Когда хочется тепла: 5 легких романов на один вечер

Тепла можно не ждать, а отправиться за ним в самые уютные книги этой осени. Тёплый плед, горячий чай, увлекательный сюжет – что еще нужно для прекрасного вечера? Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг, которые унесут в мир грез и подарят незабываемые впечатления.

Автор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Анна Берсенёва (в действительности Татьяна Сотникова) – профессиональный филолог, автор монографий о Маяковском и Чехове. В качестве писателя она впервые попробовала свои силы в 1993 году и с тех пор работает в жанре интеллектуальной прозы и любовных романов, многие из которых были взяты за основу телевизионных сериалов. В частности, эта книга была экранизирована. В центре сюжета – история жизни Леры Вологдиной. Героиня бросает учёбу и начинает свой бизнес в надежде помочь поправить здоровье своей матери. Но, справляясь с трудностями и становясь "self-made woman", она понимает, что ее характер необратимо меняется, а вместе с ним и окружающая ее жизнь – она рушится и заходит в тупик. Как найти из него выход и возможно ли вновь стать обычной слабой женщиной?

Южнокорейская писательница Ким Чжи Хе признавалась, что писала этот роман будучи на распутье – ей нужно было сделать сложный выбор, от которого зависела вся ее дальнейшая жизнь. Это состояние души неизбежно сказалось на характере героев книги – они ищут себя и задумываются о ценности жизни. Такова Ю Чжин, которая оставляет шумный Сеул и успешно начавшуюся карьеру, чтобы открыть книжное кафе-пансионат в маленькой деревушке. Здесь, любуясь природой и наслаждаясь естественным течением жизни, она готовит постояльцам вкусный кофе и к нему подбирает книгу по вкусу. И – волшебство не заставляет себя ждать. В местечко стекаются самые интересные люди, завязываются содержательные разговоры и глубокие отношения.

Уинифред Уотсон начала писать из-за спора со своим родственником, который, сетуя на то, что она читает вздор, заявил, что Уотсон может написать книгу получше. Однако её первый роман пролежал в столе несколько лет, пока одно английское издательство не объявило, что ищет новых авторов и принимает рукописи. "Так литература получила еще одного талантливого автора", – писали газеты. Книги Уинифред Уотсон стали издавать миллионными тиражами на родине и переводить на другие языки, а также ставить по ним радиоспектакли. Мисс Мисс Петтигрю живёт удивительную жизнь – она скромная гувернантка, но из-за прямоты своего характера и дерзости не приживается ни в одном доме. Но судьба посылает ей новое место работы – известная актриса ищет помощницу. Так дочь викария и экс-гувернантка попадает в светское общество Лондона 1930-х годов с его ночной жизнью и роскошью. Благодаря этому жизнь скромной женщины меняется к лучшему.

Кристин Хармель начала свой творческий путь как журналист – в региональной газете она писала репортажи о спорте, но быстро поняла, что ей тесно в этой профессии. В качестве основного жанра на писательском поприще она выбрала сентиментальные женские романы, в центре которых – сложные и неоднозначные характеры. Такова Кейт, внешняя жизнь которой кажется вполне устроенной. Она живет в Нью-Йорке и ведёт частную практику как специалист по музыкальной терапии. Это размеренное существование однажды прерывают необычные сны – Кейт видит мужа, который погиб много лет назад. В этой параллельной реальности оказывается, что у неё с супругом есть дочь. Женщина озадачена и пытается понять, что пытается сказать ей близкий человек, который, как казалось, навсегда исчез из ее жизни.

Тосикадзу Кавагути работал как сценарист и режиссёр, после чего решил заняться писательским ремеслом. И весьма успешно – го дебютный роман "Пока не остыл кофе" был продан в Японии тиражом более миллиона экземпляров, а критики называли его "новым Мураками". В этом – втором – романе автор продолжает рассказывать о посетителях маленького кафе, которые надеются отправиться в прошлое. Они все знают, что в одном из пустынных переулков старого Токио есть местечко "Фуникули Фуникула", где уже более сотни лет подают удивительный кофе – он не только тонизирует, но и устраивает флэшбэк. Говорят, что это помогает двигаться по жизни дальше. Так ли это? И можно ли что-то исправить в былом?

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