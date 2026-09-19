5 книг, которые создадут осеннее настроение

Ефремов тяжело болен Тесты Поклонники Чуриковой бьют тревогу из-за ее могилы Игры Сонник

Топ новостей недели

"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой "Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру"Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру Черная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в ПетербургеЧерная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге

Лента новостей

Суббота 19 сентября

15:315 книг, которые создадут осеннее настроение 12:20Почему эзотерику путают с мошенничеством 07:31Роковой гнев Архистратига: какая бытовая ошибка 19 сентября способна лишить человека памяти и денег 19:36Тарзану нашли соперника: робот на "Новой волне" предложил Наташе Королёвой "здоровые отношения". 17:33Тайны королевской семьи: к 30-летию гибели Дианы обнародуют неизвестные записи о предательстве Чарльза 16:02"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника 14:21"Примадонна – значит, примадонна!": дерзкая Долина публично примерила корону беглой Пугачевой 12:30Никаких сервизов: стартовало всенародное голосование за лучшие подарки ко Дню учителя 10:40Опасная зараза заставила Эвелину Бледанс запереться дома: Не поняла, как подхватила 09:16В Москве началось голосование на выборах в Государственную Думу 08:43Попытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позором 00:59Проклятие вернется бумерангом: почему 18 сентября в день изгнания Кумохи категорически нельзя ругаться 20:04Собянин рассказал, как Москва помогает развитию предпринимательства в регионах 20:04Московскую систему электронного голосования подготовили к выборам в Госдуму 17:31Легкие разрушены почти полностью: тяжелобольной Ефремов угасает на больничной койке 16:04Появившуюся в неожиданном образе Пересильд осыпали насмешками 15:22Тысячи мам и пап назвали лучший школьный рюкзак для спасения детской осанки 14:37Четыре года под гниющим крестом: сбежавший в Дубай сын Инны Чуриковой наплевал на память матери 14:10В Подмосковье открыли завод железобетонных префабов за 5 млрд рублей 13:07Невидимый сигнал: ученые раскрыли пугающий предвестник старческого слабоумия 10:45Юлиан выдал позорную правду о покаянии Пугачевой перед угасающим Зайцевым 09:26"Уносит жизни": доктор Мясников раскрыл коварного убийцу, который есть на каждой кухне 00:33Опасный огонь Неопалимой Купины: какая роковая ошибка 17 сентября может оставить семью без крова 17:49Назван самый высокооплачиваемый актер в России: миллион за один выход на сцену 16:20Сенсация из гробниц: утерянный снимок 1940-х годов раскрыл главную тайну Древнего Египта 13:33Отар Кушанашвили назвал истинную причину конфликтов в браке Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова 12:03Уехавшую из России Тамару Гвердцители настиг жесткий удар 10:13Требование прокуратуры о пересмотре приговора обернулось катастрофой для рыдающей Лерчек 08:17Опасная очистка дома на Домну: какое привычное действие 16 сентября может выгнать удачу за порог 17:28Раздавленный Басков со слезами сделал горькое признание: Боль живет в сердце 16:10Психолог раскрыла неочевидную причину катастрофической нехватки сил в первые дни сентября 14:20Внутри планеты гудит нечто невидимое: что за странные волны зафиксировали приборы в магнитном щите Земли? 12:28"Мне стало обидно и стыдно!": похудевшая Аронова выдала правду о сыне и его женщинах 10:14Белый гроб и пуанты: Волочкова заговорила о последней воле перед неизбежным концом 09:34Черная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге 00:56Опасный экватор осени: какая роковая ошибка 15 сентября может разрушить финансовое благополучие семьи 21:52Никаких белых разводов и липкой пленки: названы 3 лучших крема с SPF 50+, покоривших тысячи женщин 17:25Овнов доведут до бешенства, Львов попытаются обокрасть, а Козерогов накроет счастье: точный гороскоп на неделю 15:31"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину 13:25Депутат Чаплин предупредил арендаторов о риске отключения ЖКУ из-за чужих долгов 13:23Тяжелобольная актриса Лидия Федосеева-Шукшина разбила голову в собственных апартаментах 12:21Собянин: Москва создает продукцию, востребованную в большинстве регионов России  11:41Названы 4 роковые ошибки в выходные, из-за которых утро понедельника превращается в настоящую пытку 10:32Силовики объявили масштабную охоту на беглых авторитетов банды "Сиротинские" 09:2388-летний Александр Збруев резко ответил на слухи об экстренной реанимации 00:58Забытый Новый год на Руси: какой тайный ритуал с огнем 14 сентября притягивал богатство на весь год 18:17Вирус осеннего безумия: какое опасное состояние накрывает миллионы людей сразу после отпуска 15:26Карл III публично унизил зарвавшихся Гарри и Меган 14:58Больница в Мытищах сможет принимать более 1,2 млн жителей Подмосковья 12:12"Голос фальшивого воробья!": разъяренный Соседов публично размазал Пугачеву за позорное пение с Паулсом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

5 книг, которые создадут осеннее настроение

Фото: magnific.com
163

Вместе с книжным сервисом Литрес выбрали 5 очень разных романов для уютного чтения осенними вечерами.

«Сентябрьские розы», Андре Моруа

Фото: Литрес

Осень в этом романе французского классика Андре Моруа — и время года, и почти закат жизни главного героя, который совсем не ждал чудес от своей золотой поры. Знаменитый писатель Гийом Фонтен прожил долгую и благополучную жизнь. У него есть признание, прекрасная квартира в Париже, преданная жена и привычный, тщательно устроенный быт. При этом жена Полина как будто уже не видит в нем возлюбленного, а лишь функцию, важный винтик в механизме идеальной жизни. Однажды писатель отправляется с лекциями в Латинскую Америку, и именно эта поездка становится поворотным моментом в его личной истории. На другом конце света Фонтен знакомится с женщиной, рядом с которой вновь чувствует себя молодым и интересным, ощущает трепет влюбленности и предвкушение встреч. Перед ним встает непростой выбор между внезапно вспыхнувшим чувством и всем, что было создано за долгие годы. Моруа не превращает эту историю в драму с бурными страстями. Роман развивается неспешно, по-осеннему: здесь гораздо важнее внутренние переживания героев, чувство вины, искушение и страх перед старостью. Неслучайно книга особенно хорошо подходит для тихих осенних вечеров — она теплая, лиричная и немного старомодная в лучшем смысле этого слова.

«Осень, кофе и улики», Юлия Евдокимова

Фото: Литрес

В маленькой горной деревушке в Италии осень пахнет дымом каминов, свежесваренным кофе и вкуснейшими пирогами синьоры Пенелопы. А ее подруга Николетта собирает ароматные травы и готовит настойки — идиллия. Кажется, что в этом уютном уголке ничего по-настоящему страшного произойти не может, пока однажды здесь не находят тело молодой девушки. Кто же мог совершить такое жестокое преступление в городке, где все друг друга знают? Карабинеры берутся за расследование, но быстро заходят в тупик. Зато две пожилые синьоры, знающие о своих соседях гораздо больше, чем написано в официальных протоколах, решают распутать это дело. У каждой из них своя роль: одна мыслит логически и подмечает детали, а другая действует, проверяет гипотезы и воплощает в реальность самые смелые идеи подруги. Несмотря на преклонный возраст очаровательных героинь и атмосферу осенней итальянской деревушки, этот роман — настоящий, довольно запутанный детектив, который держит в напряжении до самого финала.

«Служба доставки книг», Карстен Хенн

Фото: Литрес

Роман немецкого писателя, ресторанного критика и радиоведущего Карстена Хенна неслучайно стал мировым бестселлером. Он соединяет в себе добрую историю о дружбе, которая спасает от одиночества и тоски, детскую непосредственность, признание в любви к литературе и преданность своему делу. Главный герой — пожилой Карл Кольхофф, чья жизнь посвящена книгам. Он работает в службе доставки книжного магазина и лично выбирает подходящие издания для своих постоянных клиентов. Среди них очень разные люди: от работника завода сигар до любознательного пенсионера из дома престарелых. Все давно привыкли к Карлу, его подборкам литературы и регулярным визитам. Однако размеренное течение жизни маленького городка нарушено появлением Шаши — шаловливой и смышленой 9-летней девочки, которая теперь разносит книги вместе с Карлом, задает бесчисленные вопросы и постоянно болтает. Поначалу привыкший к уединению старик тяготится обществом Шаши, и все же вскоре понимает: не только он помогает ребенку из неблагополучной семьи, но и ребенок помогает ему. Это история о том, как два человека разного возраста — один в начале жизненного пути, а другой в самом конце — могут стать поддержкой друг для друга.

«Танцующие наяды», Наталия Антонова

Фото: Литрес

«Танцующие наяды» — скорее ироничный детектив, в котором есть множество намеренно колоритных персонажей, говорящих имен, шуток, пословиц и несколько гротескных ситуаций, а серьезное расследование контрастирует с подчеркнуто уютным бытом героев. Частный детектив Мирослава Волгина и ее верный помощник Морис Миндаугас берутся за новое дело. Бизнесмен Гусинков потерял единственного сына: Павла нашли мертвым в бассейне ночного клуба, хотя тот прекрасно умел плавать. Обстоятельства смерти выглядят странными, потому что камеры зафиксировали, как молодой человек ночью покинул клуб, но каким образом он затем оказался в бассейне и почему утонул — остается загадкой. Расследование приводит Мирославу в мир ночных развлечений, семейных тайн и противоречивых свидетельств. Помочь ей пытаются не только Морис, но и ее любимый кот Дон — еще один яркий персонаж, важный для атмосферы и сюжета. Несмотря на сложность расследования, Мирослава постоянно отвлекается от преступления на домашние хлопоты, чаепития, беседы на отвлеченные темы и прогулки по живописным местам. Именно это делает детектив Наталии Антоновой таким «осенним» и уютным.

«Наша тыквенная история», Стейси Парр

Фото: Литрес

Лиз кажется, что она наконец получила именно ту жизнь, о которой мечтала. Девушка учится в престижном колледже, у нее есть классные друзья и отношения с одним из самых привлекательных парней курса. Все круто, однако иногда Лиз ловит себя на неприятном чувстве одиночества в толпе… Вдруг привычный образ жизни нарушает новость о болезни матери, и героине приходится вернуться в родной город. Там ее ждут не только хлопоты, но и встреча с новым соседом Дэном. Рядом с ним Лиз не нужно изображать ту версию себя, которую одобряют окружающие. Впервые за долгое время она чувствует полное принятие и взаимопонимание. Так, на фоне осенних балов, Хэллоуина и солнечных деньков на тыквенной ферме, Лиз предстоит разобраться в чувствах к двум совершенно разным парням, а заодно и в своих истинных желаниях. Этот легкий роман в жанре young-adult — добрая история о семье, первой любви, дружбе и серьезных решениях, которые приходится принимать каждому человеку на этапе взросления.

Шоу-бизнес в Telegram

19 сентября 2026, 15:31
Фото: magnific.com
Литрес✓ Надежный источник

По теме

5 книг о секретах, которые хранит семейный архив

Истории, которые затягивают с первых страниц: подборка для любителей острых ощущений

Истории, которые затягивают с первых страниц: подборка для любителей острых ощущений
От уютных детективов и атмосферных триллеров до историй о любви, выживании и семейных тайнах – в этой подборке "Эксмо" собраны книги, с которыми хочется провести последние вечера мая и встретить начало лета. «Ведьмины тропы», Элеонора ГильмВ новой книге цикла Элеоноры Гильм Аксинье Ветер предстоит пройти через предательство, одиночество и страх.

Чем занять ребенка в дороге: 10 книг, которые поместятся в любую сумку

Чем занять ребенка в дороге: 10 книг, которые поместятся в любую сумку
В этой подборке – 10 детских изданий, которые не займут много места, но подарят массу впечатлений. Майские праздники и летние каникулы — сезон путешествий! Но, собирая чемоданы, не забудьте про книжки! Особенно такие, которые можно взять с собой куда угодно.

5 книг о секретах, которые хранит семейный архив

5 книг о секретах, которые хранит семейный архив
Семейный архив – это не только общие фотографии и счастливые воспоминания. В каждой семье есть секреты, недоговоренности и решения, о которых все ее представители предпочли бы забыть. В этой подборке романов от книжного сервиса Литрес – 5 мощных историй о семейных отношениях и "скелетах в шкафу". «Тата», Валери ПерренЛихо закрученный сюжет романа французской писательницы Валери Перрен посвящен семейным тайнам, которые лежат в «сундуках» до поры до времени.

Город белых ночей и темных тайн: 5 книг о мистическом Петербурге

Город белых ночей и темных тайн: 5 книг о мистическом Петербурге
Северная столица всегда славилась своими мрачными легендами, но новые подробности из жизни города заставляют кровь стынуть в жилах. Санкт-Петербург — красивейший город мира, который никого не оставляет равнодушным.

Мстить или простить: 5 детективов, исследующих психологию жертвы

Мстить или простить: 5 детективов, исследующих психологию жертвы
Все романы очень разные, но точно понравятся тем, кто любит не просто следить за саспенсом, но и размышлять о человеческих достоинствах и пороках. В хорошем детективе всегда есть не только загадка и запутанный сюжет, но и глубокий психологизм.

Выбор читателей

18/09ПтнПопытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позором 17/09ЧтвЛегкие разрушены почти полностью: тяжелобольной Ефремов угасает на больничной койке 18/09ПтнПроклятие вернется бумерангом: почему 18 сентября в день изгнания Кумохи категорически нельзя ругаться 17/09ЧтвСобянин рассказал, как Москва помогает развитию предпринимательства в регионах 17/09ЧтвМосковскую систему электронного голосования подготовили к выборам в Госдуму 18/09Птн"Примадонна – значит, примадонна!": дерзкая Долина публично примерила корону беглой Пугачевой