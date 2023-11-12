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5 книг о закулисье шоу-бизнеса, которые не отпускают до самого конца

5 книг о закулисье шоу-бизнеса, которые не отпускают до самого конца
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Яркий мир шоу-бизнеса манит своим блеском: кажется, что если туда попал, то жизнь удалась. Но так ли это?

Совместно с книжным сервисом Литрес собрали пять электронных и аудиокниг, доступных по Литрес Подписке, которые приоткроют завесу тайны прекрасной, но жестокой индустрии.

Тейлор Барнум, Верона Вибек, "По ту сторону иллюзии. Мемуары величайшего шоумена Земли"

Финеаса Тейлора Барнума называют крупнейшей фигурой американского шоу-бизнеса 19 века. Его мемуары легли в основу фильма "Величайший шоумен", а сам он придерживался принципа, что "благороднейшее из искусств — искусство делать счастливыми других людей". Еще в юности он начал продавать лотерейные билеты и быстро понял, что азарт и тяга к развлечениям у людей в крови. Барнум умел делать деньги из "ничего", окружая свой цирк и себя самого мистификациями и легендами. Он создал завораживающее представление-сенсацию, которое стало начальной точкой отсчета для мирового шоу-бизнеса. Мужчина использовал уловки, которые сейчас повсеместно встречаются в маркетинге и рекламе, а еще умело играл на человеческом любопытстве. Его жизнь — авантюрное путешествие от сына простого предпринимателя до легендарного шоумена.

Стивен Розенфилд, "Ухожу в Stand Up! Полное руководство по осуществлению мечты от Американской школы комедии"

Стендап повсюду: на ТВ, в местных клубах и на YouTube. Фразой "Я — стендапер" уже никого не удивить. Сегодня это огромная индустрия, но пару лет назад ситуация была иной, а люди, рассказывающие шутки на небольшой сцене, вызывали недоумение. Стивен Розенфилд — основатель Американского института комедии. Его книга — подробное пособие от человека с тридцатилетним опытом о том, как попасть в стендап, и что скрывается за кулисами веселых шоу. Ученики Стивена собирают огромные залы и сотрудничают с Saturday Night Live, «Поздним шоу с Дэвидом Леттерманом», выступают на Бродвее и снимаются в популярных кинолентах. В книге вы найдете инструкцию, как стать комиком: от поиска своего стиля и советов по написанию материалов до правильного поведения на сцене. И может этот опыт не пригодится вам для выступлений, но блеснуть шутками в компании точно получится.

Илья Черт, "Анатомия шоу-бизнеса. Как на самом деле устроена индустрия"

Под псевдонимом автора скрывается Илья Кнабергоф – современный российский рок-музыкант, писатель и лидер популярной группы "Пилот". За его спиной более 20 лет выступлений на сцене. В своей книге (не лишенной, кстати, юмора!) он честно отвечает на вопросы о закулисной жизни музыкантов и шоу-бизнесе, которые хотя бы раз появлялись у каждого. Ее можно назвать пошаговой инструкцией для всех тех, кто мечтает стать звездой. Нужно ли музыкальное образование? Как делят гонорар? Что такое райдер и что будет, если его не соблюдать? Почему общение со СМИ так важно? Все 33 главы проведут читателя по настоящей жизни исполнителей со всеми минусами и плюсами. Вы узнаете о том, как шоумены общаются со своими поклонниками, почему стать рок-звездой вполне реально и выделите для себя правила «выживания» в шоу-бизнесе, которые пригодятся и в реальной жизни.

Софья Бенуа, "Мадонна. Никто не видит моих слез"

Если кто-то из артистов и символизирует блеск и роскошь шоу-бизнеса, то это — Мадонна. Одна из самых скандальных и ярких певиц нашего времени говорила, что "лучше прожить один год как тигр, чем сто — как овца". В обыденности и скуке ее точно не уличить: она эпатировала общественность, выводила реалити-шоу и индустрию видеоклипов на новый уровень, проводила самые кассовые туры, задавала моду задолго до появления современных поп-звезд и продвигала идею феминизма в массы. При рождении девочка получила имя Мадонна, но ее дальнейший путь не назовешь спокойным: ранняя потеря матери, сложные взаимоотношения с отцом и тернистый путь к успеху. Начавшийся с насилия, презрения и отказов лейблов, он закончился славой и титулом королевы поп-музыки. Эта аудиокнига — путеводитель по судьбе удивительной женщины и жестокой изнанке современного шоу-бизнеса.

Михаил Марголис, "Борис Зосимов. Человек, подаривший нам MTV и "Монстров рока""

В своей книге известный журналист, музыкальный критик и радиоведущий Михаил Марголис раскрывает историю выдающейся фигуры российской музыкальной сцены. Биография и одновременно увлекательный роман о Борисе Зосимове — экскурс в жизнь яркого представителя отечественного шоу-бизнеса. Он создал в стране канал MTV, собиравший перед экранами всю молодежь, организовывал концерты мировых звезд, включая Metallica и AC/DC, и развивал индустрию развлечений. Читатель окунется в атмосферу музыки в России периода 1990-2000 годов через забавные истории из жизни Зосимова, анекдоты и воспоминания его друзей, лирические зарисовки и важные исторические заметки. Если вы интересуетесь развитием музыкальной индустрии в стране или просто любите отвязные рок-н-ролльные истории, то эта книга вас не разочарует.

12 ноября 2023, 13:16
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / www.globallookpress.com
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