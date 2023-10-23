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Закрытые двери: 5 книг о семейных тайнах

Закрытые двери: 5 книг о семейных тайнах
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Осень – время проводить уютные вечера вместе с хорошей литературой. Например, окунуться в семейные тайны вместе с романами, каждая страница которых пропитана интригой.

"Дни.ру" совместно с книжным сервисом Литрес собрали пять электронных и аудиокниг о том, что творится за фасадом благополучных семей. Если любите чужие скелеты в шкафу и загадки, то вам понравится.

Татьяна Устинова, "Судьба по книге перемен"

Фото: пресс-служба Литрес

Татьяна Устинова — популярная современная российская писательница. Каждый ее детектив — до мелочей продуманная история, которая "цепляет" даже тех, кто далек от жанра. Главная героиня романа — писательница Марина Покровская, а если проще, то Маня Поливанова. Она — настоящий скептик. Тем интереснее ситуация, в которую попадает женщина: Марина вынуждена помогать своей тете Эмилии — знаменитому экстрасенсу. Но когда предсказания ведуньи самым странным образом начинают сбываться, а затем она таинственно погибает, Маня не раздумывая берется за раскрытие преступления. Но как это сделать без ясновидения, детективного таланта и помощников? Она верит в одно — помощь обязательно придет. Так ей предсказывала тетя.

Кристин Хармель, "Жена винодела"

Фото: пресс-служба Литрес

В книгах писательницы и автора международных бестселлеров Кристин Хармель переплетаются разные поколения героев с их слабостями и тайными мечтами. Увлекательный роман "Жена винодела" переносит читателей в совершенно разные эпохи. Первая история происходит на виноградниках Франции во время Второй мировой, где Инес, недавно вышедшая замуж, вынуждена столкнуться с ужасами войны. Ее супруг — наследник легендарного дома шампанских вин Maison Chauveau всего себя отдает Сопротивлению, подвергая семью смертельной опасности. Вторая история разворачивается в 2019 году, в Нью-Йорке. Лив Кент переживает трудные времена. А тут еще неожиданно объявилась ее эксцентричная бабушка, срочно уговаривающая поехать во Францию. Девушка еще не знает, что во время этой поездки будет раскрыто много старых семейных тайн.

Софи Кинселла, "Удиви меня"

Фото: пресс-служба Литрес

Книги Софи Кинселлы любят за легкость и юмор: они отвлекают от повседневной суеты. Мировую известность и экранизацию ей принес цикл "Шопоголик" — история молодой девушки, которая любит ходить по магазинам, но страдает из-за необдуманных трат. Ироничная и смешная "Удиви меня" — аудиокнига о супругах, которым внезапно придется… прожить вместе до ста лет! Сильви и Дэн — идеальная пара, так все говорят. Накануне восьмой годовщины они идут к врачу и узнают шокирующую новость: им предстоит прожить целый век. Значит, брак продлится еще шестьдесят восемь лет. Стоя у алтаря, они мечтали провести вместе остаток жизни, но не предполагали, что это будет так долго. А если они друг другу надоедят? Чтобы поддерживать огонь в отношениях Сильви придумывает игру "Удиви меня", но скоро она выходит из-под контроля. А кроме того, они оба обнаруживают, что у каждого есть ужасные секреты.

Люсинда Райли, "Семь сестер. Сестра жемчуга"

Фото: пресс-служба Литрес

"Семь сестер" — серия популярных книг о девушках, усыновленных в детстве эксцентричным богачом. Но не просто так — их судьбы связаны с созвездиями и мифологией Плеяд. "Сестра жемчуга" — четвертая часть цикла. Это история о замкнутой Сиси Деплеси. Внешне она отличается от остальных, и это ее тяготит. Как и сестры в предыдущих книгах, после кончины опекуна Па Солта она решает отправиться в путешествие, чтобы разгадать тайны своего прошлого. Единственная зацепка — старая фотография и имя женщины, жившей в Австралии более ста лет назад. Читатель вместе с героиней посетит Сидней и пляжи Краби в Тайланде, постарается раскрыть сложные загадки и найти истинные корни Сиси. Девушка последует за инструкцией Па Солта и сделает все, чтобы узнать кто она и откуда.

Селеста Инг, "Все, чего я не сказала"

Фото: пресс-служба Литрес

Селеста Инг — популярная американская писательница. В её произведениях сквозной темой проходит проблема "отцов и детей", а роман "И повсюду тлеют пожары" стал основой для одноименного телесериала. Дебютная книга писательницы вышла в 2014 году. "Все, что я не сказала" — триллер, который рассказывает историю американской семьи из Огайо 1970-х годов. "Лидия мертва. Но они пока не знают…". С Лидией связывали все надежды. Она должна была стать гордостью близких — врачом, а не домохозяйкой. Но страшная трагедия переворачивает жизнь семьи, выпуская наружу все секреты. Селеста Инг переосмысливает, как раненые родители, несмотря на лучшие намерения, вредят своим детям. За это эмоциональное и полное мрачных секретов произведение Инг получила престижную литературную премию "Книга года", а сам роман стал бестселлером и был переведен на 16 языков.

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23 октября 2023, 02:40
Фото: David Oxberry/moodboard/www.globallookpress.com
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