поддержка и память.

«Я больше чем моя ошибка. История о том, как вновь обрести внутренний свет, находясь во тьме», Лара Лав Хардин

Фото: "Эксмо"

Лара Лав Хардин честно рассказывает историю собственной жизни — от благополучной домохозяйки до заключенной с тюремным номером вместо имени. За решеткой ей приходится заново учиться выживать, общаться с людьми и принимать себя. Но главное испытание ждет уже после освобождения, когда нужно доказать миру и самой себе, что прошлые ошибки не определяют человека полностью. Искренняя и вдохновляющая книга о втором шансе и внутренней силе.

«Акушерка из Берлина», Анна Стюарт

Фото: "Эксмо"

После освобождения из Аушвица Эстер Пастернак остается без дочери, которую во время войны отдали немецкой семье. Единственная зацепка — лагерный номер, оставленный на теле ребенка перед разлукой. На протяжении многих лет Эстер ищет дочь среди разрушенного послевоенного Берлина, несмотря на новые границы, страх и отчаяние. Эмоциональный исторический роман о материнской любви, надежде и людях, которым пришлось заново учиться жить после войны.

«Рябиновый берег», Элеонора Гильм

Фото: "Эксмо"

«Рябиновый берег» — драматичная история о похищении, взрослении и поиске дома. Дочь Аксиньи Ветер продают угрюмому казаку по прозвищу Страхолюд и увозят в далекий северный острог, где девушке приходится бороться за жизнь буквально каждый день. Но постепенно суровый край открывается совсем иначе: среди снегов, рек и рябинового цвета рождается история о надежде, внутренней силе и любви, способной изменить судьбу.

«Антуан Карем. Повар королей», Иэн Келли

Фото: "Эксмо"

История Антуана Карема — это путь от бедности к славе при дворах Европы. Будущий легендарный шеф-повар начинает жизнь сиротой, а становится человеком, который меняет представление о высокой кухне и готовит для королей и императоров. На фоне наполеоновской эпохи Иэн Келли рассказывает не только о гастрономии, но и о политике, интригах, путешествиях и невероятной харизме человека, сумевшего превратить кулинарию в искусство.

«Сад твоей лжи», Лиз Ньюджент

Фото: "Эксмо"

Исчезновение девушки по имени Энни Дойл становится отправной точкой мрачной семейной истории, полной лжи, одержимости и скрытого насилия. Лидия уверена, что защищала свою семью любой ценой, сестра Энни пытается докопаться до правды, а сын убийцы постепенно понимает, насколько страшной может оказаться реальность. Лиз Ньюджент создает напряженный психологический триллер, где пугает не сам факт преступления, а причины, которые к нему привели.

«Убийство по книге», Эми Шаумберг

Фото: "Эксмо"

В университетском городке начинают происходить убийства, вдохновленные классической литературой. Жертвы становятся частью зловещих инсценировок по мотивам Шекспира и викторианской поэзии, а разгадать послания маньяка помогает преподаватель литературы Эмма Райли. Но когда опасность приближается слишком близко, расследование превращается для нее в личную историю. Атмосферный детектив для тех, кто любит книги, тайны и интеллектуальные загадки.

«Забытое дело Калевалы», Анна Князева

Фото: "Эксмо"

В центре нового романа Анны Князевой — старое исчезновение, о котором предпочли забыть. Следователь Анна Стерхова приезжает в Карелию проверить материалы дела семьи Кеттуненов, бесследно исчезнувшей тридцать лет назад. Формально расследование давно закрыто, но слишком многое в нем не сходится: важные доказательства пропали, свидетели явно недоговаривают, а бывший следователь признается, что когда-то дело закрыли под давлением. «Забытое дело Калевалы» — атмосферный детектив, в котором суровая северная природа, тайны прошлого и человеческие страхи переплетаются в одну тревожную историю.

«Знак леопарда», Татьяна Степанова

Фото: "Эксмо"

В «Знаке леопарда» Татьяна Степанова объединяет исторический детектив и мистический триллер. После экспедиции в Западную Африку жизнь ее участников превращается в кошмар: один за другим они погибают при странных обстоятельствах. Древнее африканское проклятие, человек-зверь или тщательно продуманная игра убийцы — роман держит интригу до самого финала и погружает в густую атмосферу начала прошлого века.

«Мужчина в тени», Мария Воронова

Фото: "Эксмо"

Новый роман Марии Вороновой начинается с выстрела в коридоре Смольного, эхо которого спустя десятилетия доходит до героини книги. Ирина пытается разобраться в обстоятельствах убийства Кирова и все больше убеждается: за официальной историей скрываются «мужчины в тени», управлявшие событиями из-за кулис. Автор искусно переплетает исторический детектив с современной прозой о людях, которым приходится искать правду не только в архивах, но и в собственной жизни. Получилась атмосферная история о тайнах прошлого, случайностях и выборе, который способен изменить все.

«Возмездие по плану совпадений», Галина Романова

Фото: "Эксмо"

В центре нового романа Галины Романовой — пугающая серия преступлений: молодых женщин находят мертвыми в свадебных платьях. Майор Вера Кузьмина пытается понять, что связывает жертв, и вскоре выходит на цепочку совпадений, которые оказываются совсем не случайными. Автор умело сочетает детективную интригу с историей о несчастливых отношениях, зависимости и разрушительных чувствах. Это напряженный роман, где за красивыми свадебными образами скрываются страх, ложь и тщательно спрятанная жестокость.

«Копия Веры», Катя Качур

Фото: "Эксмо"

В новом романе Кати Качур искусство становится ключом к тайнам памяти и человеческой души. Павлик, художник-копиист с необычным даром, пытается вернуть прежнюю мать после ее выхода из комы. Но женщина, очнувшаяся после аварии, словно утратила собственную личность. Одновременно в другой части Москвы маленькая девочка пишет портреты незнакомцев и вспоминает то, чего не могла знать. Постепенно две линии складываются в тревожную и завораживающую историю о подлинниках и копиях, о семейных травмах и связях, которые оказываются сильнее смерти.

«Венец ведьм», Антон Чиж

Фото: "Эксмо"

В новом романе Антона Чижа детективная интрига соединяется с атмосферой литературного фэнтези. На фестивале, проходящем на старинной вилле, начинают происходить странные и пугающие события, а вскоре появляется и первая жертва. Преподавательница Варвара Ванзарова вынуждена самостоятельно искать убийцу среди авторов, скрывающихся за псевдонимами и масками. Получился ироничный и увлекательный детектив с петербургским настроением, тайнами и ощущением, что любая фантазия может внезапно стать реальностью.

«На златом крыльце сидели», Тамара Крюкова

Фото: "Эксмо"

Новый роман Тамары Крюковой — история о друзьях, которым однажды выпадает шанс получить все, о чем они мечтали. После встречи с загадочной девочкой желания героев начинают исполняться буквально: деньги, слава, власть и даже возможность продлить жизнь становятся реальностью. Но вместе с удачей в жизни друзей приходит разрушение — старые обиды, зависть и скрытые пороки постепенно уничтожают их дружбу. Крюкова создает одновременно мистическую и очень жизненную историю о соблазне, цене успеха и человеческой природе.

«Тайна против всех», Татьяна Полякова и Анна Полякова

Фото: "Эксмо"

В новом романе Татьяны и Анны Поляковых расследование начинается с гибели девушки в глухом лесу. Все выглядит как самоубийство, но инструктор по физподготовке Татьяна Свиридова замечает слишком много странных деталей, чтобы поверить официальной версии. Вскоре появляется еще одна жертва, а между преступлениями обнаруживается пугающая связь. Это динамичный и атмосферный детектив, где каждая улика меняет ход дела, а героине приходится выступить против общего мнения, чтобы добраться до истины.

«Тени южной ночи», Татьяна Устинова

Фото: "Эксмо"

В новом романе Татьяны Устиновой солнечный Пятигорск становится местом, где переплетаются убийство, любовь и тайны прошлого. Маня Поливанова приезжает туда в поисках вдохновения, но вместо отдыха оказывается втянута в расследование загадочной смерти. А затем происходит невозможное: на веранде домика Лермонтова для нее открывается проход в XIX век. Так детектив превращается в историю о роковой любви, попытке изменить судьбу и встрече с прошлым, которое неожиданно становится слишком личным.

«По следу Розы», Энн Кин

Фото: "Эксмо"

Роза Вергара — наследница могущественного картеля, женщина, которой боятся даже собственные союзники. Агент ФБР Рик Вулф выходит на ее след, расследуя цепочку преступлений, связанных с исчезновением артефактов и криминальными интригами. Но чем ближе он подбирается к разгадке, тем опаснее становится игра: чтобы добраться до настоящего врага, Рику приходится работать вместе с Розой. Динамичный криминальный триллер о предательстве, власти и людях, которым невозможно доверять до конца.

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6 июня 2026, 11:53
Фото: magnific.com
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