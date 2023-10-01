Когда хочется тепла: 5 легких романов на один вечер

Певица Слава угрожает Киркорову Тесты Куда пропала Боярская? Игры Сонник

Топ новостей недели

Розенбаум устроил разнос в эфире Первого каналаРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего КиркороваНа всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистомКрепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом "Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость

Лента новостей

Воскресенье 1 октября

20:05Когда хочется тепла: 5 легких романов на один вечер 18:00Ни грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает 17:17Стало известно об отмене концертов Галкина* в Казахстане: в чем причина? 16:02Семенович назвала совместный просмотр фильмов для взрослых спасением от измен 15:20"Не случайность": уехавшая Лобода снова зарабатывает на россиянах 14:48Свадьбы не будет! Почему актриса Ланская внезапно разорвала помолвку 14:00Друзья бьют тревогу: Светличную могут держать в психушке против ее воли 13:15Асмус после операции сделала срочное заявление: она приняла непростое решение 12:34"Китаеночек": что сказала мать при виде обезображенной отеками Бони 11:42Шойгу и Дюмин встретили гостей на заседании Совета министров обороны СНГ в Туле 11:40Добрынин отказался от внебрачного сына: вскрылась правда о личной жизни артиста 11:11Дважды разведенная Сябитова назвала причину своего одиночества 10:42Поздравляем! Недавно родившая Ковальчук объявила о еще одном радостном событии 08:05Нереально вкусно: Успенская поделилась рецептом популярного во Вьетнаме блюда 06:16"Скажи мне, кто твой друг": 4 совета, как распознать токсичное окружение 04:115 книг о волшебстве для тех, кому хочется оторваться от реальности 02:04"У страха глаза велики": почему можно бояться? И как при этом действовать? 00:31Пожарному из США удалось запечатлеть момент нападения львов на слоненка – видео 22:13Как легко пройти через все этапы переживания измены или развода 20:065 уютных осенних книг 19:11Хайдаров отказался от руководства клиникой после разборок со Славой и Успенской 18:15Перенесший инфаркт Николаев поднял гонорар за выступление до стоимости квартиры 17:57Салтыкова детально рассказала о первой встрече с Бодровым и съемках в фильме "Брат 2" 17:35Никас Сафронов рассказал о восстановлении Софи Лорен после травмы и операции 17:11У внука Пугачевой начались приступы паники после отъезда из России 15:53Поргина пришла в ужас от детища Богомолова: Безобразие 14:29Билан взбудоражил зрителей шоу "Голос. Уже не дети" решением выгнать победительницу 14:10Постройневшая дочь Гузеевой ответила на выпады злопыхателей 11:48Экстремальный метод похудения усохшей Волочковой встревожил россиян 11:17Стала известна судьба дорогих апартаментов Бориса Моисеева 08:00Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве после 4 октября 06:35Очередная жертва: Вдовин пострадал от рук пластического хирурга Хайдарова 04:27Как сложилась бы семейная жизнь у героев фильма "Москва слезам не верит": мнение психолога 02:15"Прислушайтесь к народу": россияне дали отпор сорвавшейся из-за критики Бородиной 00:31Роман с брюнеткой: что происходит в личной жизни потерявшего жену Шаляпина 22:57Рецепт крепкого здоровья: врач перечислил "ингредиенты" 22:16Настоящий спортсмен! Новое достижение Костомарова попало на видео 21:24Иван Ургант показался российской публике спустя долгое время 20:34Творения покойного Зайцева уходят с молотка за копейки: что и почем? 20:11Россиян предупредили о возможном дефиците ржаного хлеба 19:35Слава вычеркнула Малахова из своей жизни: Андрей, тебе не стыдно? 18:26Скандал в шоу-бизнесе: "грязная" тайна может уничтожить репутацию Киркорова 18:07Впала в депрессию: что происходит с Пахмутовой после смерти супруга 17:14Варнава шокировала интимным признанием: Не люблю заниматься сексом 17:03Как старик: пристрастиям "нудноватого" мужа Кудрявцевой нашли простое объяснение 16:05На Настю Ивлееву подали в суд: подробности 15:0582-летний актер Валентин Голубенко экстренно госпитализирован 14:45Пианист Игорь Бриль попал в больницу из-за аритмии 14:37Врач-терапевт: недостаток сна слабляет иммунитет 12:08Издевался над актерами: Лазарев рассказал о жестких методах работы Богомолова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Когда хочется тепла: 5 легких романов на один вечер

Когда хочется тепла: 5 легких романов на один вечер
54

Тепла можно не ждать, а отправиться за ним в самые уютные книги этой осени. Тёплый плед, горячий чай, увлекательный сюжет – что еще нужно для прекрасного вечера? Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг, которые унесут в мир грез и подарят незабываемые впечатления.

"Слабости сильной женщины", Анна Берсенева

Автор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Анна Берсенёва (в действительности Татьяна Сотникова) – профессиональный филолог, автор монографий о Маяковском и Чехове. В качестве писателя она впервые попробовала свои силы в 1993 году и с тех пор работает в жанре интеллектуальной прозы и любовных романов, многие из которых были взяты за основу телевизионных сериалов. В частности, эта книга была экранизирована. В центре сюжета – история жизни Леры Вологдиной. Героиня бросает учёбу и начинает свой бизнес в надежде помочь поправить здоровье своей матери. Но, справляясь с трудностями и становясь "self-made woman", она понимает, что ее характер необратимо меняется, а вместе с ним и окружающая ее жизнь – она рушится и заходит в тупик. Как найти из него выход и возможно ли вновь стать обычной слабой женщиной?

"Книжная кухня", Ким Чжи Хе

Южнокорейская писательница Ким Чжи Хе признавалась, что писала этот роман будучи на распутье – ей нужно было сделать сложный выбор, от которого зависела вся ее дальнейшая жизнь. Это состояние души неизбежно сказалось на характере героев книги – они ищут себя и задумываются о ценности жизни. Такова Ю Чжин, которая оставляет шумный Сеул и успешно начавшуюся карьеру, чтобы открыть книжное кафе-пансионат в маленькой деревушке. Здесь, любуясь природой и наслаждаясь естественным течением жизни, она готовит постояльцам вкусный кофе и к нему подбирает книгу по вкусу. И – волшебство не заставляет себя ждать. В местечко стекаются самые интересные люди, завязываются содержательные разговоры и глубокие отношения.

"Один день мисс Петтигрю", Уинифред Уотсон

Уинифред Уотсон начала писать из-за спора со своим родственником, который, сетуя на то, что она читает вздор, заявил, что Уотсон может написать книгу получше. Однако её первый роман пролежал в столе несколько лет, пока одно английское издательство не объявило, что ищет новых авторов и принимает рукописи. "Так литература получила еще одного талантливого автора", – писали газеты. Книги Уинифред Уотсон стали издавать миллионными тиражами на родине и переводить на другие языки, а также ставить по ним радиоспектакли. Мисс Мисс Петтигрю живёт удивительную жизнь – она скромная гувернантка, но из-за прямоты своего характера и дерзости не приживается ни в одном доме. Но судьба посылает ей новое место работы – известная актриса ищет помощницу. Так дочь викария и экс-гувернантка попадает в светское общество Лондона 1930-х годов с его ночной жизнью и роскошью. Благодаря этому жизнь скромной женщины меняется к лучшему.

"Жизнь, которая не стала моей", Кристин Хармель

Кристин Хармель начала свой творческий путь как журналист – в региональной газете она писала репортажи о спорте, но быстро поняла, что ей тесно в этой профессии. В качестве основного жанра на писательском поприще она выбрала сентиментальные женские романы, в центре которых – сложные и неоднозначные характеры. Такова Кейт, внешняя жизнь которой кажется вполне устроенной. Она живет в Нью-Йорке и ведёт частную практику как специалист по музыкальной терапии. Это размеренное существование однажды прерывают необычные сны – Кейт видит мужа, который погиб много лет назад. В этой параллельной реальности оказывается, что у неё с супругом есть дочь. Женщина озадачена и пытается понять, что пытается сказать ей близкий человек, который, как казалось, навсегда исчез из ее жизни.

"Кофе еще не остыл. Новые истории из волшебного кафе", Тосикадзу Кавагути

Тосикадзу Кавагути работал как сценарист и режиссёр, после чего решил заняться писательским ремеслом. И весьма успешно – го дебютный роман "Пока не остыл кофе" был продан в Японии тиражом более миллиона экземпляров, а критики называли его "новым Мураками". В этом – втором – романе автор продолжает рассказывать о посетителях маленького кафе, которые надеются отправиться в прошлое. Они все знают, что в одном из пустынных переулков старого Токио есть местечко "Фуникули Фуникула", где уже более сотни лет подают удивительный кофе – он не только тонизирует, но и устраивает флэшбэк. Говорят, что это помогает двигаться по жизни дальше. Так ли это? И можно ли что-то исправить в былом?

Кстати, эти и еще 500 000 книг и их текстовых версий, подкастов аудиоспектаклей и лекций вы сможете послушать и прочитать по Литрес Подписке. С Литрес Подпиской вам будет доступна функция синхронизации, которая дает возможность быстро и удобно переходить от электронного формата книги к аудио и наоборот, при этом продолжая чтение или прослушивание произведения с того же места.

1 октября 2023, 20:05
Фото: PsychoShadow/http://imagebroker.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Альтернативная история: 5 интересных книг, которые смотрят на события под другим углом

По теме

5 книг о волшебстве для тех, кому хочется оторваться от реальности

5 новинок детективов, которые невозможно отложить в сторону

5 книг о волшебстве для тех, кому хочется оторваться от реальности

5 книг о волшебстве для тех, кому хочется оторваться от реальности
Сбежать в мир снов – не такая уж плохая идея, особенно, если под рукой отличная книга, в которой так много волшебства. Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг, которые унесут от забот и погрузят в фантастические сюжеты. "Трилогия алой зимы", Аннетт МариКанадская писательница Аннетт Мари не любит публичности – она практически не даёт интервью, замечая, что главное – в ее книгах.

5 уютных осенних книг

5 уютных осенних книг
Что может быть приятнее чтения, когда за окном бушует непогода, а дома – тепло и уютно? Мягкий свет, теплое какао и сюжет, в котором всё так таинственно и притягательно. Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг, которые украсят любой осенний вечер. "Хроники странствующего кота", Хиро АрикаваЯпонская писательница Хиро Арикава считает, что главное достоинство хорошей литературы – способность создавать уют на душе.

Только для взрослых: где искать подвох в азиатских комиксах

Только для взрослых: где искать подвох в азиатских комиксах
Красочные иллюстрации в книгах привлекают внимание, однако могут быть непристойными. Как понять, что в руки ребенка попала книга для взрослых? Азиатская культура вызывает обширный интерес у российских школьников и даже дошколят.

Альтернативная история: 5 интересных книг, которые смотрят на события под другим углом

Альтернативная история: 5 интересных книг, которые смотрят на события под другим углом
А вы когда-нибудь разышляли, какой бы могла быть Россия, если…? Да, история не любит сослагательного наклонения, но как же увлекательно придумывать новые сценарии на фоне хорошо известных событий. Совместно с книжным сервисом Литрес собрали книги об альтернативной истории. "Егерь императрицы.

Стать лучшей версией себя: топ-5 книг для самосовершенствования

Стать лучшей версией себя: топ-5 книг для самосовершенствования
Самосовершенствование – это непрерывный процесс, который может быть ускорен с помощью чтения полезных книг. Представляем вам топ-5 книг, которые обязательно стоит прочитать, если вы хотите стать лучше.

Выбор читателей

30/09СбтРоман с брюнеткой: что происходит в личной жизни потерявшего жену Шаляпина 30/09Сбт"Прислушайтесь к народу": россияне дали отпор сорвавшейся из-за критики Бородиной 29/09ПтнИван Ургант показался российской публике спустя долгое время 30/09СбтНикас Сафронов рассказал о восстановлении Софи Лорен после травмы и операции 30/09СбтПеренесший инфаркт Николаев поднял гонорар за выступление до стоимости квартиры 30/09СбтЭкстремальный метод похудения усохшей Волочковой встревожил россиян