5 книг, которые создадут осеннее настроение

«Сентябрьские розы», Андре Моруа

Осень в этом романе французского классика Андре Моруа — и время года, и почти закат жизни главного героя, который совсем не ждал чудес от своей золотой поры. Знаменитый писатель Гийом Фонтен прожил долгую и благополучную жизнь. У него есть признание, прекрасная квартира в Париже, преданная жена и привычный, тщательно устроенный быт. При этом жена Полина как будто уже не видит в нем возлюбленного, а лишь функцию, важный винтик в механизме идеальной жизни. Однажды писатель отправляется с лекциями в Латинскую Америку, и именно эта поездка становится поворотным моментом в его личной истории. На другом конце света Фонтен знакомится с женщиной, рядом с которой вновь чувствует себя молодым и интересным, ощущает трепет влюбленности и предвкушение встреч. Перед ним встает непростой выбор между внезапно вспыхнувшим чувством и всем, что было создано за долгие годы. Моруа не превращает эту историю в драму с бурными страстями. Роман развивается неспешно, по-осеннему: здесь гораздо важнее внутренние переживания героев, чувство вины, искушение и страх перед старостью. Неслучайно книга особенно хорошо подходит для тихих осенних вечеров — она теплая, лиричная и немного старомодная в лучшем смысле этого слова.

«Осень, кофе и улики», Юлия Евдокимова

В маленькой горной деревушке в Италии осень пахнет дымом каминов, свежесваренным кофе и вкуснейшими пирогами синьоры Пенелопы. А ее подруга Николетта собирает ароматные травы и готовит настойки — идиллия. Кажется, что в этом уютном уголке ничего по-настоящему страшного произойти не может, пока однажды здесь не находят тело молодой девушки. Кто же мог совершить такое жестокое преступление в городке, где все друг друга знают? Карабинеры берутся за расследование, но быстро заходят в тупик. Зато две пожилые синьоры, знающие о своих соседях гораздо больше, чем написано в официальных протоколах, решают распутать это дело. У каждой из них своя роль: одна мыслит логически и подмечает детали, а другая действует, проверяет гипотезы и воплощает в реальность самые смелые идеи подруги. Несмотря на преклонный возраст очаровательных героинь и атмосферу осенней итальянской деревушки, этот роман — настоящий, довольно запутанный детектив, который держит в напряжении до самого финала.

«Служба доставки книг», Карстен Хенн

Роман немецкого писателя, ресторанного критика и радиоведущего Карстена Хенна неслучайно стал мировым бестселлером. Он соединяет в себе добрую историю о дружбе, которая спасает от одиночества и тоски, детскую непосредственность, признание в любви к литературе и преданность своему делу. Главный герой — пожилой Карл Кольхофф, чья жизнь посвящена книгам. Он работает в службе доставки книжного магазина и лично выбирает подходящие издания для своих постоянных клиентов. Среди них очень разные люди: от работника завода сигар до любознательного пенсионера из дома престарелых. Все давно привыкли к Карлу, его подборкам литературы и регулярным визитам. Однако размеренное течение жизни маленького городка нарушено появлением Шаши — шаловливой и смышленой 9-летней девочки, которая теперь разносит книги вместе с Карлом, задает бесчисленные вопросы и постоянно болтает. Поначалу привыкший к уединению старик тяготится обществом Шаши, и все же вскоре понимает: не только он помогает ребенку из неблагополучной семьи, но и ребенок помогает ему. Это история о том, как два человека разного возраста — один в начале жизненного пути, а другой в самом конце — могут стать поддержкой друг для друга.

«Танцующие наяды», Наталия Антонова

«Танцующие наяды» — скорее ироничный детектив, в котором есть множество намеренно колоритных персонажей, говорящих имен, шуток, пословиц и несколько гротескных ситуаций, а серьезное расследование контрастирует с подчеркнуто уютным бытом героев. Частный детектив Мирослава Волгина и ее верный помощник Морис Миндаугас берутся за новое дело. Бизнесмен Гусинков потерял единственного сына: Павла нашли мертвым в бассейне ночного клуба, хотя тот прекрасно умел плавать. Обстоятельства смерти выглядят странными, потому что камеры зафиксировали, как молодой человек ночью покинул клуб, но каким образом он затем оказался в бассейне и почему утонул — остается загадкой. Расследование приводит Мирославу в мир ночных развлечений, семейных тайн и противоречивых свидетельств. Помочь ей пытаются не только Морис, но и ее любимый кот Дон — еще один яркий персонаж, важный для атмосферы и сюжета. Несмотря на сложность расследования, Мирослава постоянно отвлекается от преступления на домашние хлопоты, чаепития, беседы на отвлеченные темы и прогулки по живописным местам. Именно это делает детектив Наталии Антоновой таким «осенним» и уютным.

«Наша тыквенная история», Стейси Парр

Лиз кажется, что она наконец получила именно ту жизнь, о которой мечтала. Девушка учится в престижном колледже, у нее есть классные друзья и отношения с одним из самых привлекательных парней курса. Все круто, однако иногда Лиз ловит себя на неприятном чувстве одиночества в толпе… Вдруг привычный образ жизни нарушает новость о болезни матери, и героине приходится вернуться в родной город. Там ее ждут не только хлопоты, но и встреча с новым соседом Дэном. Рядом с ним Лиз не нужно изображать ту версию себя, которую одобряют окружающие. Впервые за долгое время она чувствует полное принятие и взаимопонимание. Так, на фоне осенних балов, Хэллоуина и солнечных деньков на тыквенной ферме, Лиз предстоит разобраться в чувствах к двум совершенно разным парням, а заодно и в своих истинных желаниях. Этот легкий роман в жанре young-adult — добрая история о семье, первой любви, дружбе и серьезных решениях, которые приходится принимать каждому человеку на этапе взросления.