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Суббота 24 октября

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5 книг о тоске по прошлому

Фото: magnific.com
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Ностальгия обманчива – прошлое порой кажется нам куда более прекрасным, чем настоящее. Но так ли это? Вместе с книжным сервисом Литрес выбрали 5 отличных романов о ностальгии, особенностях памяти и воспоминаниях, которые становятся важной частью личной истории.

«Детство Чика», Фазиль Искандер

Фото: Литрес

Эта книга — цикл повестей о детстве маленького мальчика, которое воспринимается как отдельный мир со своими правилами, открытиями и маленькими драмами. Чик растет в абхазском городе, постоянно шалит, придумывает себе маленькие приключения и забавляет взрослых своей непосредственностью и прямотой. Он то дразнит сумасшедшего дядю, то пытается отпроситься на море у взбалмошной тети, то помогает хромому товарищу взобраться на стену. Из таких эпизодов складывается история взросления — без больших событий, но с множеством деталей, которые ребенок впервые подмечает.

Искандер здорово передает логику детского мышления. Чик размышляет о поступках окружающих, придумывает собственные объяснения происходящему, учится отличать справедливость от несправедливости, а смелость от бравады. Школьные истории, игры, семейные разговоры и дворовые проделки становятся его первыми жизненными уроками. Мир Чика не так безоблачен, как кажется в начале. За смешными историями проступают взрослые проблемы: например, арест отца одной из подруг мальчика. Ребенок еще не способен до конца понять причины происходящего, но уже чувствует, что жизнь бывает сложной. «Детство Чика» — очень ностальгическое произведение: хочется оказаться в этом летнем дне, сходить с друзьями на море, а по пути сорвать с ветки спелый абрикос.

«Симон», Наринэ Абгарян

Фото: Литрес

«Симон» начинается с похорон почти восьмидесятилетнего каменщика Симона в маленьком армянском городке Берд. Смерть старика ожидаема и естественна, но горожане очень горюют. Симон был человеком, вокруг которого всегда кипела жизнь. Весельчак, гурман, транжира и любитель женщин — сложно представить Берд без этого человека эпохи. На похоронах, помимо многочисленных друзей и соседей, замечены Софья, Элиза, Сусанна, Сильвия и вдова покойного Меланья, всю жизнь терпевшая измены мужа.

Постепенно мы узнаем, что для каждой из этих дам встреча с Симоном была судьбоносной. Он умел слушать и по-настоящему сочувствовать, быть внимательным и сказать нужное слово в нужный момент. И даже после расставания, которое всегда оказывалось по-своему красивым, каждая из любовниц была благодарна Симону за этот опыт. Как и в других книгах Наринэ Абгарян, за частной историей легко разглядеть портрет страны и эпохи. С большим теплом автор описывает уютный армянский городок, его жителей, узкие улочки, силуэты гор и разговоры героев. Этот роман напоминает о временах, когда смартфонов еще не было, а люди очень много общались, ходили в гости, сплетничали и знали всех соседей по именам.

«Фарфор», Юрий Каракур

Фото: Литрес

Книгу Юрия Каракура «Фарфор» сложно назвать романом в классическом понимании или сборником рассказов. Это скорее мемуарная, ностальгическая проза, автор которой очень бережно рассматривает фрагменты своих воспоминаний о детстве и важных людях. Название выбрано не случайно: Каракур говорит о вещах хрупких и ускользающих — о мечтах маленького мальчика, лучиках солнца в школьном классе, сборе ягод на дачном участке, аромате испеченных бабушкой блинов, плацкартных вагонах, уносящих ребенка в летние каникулы.

Автор умеет превратить незначительный эпизод в большое событие, подробно описывая детали и чувства героев. Взрослый рассказчик уже знает то, чего не мог знать тогда: одни люди исчезнут из его жизни, другие состарятся, привычные улицы и дома изменятся, а он однажды с горечью обнаружит, что большая часть жизни позади. Книга особенно понравится тем, кто ценит красивый, образный русский язык — Каракур пишет прекрасно.

«Полночная библиотека», Мэтт Хейг

Фото: Литрес

Философский бестселлер Мэтта Хейга посвящен тому, как человек скучает по своему прежнему образу жизни, когда вдруг теряет его. Главная героиня Нора Сид — тридцатипятилетняя женщина, которая потеряла работу, любимого кота и ощущение смысла собственной жизни. После попытки самоубийства она оказывается в странном пространстве между жизнью и смертью — бесконечной библиотеке, где каждая книга содержит один из возможных вариантов ее судьбы. Нора начинает проживать эти альтернативные жизни: она то открывает уютный паб, то исследует Арктику, то становится рок-звездой.

Героиня получает возможность вернуться к решениям, о которых когда-то сожалела, и проверить, что произошло бы, если бы она выбрала другой университет, другую работу или другого мужчину. Вскоре становится понятно, что жизнь, которая со стороны кажется такой классной, на самом деле не лишена разочарований и боли. У каждого выбора есть последствия, а вместе с одной возможностью исчезают другие. Автор ставит перед читателем очень важный вопрос: почему мы так часто думаем о том, что могли бы сделать иначе, и почему непрожитая жизнь почти всегда кажется лучше той, которую мы имеем?

«Книжный магазин воспоминаний. Что бы вы изменили, если бы могли вернуться в прошлое?», Сон Ючжон

Фото: Литрес

Уютный корейский хилинг-роман для тех, кому нужна поддержка, чтобы избавиться от постоянных сожалений о прошлом. Для Чживон воспоминания стали ловушкой. Она страдает от бессонницы и депрессии, потеряла интерес к жизни и не находит помощи у психиатра. Однажды во время прогулки девушка случайно заходит в необычный книжный магазин. За бесконечными рядами книг она обнаруживает собственные воспоминания, а заодно получает заманчивое предложение: выбрать три эпизода из прошлого и снова оказаться внутри них, заплатив за это частью будущего времени. Разумеется, застрявшая в прошлом Чживон соглашается — ведь когда-то она была счастлива.

Однако путешествия во времени показывают героине, что память устроена сложнее, чем кажется. Один и тот же момент можно увидеть иначе спустя годы, а какие-то прекрасные моменты при повторном рассмотрении оказываются не такими уж и хорошими. Поэтому Чживон постепенно понимает, что нужно перестать копаться в прошлом, а научиться мирно жить с тем, что уже с ней произошло. Книга предлагает посмотреть на прошлое не как на набор упущенных возможностей, а как на часть собственной уникальной истории.

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24 октября 2026, 15:22
Фото: magnific.com
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Фоторепортаж

Книги на осень: детективы, семейные истории и возвращение Каменской

Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;

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