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Понедельник 30 октября

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Убийца не дворецкий: 5 книг для тех, кто устал угадывать концовки

Убийца не дворецкий: 5 книг для тех, кто устал угадывать концовки
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Даже толстые книги читаются легко, если хочется узнать, что дальше. Мастерством подогревать интерес читателей обладают далеко не все писатели. Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг с самым непредсказуемым финалом – не оторваться!

"Шампанское было лишним", Наталья Андреева

Автор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Наталья Андреева написала свой первый роман в 1990-е годы – в это нелёгкое десятилетие творчество стало для неё воплотить в художественной форме происходящее вокруг. С годами к автору остросюжетных романов пришло признание – большая часть её книг была экранизирована. В этом романе капитану Евгению Снегину предстоит раскрыть преступление с участием женщины-консуматорши. Ее цель – напоить и заболтать клиента, чтобы выманить у него как можно больше денег. Однажды кража прекращается в "мокруху" – совершено убийство. Улик настолько много, что это кажется подозрительным. Самый необычный предмет из найденных – номерной знак старой машины. Удастся ли следствию свести все нити преступления к единому сюжету и найти виновных?



Еще один автор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат в нашей подборке Шарлотта Брандиш считает, что нет ничего увлекательнее, чем классический английский детектив. Своими книгами она стремится возродить и продолжить его традиции. Как и у знаменитых коллег из прошлого, практически все книги автора объединяет место и время действия – Лондон, 1930-е годы, а также фигура сыщика-любителя Оливии Адамсон, в которой железная логика сочетаются с чуткой интуицией. Своими умозаключениями сыщица делится со своим братом-близнецом Филиппом. На этот раз они должны раскрыть причины серии подозрительных несчастных случаев в мюзик-холле. Для этого мисс Адамсон готова на многое – даже примерить на себя роль ассистентки иллюзиониста и полицейского осведомителя. Чем закончится это рискованное расследование?


"Дебютная постановка. Том 2", Александра Маринина

Александра Маринина – один из главных мастеров современного российского детектива. Будучи лейтенантом милиции, она много времени своей жизни посвятила исследованию феномена преступности, а также изучению личности преступников с аномалиями психики и рецидивистов. Закончив карьеру следователя, она вложила все свои знания и опыт в книги. В этом детективе журналист Пётр Кравченко и легендарная Анастасия Каменская берутся расследовать таинственное убийство знаменитого певца и любимчика Брежнева. Одно из самых громких дел 1960-х не было раскрыто, полвека спустя начать надо с того, чтобы подробно исследовать личность убитого и его контакты.

"Секрет Сибирского Старца", Юлия Ефимова

Писательская карьера Юлии Ефимовой развивалась стремительно. Первые публикации за счёт и контракт с одним из ведущих издательств разделяет всего несколько лет. Автор прочно заняла свою нишу мастера лирических детективов, в которых увлекательный сюжет сочетается с искромётным юмором и романтической интригой. На этот раз всё это приправлено мистикой. Действие романа происходит в предместьях сибирского Томска. Студены на турбазе весело проводят время, играя в интеллектуальные игры. Природа служит им фоном и развлечением. Но даже эти горожане-скептики обходят стороной Чёрное озеро монаха, с которым связано жуткое поверье, которое перестало быть банальной страшилкой после того, как утонул студент. Неужели он забыл о том, насколько опасен Чёрный монах? Или произошло кое-что совершенно умопомрачительное?

"Дело Саввы Морозова", АНОНИМУС

Очередной роман проекта "Анонимус" на Литрес приглашает не только насладиться захватывающей детективной историей, но и попробовать угадать автора, личность которого останется тайной до выхода заключительной книги серии. Все произведения объединяет общий персонаж – талантливый следователь Орест Волгин. Действие разворачивается в двух временных пластах, которые, объединяясь, сообщают сюжету исторические объём и интригу. На этот раз в гости к главному герою приехала его возлюбленная и коллега из Франции – капитан полиции Ирэн Белью, она же – Ирина Белова. Чтобы узнать подробности биографии криминального авторитета из 1990-х годов, пара должна прочесть мемуары Нестора Загорского. Так в запутанный и таинственный сюжет преступлений оказывается вовлечён промышленник и меценат Савва Тимофеевич Морозов.

30 октября 2023, 06:08
Фото: Oliver Brandt/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Закрытые двери: 5 книг о семейных тайнах

Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес

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