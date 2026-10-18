Книги на осень: детективы, семейные истории и возвращение Каменской

Осенью провести вечер дома с книгой – уже вполне неплохой план. Особенно если сюжет не отпускает до последней страницы.

В подборке "Эксмо" собраны книги под разное настроение: детективы и триллеры, истории о любви и непростых семейных отношениях.

Детективы и триллеры для осенних вечеров

Загадочные исчезновения, убийства, старые тайны и расследования — книги для тех, кто любит напряженные сюжеты.

«Люди за спиной», Александра Маринина

Громкое возвращение легендарного сыщика Анастасии Каменской. В детективное агентство «Власта», где она работает, обращается бывший театральный критик Олег Шебалин. Его деликатная проблема интригует: бесследно исчезла загадочная дама, бывшая его постоянной клиенткой для совместных походов на спектакли. У Олега нет ни ее адреса, ни телефона. Взявшись за поиски, Каменская шаг за шагом выясняет, что пропавшая жила по поддельным документам, а ниточки дела уводят к трагедиям и нераскрытым смертям многолетней давности.

«Черная карусель братьев Человековых», Лев Брусилов

Захватывающий исторический детектив из серии «Губернский детектив». В провинциальном городе Татаяре происходит шокирующее и дерзкое преступление — жестоко убит местный полицмейстер, которому отрубили голову. За поимку убийцы разворачивается настоящая ведомственная война: судебный следователь уверен, что это банальное уголовное преступление, жандармерия усматривает политический заговор, и лишь начальник сыскной полиции барон фон Шпинне не спешит с выводами, хладнокровно распутывая клубок улик.

«Метафора», Константин Образцов

Оглушительный, мрачный технотриллер-головоломка от автор знаменитого «Молота ведьм». Добро пожаловать в высокотехнологичный Метасити — город вечного нуарного дождя, заговоров и всемогущих корпораций, которые научились бесцеремонно управлять не просто жизнями, а воспоминаниями людей. Главный герой оказывается пешкой в жестокой игре, где его личная память может оказаться фальшивкой, а каждый шаг контролируется системой. Сможет ли он докопаться до истины и спасти свою идентичность, пока его личность не стерли окончательно.

«Дневник с признанием в убийстве», Людмила Мартова

Захватывающий остросюжетный роман, завязка которого интригует с первых страниц. Случайная находка старого личного дневника открывает страшную тайну многолетней давности. Героине придется погрузиться в чужие секреты, не подозревая, что виновник до сих пор находится рядом и готов пойти на всё, чтобы тайна не была раскрыта.

«Гость», Лора Кейли

Напряженный герметичный детектив и психологический триллер с удушающей атмосферой в духе фильма «Остров проклятых». Сюжет держит в напряжении с первых минут: главный герой оказывается втянут в пугающую и странную игру, где стерты все границы между правдой, галлюцинациями и чьим-то изощренным обманом. Сюжет похож на смертельный лабиринт из загадок, заставляющий читателя сомневаться в каждом персонаже до самой финальной точки.

«Горячее Белое море», Николай Свечин

Масштабный шпионский ретро-детектив, действие которого разворачивается летом 1916 года в самый разгар Первой мировой войны. Через северные порты идет критически важный поток военных грузов от союзников, а в Архангельске готовится секретная масштабная операция — отправка морем во Францию 55 тысяч русских солдат. Статскому советнику Алексею Лыкову поручено экстренно внедриться на Мурман, чтобы раскрыть глубоко законспирированную сеть германских шпионов и предотвратить военную катастрофу стратегического уровня.

«Дом, милый дом», Дарья Дезомбре

Сборник из девяти увлекательных и напряженных историй в жанре психологического триллера. Действие разворачивается в обманчиво спокойных, будничных декорациях: на дачном участке, в хрущевке или за привычным семейным столом. Заботливые матери, влюбленные женихи и преданные родственники скрывают свои истинные мотивы, а страшная правда выходит наружу через едва заметные детали, переворачивая представления о том, кто здесь жертва, а кто палач.

«Шепот кружевных берез», Людмила Мартова

Детективная мелодрама, разворачивающаяся на фоне живописных осенних пейзажей загородной усадьбы. Фирменный коктейль: опасное и запутанное расследование, яркая любовная линия и сильная главная героиня, которой предстоит распутать клубок лжи, чтобы защитить себя и своих близких.

«Кровавый рубин», Наталья Тимошенко

Атмосферный мистический детектив из цикла о проклятых артефактах. Стефан Яновский вместе с командой отправляется в глухую заснеженную тайгу, чтобы разыскать легендарный драгоценный камень, когда-то принадлежавший жестокому золотопромышленнику Верховодину. Поиски оборачиваются смертельно опасным испытанием: заброшенный старинный дом встречает незваных гостей крайне неприветливо, фамильные проклятия оживают, а таинственное пространство будто пытается избавиться от исследователей.

Романы о любви, семье и непростых решениях

Истории о женщинах, отношениях, ошибках прошлого и выборе, который иногда приходится делать спустя много лет.

«Долевая нить», Лана Барсукова

Запутанная история о том, как опасно кроить чужие судьбы ради собственных капризов. Роман виртуозно связывает два разных пласта. В лихих 1990-х годах бывшего крупного советского функционера ожидает грандиозный деловой успех, но неожиданно все рушится из-за платья его супруги, которое сшила молодая портниха Тая. В наши дни богатая, избалованная москвичка Юлия Одинокова попадает в провинциальную глушь, где без памяти влюбляется в женатого хирурга Муранова. Она не привыкла получать отказы и готова на всё, но нити чужих амбиций, потерь и страстей связываются в тугой узел, заставляя каждого спросить: можно ли кроить жизнь, как хочется, или у каждого есть своя долевая нить?

«Не на том свете», Маша Трауб

Психологическая проза с глубоким мистическим подтекстом, которая заставит затаить дыхание. Главная героиня Даша — успешная карьеристка, чья жизнь давно превратилась в бесконечную, выматывающую череду командировок, планерок и безликих отелей. Успех и признание есть, а вот места для чего-то личного и настоящего совсем не осталось. Но однажды привычный бег обрывается, и Даша приходит в себя в крайне странном, пограничном пространстве между земным и потусторонним мирами. Встретив там необычных попутчиков со своей болью и незавершенными делами, героиня вынуждена переосмыслить свои решения, отношения и одиночество.

«Мой единственный маяк», Татьяна Алюшина

Пронзительная романтическая история о поиске внутренней опоры. Анна возвращается к морю, в город своего детства, чтобы сбежать от душевной боли и начать всё сначала. Но вместо тихого уединения её ждёт борьба за старый, предназначенный под снос маяк, который хранит память о её дедушке. На этом пути она встречает Степана — немногословного, сильного и надёжного мужчину, встреча с которым заставит её разбитое сердце снова ожить и поверить в счастье.

«Великолепная Ви», Маша Трауб

Глубокий и очень жизненный роман о верности, долге и честности перед самой собой. Жизнь главной героини Юли разделена надвое: с одной стороны — привычный семейный быт и забота о пожилой Виолетте Никандровне, блистательной, когда-то резкой и независимой женщине, чья память теперь неумолимо угасает. С другой стороны — внезапно вернувшийся из прошлого мужчина с его нежностью и обещаниями, в которые так легко поверить. Как научиться отпускать прошлое, не потеряв настоящее, и где пролегает граница между заботой о других и собственной свободой?

«Московский вальс», Мария Метлицкая

Роман-исповедь о том, что от первой любви и старых грехов невозможно сбежать даже спустя десятилетия. У Алёны идеальная, глянцевая жизнь: любящий муж, прекрасный дом, взрослая дочь. Но Москва её юности до сих пор хранит воспоминания о первой любви, предательстве и невысказанной боли, которая тлела годами. Прошлое настигает Алёны в самый неожиданный момент, заставляя вернуться туда, где всё начиналось, чтобы лицом к лицу встретиться со своей памятью и разобраться в застарелом чувстве вины. Сможет ли она выстоять в этой психологической дуэли и заново пережить самое сильное чувство в жизни?

Истории с юмором, ностальгией и загадками

Книги с разным настроением — от воспоминаний о Москве нулевых до расследований и историй о случайностях, которые меняют жизнь.

«Потерял старик корову», Настасья Реньжина

Пронзительная, атмосферная и глубокая повесть о заброшенной, уходящей русской деревне Новинки. Старик — последний оставшийся здесь житель, который хранит память о тех времена, когда здесь кипела жизнь. Единственным смыслом его дней остается корова Марта, но однажды она бесследно пропадает. Отправляясь на ее поиски сквозь заброшенные, разрушающиеся избы, старик совершает путешествие по закоулкам собственного прошлого, где воспоминания о покойной жене и сыне переплетаются с хрупкой реальностью.

«Еще 11 минут радости», Евгения Батурина

Теплое и долгожданное продолжение истории Ефросиньи Василевой о взрослении, дружбе и удивительном умении находить счастье в мелочах. На страницах оживает атмосферная Москва нулевых и десятых годов: дедлайны в глянцевых журналах, первые мобильные телефоны, ICQ, студенческие компании и встречи выпускников. Это невероятно живой роман-ностальгия о моментах тихой радости, из которых постепенно и складывается вся наша жизнь.

«Никогда не сдавайся», Дарья Донцова

Настоящий ураган из нелепых ситуаций, криминальных недоразумений и неунывающего оптимизма. Фирменный легкий слог и закрученный сюжет бросают героев в водоворот забавных и одновременно опасных приключений, где замешаны капризные питомцы, странные родственники и неожиданные находки. Идеальное и проверенное лекарство, способное разогнать любые тучи над головой.

«Жизнь по теории вероятности», Анна и Сергей Литвиновы

Роман на стыке жизненной драмы и увлекательного расследования. Главные герои сталкиваются с цепочкой невероятных совпадений, которые переворачивают их привычную реальность. Сюжет умело закручивает интригу и заставляет задуматься: так ли слепа судьба или всё, что с нами происходит, подчинено строгим и логичным законам вселенной?

Вишинка на торте

Автобиография актрисы о славе, романах, разочарованиях, кино, моде и стиле.

«Орнелла Мути. Автобиография легендарной кинодивы», Орнелла Мути

Искренняя, чувственная и вдохновляющая книга-исповедь, которая идеально подходит под формат глянцевого издания. Одна из самых красивых женщин мирового кинематографа без купюр рассказывает о своей жизни за кулисами славы: о романах и разочарованиях, о работе с великими режиссерами, о моде, стиле и о том, как оставаться иконой вне времени, сохраняя внутреннюю гармонию и южную страсть.