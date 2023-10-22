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Воскресенье 22 октября

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5 романтических фэнтези, которые не оставят Вас равнодушными

5 романтических фэнтези, которые не оставят Вас равнодушными
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Драконы, магия, другие миры отлично помогают перезагрузиться после тяжелого дня. Совместно с книжным сервисом Литрес предлагаем отправиться в путешествие по завораживающим историям в стиле фэнтези. Обещаем, равнодушными не останетесь!

"Совершенные" Марина Суржевская

Российская писательница Марина Суржевская начала карьеру в 2014 с публикации своих произведений на портале для digital-авторов Литрес Самиздат. Сегодня же она известный автор книг в жанре фэнтези и любовных романов, а в ее библиографии — несколько успешных циклов. В романе «Совершенные» она рассказывает о мире, в котором есть деструкты и миротворцы. Способности первых разрушительны для всего вокруг, а предназначение вторых — спасать окружающих. Главная героиня истории — миротворец Кассандра родилась в богатой семье. Ее отец —градоначальник, а мать была Верховным Миротворцем Империи, но трагически погибла. Девушка красива и умна, однако обделена вниманием родителей и потому склонна ко лжи. Однажды ее отправляют утихомирить одного разбушевавшегося деструкта, и это задание навсегда меняет ее…

"Фея в Академии Черного дракона" Наталья Мамлеева

Шестая книга серии «Дракмар» от известного digital-автора Литрес Самиздат Натальи Медведевой. Весь день Лиар Рамбовский кажется прилежным и добрым студентом Боевой академии. Но после полуночи он превращается в прекрасную светловолосую Аврору. Что она делает в мужском учебном заведении? У девушки нет ответа, потому что она не помнит своего прошлого и как очутилась там, где находится. Но однажды в академии появляется новый студент Даарт Ониксовый, и все начинает идти наперекосяк. А точнее, с той ночи, когда Аврора сталкивается в душе с драконом и от неожиданности выбрасывает его в окно. Почему ночью в душе был дракон? Откуда девушка в мужской академии? У каждого из героев множество вопросов и тайн. Смогут ли они разобраться в происходящем и обрести самих себя?

"У смерти твой голос" Ка Ти Лин

В детстве главной героине Лю Юн Хи мать предсказала смерть, если та влюбится до 30 лет. Девушка выросла и тоже стала гадалкой. Она жила тихо и размеренно, умело избегая чувств, а ее предсказания были правдивы. Но однажды после сеанса ее клиентка неожиданно умерла. Героиня уверена — произошло что-то странное, ведь раньше она никогда не ошибалась, а будущее жертвы было безоблачным. Лю Юн Хи оказывается втянута в расследование, а новый знакомый — хмурый и нелюдимый полицейский — пробуждает в ней совершенно неожиданные эмоции. Девушка пытается быть полезной полиции и одновременно хочет взять свои чувства под контроль. Все это оказывается сложной задачей для героини столь неопытной в отношениях и разгадках головоломок.

"Грех и магия" К. Ф. Брин


Вторая книга из серии "Полубоги Сан-Франциско" К. Ф. Брина. Вновь магический Сан-Фрнциско. Мощная некромантка Алексис и двое ее помощников, Мордехай и Дейзи нанимаются к красавцу полубогу Кирану. Им предстоит найти и освободить пойманную в ловушку душу матери своего хозяина, а сделать это нужно раньше, чем отец Кирана узнает о происходящем. Задача оказывается гораздо труднее, чем Алексис думала в самом начале, и Киран знакомит ее с Брией, потрясающей некроманткой, которая любит играть с опасностью. А вскоре Алексис узнает, что все намного хуже, чем она себе представляла. Захватывающая, романтическая история о темной магии и сложных межличностных отношениях от автора бестселлеров по версии изданий Wall Street Journal, USA Today и Washington Post.

"Второй шанс. Книга вторая" Елена Звездная

Еще один digital-автор платформы Литрес Самиздат в нашей подборке. Елена Звездная продолжает историю о сироте Асьен из небольшого городка. Теперь ее во всю занимают интриги при дворе и в Академии, а еще нужно помочь Каенару стать лучше Эльтериана во всем, особенно в учебе. Героине предстоит найти верных союзников, ведь враги Империи только и ждут, чтобы нанести решающий удар. Девушка быстро анализирует обстановку и уверенно принимает решения — она хорошо усвоила уроки, полученные в прошлом. Однако, вопросов к Асьен у некоторых очень много и вскоре ей придется ответить на них. И она будет готова, ведь нельзя упустить шанс изменить свою жизнь и исправить все, что натворила раньше…

22 октября 2023, 02:10
Фото: Дни.ру
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Фоторепортаж

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