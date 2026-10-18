Книги на осень: детективы, семейные истории и возвращение Каменской

Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована Дмитрий Борисов вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

Колдун раскрыл главный секрет внезапно скончавшегося Седова Колдун раскрыл главный секрет внезапно скончавшегося Седова Раскрыта пикантная правда о "влиятельных родителях" ДжиганаРаскрыта пикантная правда о "влиятельных родителях" Джигана Лавров заявил, что жена с любовником отняли у него квартируЛавров заявил, что жена с любовником отняли у него квартиру Череда травм Пугачевой получила мистическое объяснениеЧереда травм Пугачевой получила мистическое объяснение

Лента новостей

Воскресенье 18 октября

18:13Батарейка на нуле и нервный срыв: кому из знаков зодиака грозит жесткое выгорание с 19 по 25 октября 15:58Книги на осень: детективы, семейные истории и возвращение Каменской 12:18Почему Пугачева, Хаматова и Меладзе до сих пор не признаны иноагентами: названы главные причины 06:42Этот простой ритуал 18 октября открывает дорогу к финансовому взлету и здоровью 18:1310 вещей с Московской недели моды, которые до сих пор в голове 17:31Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания 15:34Волочкова забилась в истерике на могиле легендарной Плисецкой: Горько до слез 12:31Сериальный детокс по гороскопу: именно этот обычный фильм может круто изменить вашу судьбу 06:31В Ерофеев день 17 октября один неверный шаг откроет дорогу в дом болезням и разорению 17:51В Москве проведена первая в России трансплантация спинного мозга – Собянин 17:38Черная дыра для денег и удачи: что каждому знаку зодиака жизненно важно выбросить на свалку до 1 ноября 16:26Оксана Самойлова горько поплатилась за откровенную исповедь в шоу Ксении Собчак 14:17Забыла где находится и дышит через трубки: 88-летняя Федосеева-Шукшина теряет связь с реальностью в реанимации 12:32Античный оракул заговорил спустя две тысячи лет и выдал 56 сценариев человеческой жизни 10:48"От волнения все вываливается!": конфуз с расстегнутыми штанами Баскова вскрылся прямо на сцене 09:30Алсу откровенно рассказала о новом замужестве 00:23Черный глаз и осенняя лихорадка: какая опасность подстерегает людей 16 октября 17:58Сорвавшийся с катушек рэпер Джиган поставил крест на карьере 15:16Земля уходит из-под ног: сотни городов с миллионами жителей стремительно проваливаются под землю 15:08"Чёрный квадрат", "Чёрный крест" и "Чёрный круг" Малевича впервые покажут вместе в Звенигороде 12:27"Сочиняла под рюмочку!": всплыла скандальная правда о рождении всенародных хитов Аллы Пугачевой 10:45"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына 09:27После задержания рэпера Navai вскрылась позорная деталь 08:00Без кнута для иммунитета: Минздрав радикально пересмотрел схему лечения детской простуды 00:33Кого нельзя впускать в дом 15 октября, чтобы не навлечь беду на всю семью 17:27Оскандалившийся со стрельбой Джиган окончательно лишился роскошного особняка за 350 миллионов рублей 16:09Певица раскрыла действенные способы быстро снять боль в горле и вернуть голос 13:52Пригожин раскрыл правду о спасении Валерии от опасной заразы 11:47Францию накрыл продуктовый коллапс из-за дерзкого ночного взлома сотен супермаркетов 10:14Наташа Королева назвала истинную причину гибели Сергея Соседова в Якутии 08:56Столичные врачи борются за жизнь экстренно госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной 00:06Покров Пресвятой Богородицы: роковая примета 14 октября, способная навсегда разрушить семейное счастье 17:22"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира 15:53"Черная смерть" снова среди нас: доктор Мясников предупредил о смертельной ловушке после ЧП в Сибири 14:29Шаг к бессмертию: совершен научный прорыв, который перевернет медицину навсегда 12:22Собянин: Наградили создателей социальных проектов, меняющих Москву к лучшему 12:18Собянин сообщил об уничтожении уже 75 БПЛА, летевших на Москву 12:01Двуликая Канада: больше половины домов в Оттаве построена с применением асбеста 11:57Воробьев заявил о планах расширять производство роботов в Подмосковье 10:55Лев Лещенко прервал молчание после пугающих новостей о поражении сердца 09:27Экстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопь 08:08Тыквенный гороскоп на октябрь: астролог раскрыла судьбу всех знаков зодиака 19:38Раскрыты подробности скандального разрыва Стаса Михайлова с женой: "Покоритель женских сердец" 19:37Сергей Собянин рассказал, как преобразилась Шелепихинская набережная 17:13Мастерство без ограничений: как в Москве помогают людям с инвалидностью освоить профессию 15:17Наесться сахара и умереть: врач раскрыл смертельную дозу сладкого 13:04Мастер колледжа "Подмосковье" победила в чемпионате по сварке 08:48Удар в живот, подзатыльник и пощечина: всплыли пикантные подробности драки Сысоевой с Федункив 19:01Волочкова вцепилась в Поплавскую из-за "перченого" выступления Лолиты 09:1159-летняя Елена Воробей выставила горячее фото и сразила наповал: выглядит роскошно
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Книги на осень: детективы, семейные истории и возвращение Каменской

Фото: magnific.com
328

Осенью провести вечер дома с книгой – уже вполне неплохой план. Особенно если сюжет не отпускает до последней страницы.

В подборке "Эксмо" собраны книги под разное настроение: детективы и триллеры, истории о любви и непростых семейных отношениях.

Детективы и триллеры для осенних вечеров

Загадочные исчезновения, убийства, старые тайны и расследования — книги для тех, кто любит напряженные сюжеты.

«Люди за спиной», Александра Маринина

Фото: "Эксмо"

Громкое возвращение легендарного сыщика Анастасии Каменской. В детективное агентство «Власта», где она работает, обращается бывший театральный критик Олег Шебалин. Его деликатная проблема интригует: бесследно исчезла загадочная дама, бывшая его постоянной клиенткой для совместных походов на спектакли. У Олега нет ни ее адреса, ни телефона. Взявшись за поиски, Каменская шаг за шагом выясняет, что пропавшая жила по поддельным документам, а ниточки дела уводят к трагедиям и нераскрытым смертям многолетней давности.

«Черная карусель братьев Человековых», Лев Брусилов

Фото: "Эксмо"

Захватывающий исторический детектив из серии «Губернский детектив». В провинциальном городе Татаяре происходит шокирующее и дерзкое преступление — жестоко убит местный полицмейстер, которому отрубили голову. За поимку убийцы разворачивается настоящая ведомственная война: судебный следователь уверен, что это банальное уголовное преступление, жандармерия усматривает политический заговор, и лишь начальник сыскной полиции барон фон Шпинне не спешит с выводами, хладнокровно распутывая клубок улик.

«Метафора», Константин Образцов

Фото: "Эксмо"

Оглушительный, мрачный технотриллер-головоломка от автор знаменитого «Молота ведьм». Добро пожаловать в высокотехнологичный Метасити — город вечного нуарного дождя, заговоров и всемогущих корпораций, которые научились бесцеремонно управлять не просто жизнями, а воспоминаниями людей. Главный герой оказывается пешкой в жестокой игре, где его личная память может оказаться фальшивкой, а каждый шаг контролируется системой. Сможет ли он докопаться до истины и спасти свою идентичность, пока его личность не стерли окончательно.

«Дневник с признанием в убийстве», Людмила Мартова

Фото: "Эксмо"

Захватывающий остросюжетный роман, завязка которого интригует с первых страниц. Случайная находка старого личного дневника открывает страшную тайну многолетней давности. Героине придется погрузиться в чужие секреты, не подозревая, что виновник до сих пор находится рядом и готов пойти на всё, чтобы тайна не была раскрыта.

«Гость», Лора Кейли

Фото: "Эксмо"

Напряженный герметичный детектив и психологический триллер с удушающей атмосферой в духе фильма «Остров проклятых». Сюжет держит в напряжении с первых минут: главный герой оказывается втянут в пугающую и странную игру, где стерты все границы между правдой, галлюцинациями и чьим-то изощренным обманом. Сюжет похож на смертельный лабиринт из загадок, заставляющий читателя сомневаться в каждом персонаже до самой финальной точки.

«Горячее Белое море», Николай Свечин

Фото: "Эксмо"

Масштабный шпионский ретро-детектив, действие которого разворачивается летом 1916 года в самый разгар Первой мировой войны. Через северные порты идет критически важный поток военных грузов от союзников, а в Архангельске готовится секретная масштабная операция — отправка морем во Францию 55 тысяч русских солдат. Статскому советнику Алексею Лыкову поручено экстренно внедриться на Мурман, чтобы раскрыть глубоко законспирированную сеть германских шпионов и предотвратить военную катастрофу стратегического уровня.

«Дом, милый дом», Дарья Дезомбре

Фото: "Эксмо"

Сборник из девяти увлекательных и напряженных историй в жанре психологического триллера. Действие разворачивается в обманчиво спокойных, будничных декорациях: на дачном участке, в хрущевке или за привычным семейным столом. Заботливые матери, влюбленные женихи и преданные родственники скрывают свои истинные мотивы, а страшная правда выходит наружу через едва заметные детали, переворачивая представления о том, кто здесь жертва, а кто палач.

«Шепот кружевных берез», Людмила Мартова

Фото: "Эксмо"

Детективная мелодрама, разворачивающаяся на фоне живописных осенних пейзажей загородной усадьбы. Фирменный коктейль: опасное и запутанное расследование, яркая любовная линия и сильная главная героиня, которой предстоит распутать клубок лжи, чтобы защитить себя и своих близких.

«Кровавый рубин», Наталья Тимошенко

Фото: "Эксмо"

Атмосферный мистический детектив из цикла о проклятых артефактах. Стефан Яновский вместе с командой отправляется в глухую заснеженную тайгу, чтобы разыскать легендарный драгоценный камень, когда-то принадлежавший жестокому золотопромышленнику Верховодину. Поиски оборачиваются смертельно опасным испытанием: заброшенный старинный дом встречает незваных гостей крайне неприветливо, фамильные проклятия оживают, а таинственное пространство будто пытается избавиться от исследователей.

Романы о любви, семье и непростых решениях

Истории о женщинах, отношениях, ошибках прошлого и выборе, который иногда приходится делать спустя много лет.

«Долевая нить», Лана Барсукова

Фото: "Эксмо"

Запутанная история о том, как опасно кроить чужие судьбы ради собственных капризов. Роман виртуозно связывает два разных пласта. В лихих 1990-х годах бывшего крупного советского функционера ожидает грандиозный деловой успех, но неожиданно все рушится из-за платья его супруги, которое сшила молодая портниха Тая. В наши дни богатая, избалованная москвичка Юлия Одинокова попадает в провинциальную глушь, где без памяти влюбляется в женатого хирурга Муранова. Она не привыкла получать отказы и готова на всё, но нити чужих амбиций, потерь и страстей связываются в тугой узел, заставляя каждого спросить: можно ли кроить жизнь, как хочется, или у каждого есть своя долевая нить?

«Не на том свете», Маша Трауб

Фото: "Эксмо"

Психологическая проза с глубоким мистическим подтекстом, которая заставит затаить дыхание. Главная героиня Даша — успешная карьеристка, чья жизнь давно превратилась в бесконечную, выматывающую череду командировок, планерок и безликих отелей. Успех и признание есть, а вот места для чего-то личного и настоящего совсем не осталось. Но однажды привычный бег обрывается, и Даша приходит в себя в крайне странном, пограничном пространстве между земным и потусторонним мирами. Встретив там необычных попутчиков со своей болью и незавершенными делами, героиня вынуждена переосмыслить свои решения, отношения и одиночество.

«Мой единственный маяк», Татьяна Алюшина

Фото: "Эксмо"

Пронзительная романтическая история о поиске внутренней опоры. Анна возвращается к морю, в город своего детства, чтобы сбежать от душевной боли и начать всё сначала. Но вместо тихого уединения её ждёт борьба за старый, предназначенный под снос маяк, который хранит память о её дедушке. На этом пути она встречает Степана — немногословного, сильного и надёжного мужчину, встреча с которым заставит её разбитое сердце снова ожить и поверить в счастье.

«Великолепная Ви», Маша Трауб

Фото: "Эксмо"

Глубокий и очень жизненный роман о верности, долге и честности перед самой собой. Жизнь главной героини Юли разделена надвое: с одной стороны — привычный семейный быт и забота о пожилой Виолетте Никандровне, блистательной, когда-то резкой и независимой женщине, чья память теперь неумолимо угасает. С другой стороны — внезапно вернувшийся из прошлого мужчина с его нежностью и обещаниями, в которые так легко поверить. Как научиться отпускать прошлое, не потеряв настоящее, и где пролегает граница между заботой о других и собственной свободой?

«Московский вальс», Мария Метлицкая

Фото: "Эксмо"

Роман-исповедь о том, что от первой любви и старых грехов невозможно сбежать даже спустя десятилетия. У Алёны идеальная, глянцевая жизнь: любящий муж, прекрасный дом, взрослая дочь. Но Москва её юности до сих пор хранит воспоминания о первой любви, предательстве и невысказанной боли, которая тлела годами. Прошлое настигает Алёны в самый неожиданный момент, заставляя вернуться туда, где всё начиналось, чтобы лицом к лицу встретиться со своей памятью и разобраться в застарелом чувстве вины. Сможет ли она выстоять в этой психологической дуэли и заново пережить самое сильное чувство в жизни?

Истории с юмором, ностальгией и загадками

Книги с разным настроением — от воспоминаний о Москве нулевых до расследований и историй о случайностях, которые меняют жизнь.

«Потерял старик корову», Настасья Реньжина

Фото: "Эксмо"

Пронзительная, атмосферная и глубокая повесть о заброшенной, уходящей русской деревне Новинки. Старик — последний оставшийся здесь житель, который хранит память о тех времена, когда здесь кипела жизнь. Единственным смыслом его дней остается корова Марта, но однажды она бесследно пропадает. Отправляясь на ее поиски сквозь заброшенные, разрушающиеся избы, старик совершает путешествие по закоулкам собственного прошлого, где воспоминания о покойной жене и сыне переплетаются с хрупкой реальностью.

«Еще 11 минут радости», Евгения Батурина

Фото: "Эксмо"

Теплое и долгожданное продолжение истории Ефросиньи Василевой о взрослении, дружбе и удивительном умении находить счастье в мелочах. На страницах оживает атмосферная Москва нулевых и десятых годов: дедлайны в глянцевых журналах, первые мобильные телефоны, ICQ, студенческие компании и встречи выпускников. Это невероятно живой роман-ностальгия о моментах тихой радости, из которых постепенно и складывается вся наша жизнь.

«Никогда не сдавайся», Дарья Донцова

Фото: "Эксмо"

Настоящий ураган из нелепых ситуаций, криминальных недоразумений и неунывающего оптимизма. Фирменный легкий слог и закрученный сюжет бросают героев в водоворот забавных и одновременно опасных приключений, где замешаны капризные питомцы, странные родственники и неожиданные находки. Идеальное и проверенное лекарство, способное разогнать любые тучи над головой.

«Жизнь по теории вероятности», Анна и Сергей Литвиновы

Фото: "Эксмо"

Роман на стыке жизненной драмы и увлекательного расследования. Главные герои сталкиваются с цепочкой невероятных совпадений, которые переворачивают их привычную реальность. Сюжет умело закручивает интригу и заставляет задуматься: так ли слепа судьба или всё, что с нами происходит, подчинено строгим и логичным законам вселенной?

Вишинка на торте

Автобиография актрисы о славе, романах, разочарованиях, кино, моде и стиле.

«Орнелла Мути. Автобиография легендарной кинодивы», Орнелла Мути

Фото: "Эксмо"

Искренняя, чувственная и вдохновляющая книга-исповедь, которая идеально подходит под формат глянцевого издания. Одна из самых красивых женщин мирового кинематографа без купюр рассказывает о своей жизни за кулисами славы: о романах и разочарованиях, о работе с великими режиссерами, о моде, стиле и о том, как оставаться иконой вне времени, сохраняя внутреннюю гармонию и южную страсть.

Шоу-бизнес в Telegram

18 октября 2026, 15:58
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

5 книг, которые создадут осеннее настроение

5 книг, которые создадут осеннее настроение
Вместе с книжным сервисом Литрес выбрали 5 очень разных романов для уютного чтения осенними вечерами. «Сентябрьские розы», Андре Моруа Осень в этом романе французского классика Андре Моруа — и время года, и почти закат жизни главного героя, который совсем не ждал чудес от своей золотой поры.

Истории, которые затягивают с первых страниц: подборка для любителей острых ощущений

Истории, которые затягивают с первых страниц: подборка для любителей острых ощущений
От уютных детективов и атмосферных триллеров до историй о любви, выживании и семейных тайнах – в этой подборке "Эксмо" собраны книги, с которыми хочется провести последние вечера мая и встретить начало лета. «Ведьмины тропы», Элеонора ГильмВ новой книге цикла Элеоноры Гильм Аксинье Ветер предстоит пройти через предательство, одиночество и страх.

Чем занять ребенка в дороге: 10 книг, которые поместятся в любую сумку

Чем занять ребенка в дороге: 10 книг, которые поместятся в любую сумку
В этой подборке – 10 детских изданий, которые не займут много места, но подарят массу впечатлений. Майские праздники и летние каникулы — сезон путешествий! Но, собирая чемоданы, не забудьте про книжки! Особенно такие, которые можно взять с собой куда угодно.

5 книг о секретах, которые хранит семейный архив

5 книг о секретах, которые хранит семейный архив
Семейный архив – это не только общие фотографии и счастливые воспоминания. В каждой семье есть секреты, недоговоренности и решения, о которых все ее представители предпочли бы забыть. В этой подборке романов от книжного сервиса Литрес – 5 мощных историй о семейных отношениях и "скелетах в шкафу". «Тата», Валери ПерренЛихо закрученный сюжет романа французской писательницы Валери Перрен посвящен семейным тайнам, которые лежат в «сундуках» до поры до времени.

Город белых ночей и темных тайн: 5 книг о мистическом Петербурге

Город белых ночей и темных тайн: 5 книг о мистическом Петербурге
Северная столица всегда славилась своими мрачными легендами, но новые подробности из жизни города заставляют кровь стынуть в жилах. Санкт-Петербург — красивейший город мира, который никого не оставляет равнодушным.

Выбор читателей

17/10СбтГрязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания 17/10СбтВ Ерофеев день 17 октября один неверный шаг откроет дорогу в дом болезням и разорению 17/10СбтСериальный детокс по гороскопу: именно этот обычный фильм может круто изменить вашу судьбу 17/10СбтВолочкова забилась в истерике на могиле легендарной Плисецкой: Горько до слез 17/10Сбт10 вещей с Московской недели моды, которые до сих пор в голове 18/10ВскПочему Пугачева, Хаматова и Меладзе до сих пор не признаны иноагентами: названы главные причины